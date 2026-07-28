Mở rộng thương mại điện tử về nông thôn

Tại tọa đàm “Thương mại điện tử - chu kỳ tăng trưởng mới” diễn ra sáng 28.7, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam nhận định, năm 2025 là giai đoạn nhiều biến động đối với các nền tảng, nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung. Thị trường đang chuyển từ giai đoạn phát triển tương đối tự do sang giai đoạn được quản lý bằng khung pháp lý ngày càng đầy đủ. Hàng hóa đưa lên các nền tảng cũng từng bước được chuẩn hóa nhằm bảo đảm quyền lợi và mang lại giá trị thực chất cho người tiêu dùng.

Năm 2025, toàn ngành thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng khoảng 25%. Trong khi đó, tổng giá trị giao dịch trên TikTok Shop tăng 66% so với năm trước. Quy mô thị trường khoảng 31 tỉ USD là con số đáng kể, song thương mại điện tử hiện mới chiếm khoảng 15 - 16% tổng thị trường bán lẻ Việt Nam. Tỷ lệ này vẫn thấp hơn Thái Lan và cách khá xa Trung Quốc, Hàn Quốc, nơi thương mại điện tử chiếm khoảng 25 - 26% tổng mức bán lẻ. Theo các doanh nghiệp, đây là cơ sở để kỳ vọng thị trường Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam nhận định năm 2025 là giai đoạn nhiều biến động đối với TMĐT ẢNH: LÊ NAM

Bà Phương Lương, Giám đốc thương mại phụ trách nhà bán hàng vừa và nhỏ của TikTok Shop, cho biết: Dù phát triển nhanh, thương mại điện tử hiện vẫn tập trung chủ yếu tại các đô thị. Trong khi khu vực nông thôn còn gặp nhiều rào cản về logistics, chi phí giao hàng và thói quen mua sắm. Việt Nam có hàng chục nghìn hợp tác xã, làng nghề cùng nhiều sản phẩm mang dấu ấn văn hóa địa phương. Tuy nhiên, không ít sản phẩm vẫn chưa tiếp cận được người tiêu dùng rộng rãi thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Bà Hà Thị Vinh, Phó chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nhận định: Thương mại điện tử mở ra cơ hội lớn cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề, vốn chứa đựng giá trị văn hóa nhưng lâu nay chưa được khai thác tương xứng. Nghệ nhân và cơ sở sản xuất cần được trang bị kỹ năng kể câu chuyện về gia đình, làng nghề, quy trình chế tác và giá trị văn hóa của sản phẩm. Người tiêu dùng hiện không chỉ quan tâm đến mẫu mã hay giá bán mà còn muốn hiểu sâu hơn về câu chuyện phía sau món hàng. Các làng nghề không thể chỉ sản xuất giỏi mà còn phải biết xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và tiếp cận thị trường hiện đại. Qua đó, vừa tạo sinh kế cho nghệ nhân, vừa bảo tồn làng nghề theo hướng bền vững.

Bà Hà Thị Vinh, Phó chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nỗ lực đẩy mạnh sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề lên TMĐT ẢNH: LÊ NAM

Trong sáng 28.7, TikTok ký kết hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm thúc đẩy kinh tế số tại khu vực nông thôn. Hai bên dự kiến phối hợp ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ người dân, hợp tác xã và làng nghề quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị hàng hóa.