Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Mở trung tâm thiết kế tiên tiến lĩnh vực viễn thông và không gian tại Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
04/09/2025 15:15 GMT+7

Temix Group - tập đoàn tư nhân từ Ý với sự hiện diện quốc tế vững chắc trong các lĩnh vực Truyền thông Vệ tinh, Quốc phòng và Hàng không vũ trụ, vừa công bố thành lập Trung tâm Thiết kế tiên tiến tại Việt Nam.

Sáng kiến này được triển khai với sự hỗ trợ chiến lược từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) - một trong những cơ sở giáo dục Đại học công lập hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ý, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Sỹ Hùng; Thứ trưởng Bộ Doanh Nghiệp và Sản xuất tại Ý Valentino Valentini và Đại sứ Ý tại Việt Nam Marco Della Seta.

Mở Trung tâm thiết kế viễn thông và không gian tại Việt Nam phục vụ chuyển đổi số - Ảnh 1.

Ông Đặng Hoài Bắc (trái), Chủ tịch Học viện PTIT và ông Armando Caravella, Nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Temix trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ảnh: CTV

Là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu cao trong nghiên cứu thiết bị vệ tinh tầm thấp, PTIT sẽ bố trí một cơ sở riêng biệt trong khuôn viên trường để đặt trung tâm mới, nơi các chuyên gia từ Tập đoàn Temix sẽ hợp tác cùng đội ngũ các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong nước.

Trung tâm này với sự chủ trì của PTIT cũng theo sát với chiến lược quốc gia về việc mở ra những cơ hội đột phá cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học và công nghệ - trong đó danh mục các vấn đề lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị Việt Nam và bao gồm cả việc tập trung vào nghiên cứu, sản xuất và chế tạo vệ tinh quỹ đạo thấp.

Trung tâm mới sẽ đóng vai trò nâng cao năng lực nghiên cứu - thiết kế của Tập đoàn Temix trong các lĩnh vực viễn thông và hàng không vũ trụ. Trung tâm sẽ cung cấp các dịch vụ thiết kế liên ngành tiên tiến dành cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp tại thị trường châu Á và Trung Đông, với thế mạnh công nghệ vượt trội.

Sáng kiến này nằm trong chiến lược củng cố hoạt động công nghiệp dài hạn của Temix tại Việt Nam, dựa trên hợp tác chiến lược với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức công và tư. Với nền tảng công nghệ từ những năm 1990 và hiện diện hoạt động tại châu Âu, Trung Đông và châu Á, Temix tiếp tục khẳng định cam kết phát triển hệ sinh thái công nghệ giá trị cao.

Trải nghiệm trung tâm dữ liệu container tại Triển lãm thành tựu đất nước 2025

Trải nghiệm trung tâm dữ liệu container tại Triển lãm thành tựu đất nước 2025

Trong tuần lễ "Triển lãm thành tựu đất nước" (từ ngày 28.8 - 5.9), mô hình trung tâm dữ liệu tiền chế nằm gọn trong container của Schneider Electric đặt tại khu trưng bày của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an, đang mang đến trải nghiệm trực quan về một công nghệ tiên tiến ít người biết.

