Mơ ước múa sạp lan tỏa như... điệu nhảy Kangnam style

Trinh Nguyễn
28/05/2026 06:30 GMT+7

Mấy ngày sau lễ khai mạc năm du lịch Thái Nguyên, tổng đạo diễn Nguyễn Thị Thu Hoài vẫn lâng lâng vì màn múa sạp cả vạn người.

"Múa sạp từ lâu đã là một điệu dân vũ rồi", đạo diễn của lễ khai mạc Năm du lịch Thái Nguyên 2026 Thu Hoài chia sẻ. Năm nay, Thái Nguyên có một màn múa sạp 3.000 người với đủ cả học sinh, diễn viên, bộ đội… cùng tham gia. Họ mặc áo lính, mặc những trang phục dân tộc được may đẹp đẽ. Và quan trọng nhất, họ múa sạp.

Những màn múa sạp ở Thái Nguyên ngày khai mạc kéo dài từ chiều, qua lễ khai mạc, và đến tối thì "bùng nổ" với hàng vạn khán giả tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. "Phải đến hàng vạn khán giả tại quảng trường cùng với cán bộ lãnh đạo, du khách cả trong và ngoài nước đều tham gia rất nhiệt tình. Cho nên chương trình đáng lẽ kết thúc lúc 10 giờ mà đến 11 giờ mọi người vẫn đang nhảy sạp trên quảng trường", đạo diễn Thu Hoài nói.

Đằng sau sự say mê điệu múa sạp của cả vạn người, trong đó có Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, là sức mạnh của văn hóa truyền thống. Múa sạp, từ lâu đã là điệu múa quốc dân, rất quen thuộc với đồng bào miền núi phía bắc.

Màn múa sạp ở lễ hội du lịch Thái Nguyên

ẢNH: BTC

Múa sạp không quá khó, thêm vào đó lại có cả âm nhạc hấp dẫn lẫn nhịp điệu làm người tham gia hứng khởi. Đến mức như đạo diễn Thu Hoài chia sẻ, hầu như tâm thế chung khi nhớ đến Tây Bắc, người ta nhớ đến múa sạp và múa xòe. Nó rất quen thuộc ở vùng núi phía bắc, và hay hơn cả, cả hai điệu múa này đều gắn kết cộng đồng tốt.

"Nhịp điệu gần gũi, tạo cảm hứng, dễ nhớ, dễ nhảy, ai cũng nhảy được không cần tập nhiều. Gắn kết quan trọng nhất. Người gõ nhịp đều thì người chơi không kẹp chân. Cũng gần gũi khi người ở địa phương cầm tay khách hướng dẫn họ cho dễ nhảy. Nó tạo tinh thần tuyệt vời khi gắn kết", đạo diễn nói.

Chính vì thế, dù múa sạp không bắt nguồn từ Thái Nguyên vẫn là chất liệu văn hóa của vùng Tây Bắc mà Thái Nguyên chọn để gắn kết cộng đồng, thu hút du khách về nơi này. Bên cạnh lời "hiệu triệu" từ ATK thủ đô gió ngàn, giờ Thái Nguyên có hồ trên núi, có trà trong mây và hình ảnh màu áo xanh bộ đội cùng múa sạp với áo chàm người Tày… Họ không đứng ngoài xem mà hòa vào một sự kiện cộng đồng của chính mình.

Chính vì thế, có lẽ đến lúc điệu múa sạp cũng như xòe cần có chương trình quảng bá, truyền thông, thực hành sao cho trở thành "nhận diện" văn hóa của vùng núi phía bắc, của du lịch văn hóa vùng này. Có thể trên con đường này, âm nhạc tuy vẫn là những bản nhạc nhảy sạp đã quen thuộc, nhưng có bản phối mới để văn hóa trở nên sinh động hơn, đa dạng biểu đạt hơn. Như trong màn múa sạp ở Thái Nguyên mới đây, Giám đốc âm nhạc Lưu Quang Minh phối thêm cả khí nhạc nữa nên điệu múa càng thăng hoa.

Quảng bá văn hóa múa sạp, cùng với những video ngắn, những đoạn nhạc để có thể nhảy múa nhiều nơi, nhiều lúc sẽ giúp múa sạp trở thành điệu nhảy quốc dân, điệu nhảy thu hút khách quốc tế. Nói cách khác, để nó lan tỏa như một Kangnam Style của VN.

Qua những phút e ngại ban đầu, nhiều sinh viên Pháp đã mạnh dạn tham gia màn múa sạp dưới sự hướng dẫn của các sinh viên Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải.

