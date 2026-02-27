'Mỏ vàng' xổ số miền Nam xin tăng phát hành lên 160 tỉ đồng/kỳ

Đây là thông tin đưa ra tại Hội nghị Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam (xổ số miền Nam) lần thứ 140 diễn ra ngày 27.2 tại TP.Cần Thơ. Theo đó, 100% các công ty thành viên của xổ số miền nam đã thống nhất kiến nghị Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành mỗi kỳ từ 140 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng.

Thời gian xin áp dụng hạn mức mới này là từ ngày 1.4.2026 nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kế hoạch của Chính phủ.



Năm 2025 là năm hoạt động đặc biệt thành công của thị trường xổ số miền nam dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ kinh tế vĩ mô, thiên tai, công tác sáp nhập đơn vị hành chính. Với những thuận lợi thời tiết đầu năm, nhiều lễ hội nhất là dịp Tết Nguyên đán; đặc biệt là các Công ty trong khu vực được Bộ Tài chính cho tăng hạn mức phát hành 4 kỳ vé Xuân Ất Tỵ mỗi kỳ tăng 20 tỉ đồng và tăng doanh số phát hành thêm 10 tỉ đồng từ ngày 1.6.2025 qua đó đã đáp ứng nhu cầu của thị trường. Kết quả, toàn khu vực đã đạt được những con số kỷ lục.

Cụ thể, doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 157.590 tỉ đồng, tăng 10,47% so với năm 2024. Doanh thu thực tế chạm mốc 155.557 tỉ đồng, tăng 10,65% và đạt hơn 103% kế hoạch năm. Đáng chú ý, tỷ lệ tiêu thụ bình quân của khu vực đạt mức rất cao là 98,71%. Kết quả này giúp các công ty thu về 20.070 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế và đóng góp vào ngân sách Nhà nước 51.985 tỉ đồng, vượt gần 10% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh loại hình truyền thống, xổ số cào biết kết quả ngay cũng là điểm sáng với doanh thu tăng trưởng 25,36% nhờ có thêm sự gia nhập thị trường của Công ty Xổ số kiến thiết TP.Cần Thơ từ tháng 9.2025 (bên cạnh TP.HCM và Đồng Nai). Ngoài ra, hoạt động xổ số điện toán trong khu vực cũng đóng góp doanh thu 5.241 tỉ đồng.

Bước sang năm 2026, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 10% cho các chỉ tiêu trọng yếu. Các con số kỳ vọng cụ thể bao gồm: doanh thu đạt 172.931 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 22.077 tỉ đồng và nộp ngân sách đạt 57.183 tỉ đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, các công ty xổ số miền Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc đã triển khai hiệu quả 4 kỳ vé Xuân Bính Ngọ với hạn mức tăng thêm 20 tỉ đồng mỗi kỳ. Đặc biệt, khu vực đã nhất trí (100%) kiến nghị Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành mỗi kỳ từ 140 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng, bắt đầu từ ngày 1.4.2026.

Các công ty đang khẩn trương hoàn thiện và trình duyệt Đề án sáp nhập doanh nghiệp tại các đơn vị thuộc TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương theo lộ trình tái cơ cấu của Nhà nước. Song song đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ in mã vạch để truy xuất thông tin, nâng cao hiệu quả phòng chống vé giả và bảo vệ uy tín cho các công ty. Tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động phúc lợi xã hội, phấn đấu vượt mức đóng góp 449,122 tỉ đồng đã thực hiện trong năm 2025.

Hiện tại, khu vực miền Nam vẫn giữ nguyên 21 công ty xổ số kiến thiết: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP.HCM, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Các công ty trên hoạt động ở 9 tỉnh, thành phố: An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long. Với hạn mức phát hành hiện nay, từ chủ nhật tuần này đến thứ sáu tuần sau, mỗi ngày ở miền Nam có 3 công ty mở thưởng, với hạn mức phát hành tổng cộng 42 triệu tờ vé số truyền thống trị giá 420 tỉ đồng (mỗi công ty 140 tỉ đồng/ngày). Riêng ngày thứ bảy, sẽ có 4 công ty mở thưởng với tổng hạn mức 52 triệu tờ vé số, trị giá 560 tỉ đồng (do riêng Công ty TNHH MTV XSKT TP.HCM được phát hành 2 kỳ/tuần vào thứ hai và thứ bảy hàng tuần).



