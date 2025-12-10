'Mổ xẻ' mối quan hệ giữa văn học và y học

Ngày 10.12, Tạp chí Sông Hương (TP.Huế) và Hội Nhà văn TP.Huế đã tổ chức buổi tọa đàm chủ đề "Văn học và y học", với sự tham gia của diễn giả - PGS-TS Trần Huyền Sâm.



Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo giới tri thức, các nhà nghiên cứu, các bác sĩ và đặc biệt là sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Huế.

Tòa đàm diễn ra trong không gian ấm cúng tại tòa soạn Tạp chí Sông Hương, TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

PGS-TS Trần Huyền Sâm là nhà văn, nhà giáo. Bà đã có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu qua các tác phẩm, công trình như: Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại; Văn học và y học; Quan hệ văn hóa Pháp - Việt.

Trong lĩnh vực văn học và y học, PGS-TS Trần Huyền Sâm là một trong những người tiên phong tại Việt Nam đã dành công sức, tâm huyết nghiên cứu hơn 10 năm với những đề tài trọng điểm.

PGS-TS Sâm mong muốn tọa đàm lần này sẽ là nơi các nhà văn, bác sĩ có thể trao đổi các mối liên kết giữa hai lĩnh vực. Qua tọa đàm sẽ mang đến thêm các thông tin thú vị về lĩnh vực văn học và y học, mối liên hệ giữa văn học và y học sẽ được các nhà văn, bác sĩ, bạn đọc... cùng suy ngẫm, chiêm nghiệm và làm sáng tỏ trên nhiều góc độ khác nhau.

Tọa đàm thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học của Huế tham gia ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Văn học là suối nguồn nuôi dưỡng tính nhân văn



Dịp này, nhiều khách mời cũng đã nêu các ý kiến về mối liên kết sâu sắc giữa y học và văn học. Theo GS-TS Bùi Đức Phú, nguyên Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, văn học dạy cho chúng ta sự tĩnh lặng, cảm nhận và kiên nhẫn, từ đó mới dạy cho các bác sĩ sự tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu bệnh nhân.

GS-TS Bùi Đức Phú cho rằng văn học nghệ thuật còn giúp ông vượt qua những đêm trắng vì áp lực trong nghề nghiệp, soi lại chính mình, rửa nỗi buồn trong công việc để thoát áp lực. Văn học còn bồi dưỡng trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp.

Đông đảo nhà văn, nhà thơ, bác sĩ, các nhà nghiên cứu tham gia, trình bày tại tọa đàm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Phú đúc kết: "Một thầy thuốc giỏi chưa đủ mà phải biết tôn trọng, cảm thông, giữ nhân phẩm. Y học khoa học đòi hỏi sự chính xác nhưng trái tim y học đòi hỏi tính nhân văn. Vì vậy văn học nghệ thuật là suối nguồn nuôi dưỡng tính nhân văn ấy".

Tại tọa đàm, thầy thuốc đông y - nhà thơ Lê Viết Hòa cũng cho rằng đây là một vấn đề hữu ích và ý nghĩa dành cho hai lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Tuy mỗi cách tiếp cận và giải quyết vấn đề theo hình thức khác nhau, nhưng văn học và y học đều trực tiếp đề cập đến con người, trong việc chữa lành tinh thần và thể xác.

GS-TS Bùi Đức Phú, nguyên Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế chia sẻ mối quan hệ giữa văn học và y học tại tọa đàm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Hòa còn liên hệ đến các danh y cổ truyền như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông và nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, đồng thời chỉ ra một điểm chung dễ nhận thấy: "Trước khi đến với nghề y, họ đã là những nhà thơ, nhà văn. Họ lấy văn học làm nền tảng cho việc tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu y học thông qua thực nghiệm".

Nhà thơ này cũng đề cập đến tác phẩm Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của cố GS-TS Đỗ Tất Lợi, một công trình khoa học đồ sộ về dược liệu và dược tính, góp phần cho việc kết hợp giữa đông y và tây y trong liệu trình điều trị.

"Văn học và y học đều lấy con người làm chủ thể với mục đích nhân bản xuyên suốt hoạt động của mình. Các yếu tố quan trọng luôn được nhắc đến là lương tâm, trách nhiệm, đạo đức và danh dự. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong 10 lời thề của ông tổ tây y Hippocrates, và thể hiện qua câu nói của nhà thơ, thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu "thà đui mà giữ đạo nhà", nhà thơ Lê Viết Hòa nhìn nhận.