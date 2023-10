Mổ xẻ tác động an ninh, chính trị từ chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Israel

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Israel vào ngày mai (18.10). Đây được xem là một chuyến thăm hiếm hoi bởi nhà lãnh đạo Mỹ rất hiếm khi đến thăm các đồng minh ngay sau khi xung đột vừa bùng phát.

Chuyến thăm có "tầm quan trọng chiến lược"

Theo CNN, khi cân nhắc lời mời của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nội các của Tổng thống Biden đã xem xét cả tính biểu tượng lẫn tính thực tế của chuyến thăm.

Bên cạnh việc thể hiện sự ủng hộ cao độ dành cho Israel, chuyến đi sẽ gửi lời cảnh báo tới các bên có liên quan trong khu vực, cụ thể là Iran và lực lượng Hezbollah ở Li Băng, không tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc hội đàm ngày 20.9, tại TP.New York, Mỹ REUTERS

Ngoài ra, việc Tổng thống Mỹ đến Israel giữa lúc rộ lên đồn đoán nước này sắp tiến hành một chiến dịch trên bộ quy mô lớn nhằm vào Dải Gaza được dự đoán sẽ giúp dân thường ở khu vực này có thêm thời gian để sơ tán, theo tờ The New York Times. Hiện đã có hơn 2.800 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại đây.

Cuộc gặp trực tiếp tiềm năng cũng sẽ cho phép ông Biden thảo luận riêng với giới chức quân sự Israel về những lo ngại của các bên về mặt trái của một cuộc tấn công trên diện rộng ở Gaza, và qua đó tìm giải pháp để giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng hơn.

Theo bà Kirsten Fontenrose, cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ, thông qua chuyến đi lần này, ông Biden nên cho ông Netanyahu hiểu rằng danh tiếng toàn cầu của Mỹ đang bị đe dọa và việc tấn công Gaza sẽ khiến cả 2 bên chịu tác động một cuộc xung đột kéo dài. Qua đó, điều này sẽ góp phần thúc đẩy các bên tìm một giải pháp hòa bình cho xung đột.

Bên cạnh đó, Reuters cho rằng chuyến thăm sẽ mang lại cho ông Biden đòn bẩy mới để củng cố hình ảnh ở quê nhà.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, khoảng 78% người Mỹ ủng hộ việc dùng các biện pháp ngoại giao để giúp dân thường được sơ tán đến nơi an toàn hơn. Hơn nữa, 41% số người được hỏi cho biết họ đồng ý rằng "Mỹ nên hỗ trợ Israel" trong cuộc xung đột với Hamas.

Điều này cũng sẽ giúp ông Biden tạo ra đối trọng lớn so với người tiền nhiệm Donald Trump trong bối cảnh nhiều khả năng cả 2 ông sẽ gặp lại nhau trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong thời gian tại vị, dù nhiều lần khẳng định ủng hộ Israel. ông Trump đã chỉ trích ông Netanyahu ngay sau khi Hamas phát động cuộc tấn công vào miền nam Israel hôm 7.10.

Lo ngại an ninh

Tuy nhiên, The New York Times cho rằng quyết định của ông Biden vào thời điểm quan trọng như vậy sẽ đặt ra những thách thức to lớn cho Nhà Trắng, cả về chính trị lẫn an ninh.

Nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay đến sân bay quốc tế Ben-Gurion của Israel, nằm ở ngoại ô TP.Tel Aviv, chỉ cách Gaza khoảng 64 km và nằm trong tầm bắn của rốc két Hamas.

Nhiều người ở Mỹ ngày 14.10 đã xuống đường để thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine

REUTERS

Rủi ro an ninh ở Israel đã được thể hiện rõ ràng vào tối 16.10, khi còi báo động không kích vang lên lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Netanyahu đang hội đàm. Điều này đã buộc ông Blinken và nội các chiến tranh của Israel phải trú ẩn trong một boong-ke trong suốt 5 phút.

Bên cạnh đó, nếu những phát biểu ông Biden sắp đưa ra ở Israel làm phật lòng những người Mỹ gốc Do Thái hoặc người gốc Palestine, điều này có thể dẫn đến làn sóng biểu tình ở Mỹ. Trước đó, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết khoảng 30 người biểu tình, trong đó có một số người Mỹ gốc Do Thái, đã tập trung trước Nhà Trắng để phản đối việc Washington kêu gọi ngừng bắn vì mục đích nhân đạo ở Gaza.

Hơn hết, trong khi Washington đang nỗ lực giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, việc ông Biden trực tiếp đến Israel có thể khiến nhiều người cho rằng các ông có dính líu tới các quyết định do ông Netanyahu đưa ra, cho dù là trước đây hay trong tương lai. Điều này khả năng cao sẽ không tốt cho hình ảnh của Mỹ nói chung và ông Biden nói riêng.