Sức khỏe

Mới 33 tuổi, khớp gối đã 'già' như tuổi 70

Lê Cầm
15/03/2026 16:22 GMT+7

Nam thanh niên (33 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP.HCM) không nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với tình trạng thoái hóa khớp vốn thường gặp ở người lớn tuổi.

Nhiều bệnh nhân 30-40 tuổi đã thoái hóa khớp

“Qua thăm khám, chúng tôi ghi nhận khớp gối của nam bệnh nhân xuất hiện tình trạng thoái hóa với mức độ tương tự người ở độ tuổi 60-70. Trường hợp này hiện không hiếm gặp ở người trẻ hiện nay”, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Tấn Lãm, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ bên lề Hội nghị khoa học “Cập nhật những tiến bộ trong kỹ thuật thay khớp gối” vừa diễn ra.

Sau khi đánh giá tình trạng khớp, các bác sĩ chỉ định điều trị bằng phương pháp tiêm thuốc vào khớp gối nhằm giảm đau và cải thiện khả năng vận động. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lãm, thoái hóa khớp gối vốn là quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, tương tự như việc tóc bạc theo tuổi tác. Khi lớp sụn khớp đã bị thoái hóa, việc phục hồi hoàn toàn là rất khó.

Điểm đáng chú ý là bệnh hiện có xu hướng trẻ hóa. Nếu trước đây thoái hóa khớp gối chủ yếu gặp ở người từ 40-45 tuổi trở lên, thì hiện nay nhiều bệnh nhân 30-40 tuổi đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu thoái hóa khớp.

Nam thanh niên 33 tuổi thoái hóa khớp như người 60 - 70 tuổi - Ảnh 1.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Tấn Lãm, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

ẢNH: T.T

Cần vận động nhiều nhưng không phải ai cũng nên leo cầu thang, đi bộ

Theo bác sĩ Lãm, lối sống ít vận động, ngồi lâu trong thời gian dài và thiếu hoạt động thể lực khiến khớp không được nuôi dưỡng tốt, lâu dần có thể dẫn đến thoái hóa sớm. Tuy nhiên ở những người thừa cân, béo phì, có tình trạng đau khớp gối mà càng leo cầu thang, đi bộ sẽ làm tình trạng ngày càng nặng nề hơn như bệnh nhân ở trên.

"Mỗi khi tăng thêm 1 kg trọng lượng cơ thể, áp lực tác động lên khớp gối khi leo cầu thang có thể tăng gấp khoảng 5 lần. Điều này khiến khớp gối dễ bị tổn thương và thoái hóa nhanh hơn", bác sĩ Lãm cho hay.

Do đó, những người bị thoái hóa khớp gối nên ưu tiên các môn thể thao ít chịu lực lên khớp, chẳng hạn như đạp xe, bơi lội tập vật lý trị liệu giúp tăng sức mạnh cơ đùi. Khi cơ đùi khỏe, khớp gối sẽ được hỗ trợ tốt hơn, giúp giảm đau và cải thiện vận động.

Nam thanh niên 33 tuổi thoái hóa khớp như người 60 - 70 tuổi - Ảnh 2.

Các bác sĩ trong một ca phẫu thuật thoái hóa khớp

ẢNH: T.T

Vai trò của robot điều trị thoái hóa khớp gối

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Thao, Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết trong phẫu thuật thay khớp gối truyền thống, kết quả phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và kỹ năng của bác sĩ. Dù vậy, vẫn có khoảng 10-20% bệnh nhân sau mổ chưa thực sự hài lòng, do còn cảm giác đau hoặc vận động chưa tự nhiên.

Việc ứng dụng robot trong phẫu thuật giúp tăng độ chính xác khi cắt xương và đặt khớp nhân tạo, đồng thời hạn chế tổn thương các mô xung quanh. Nhờ đó, khớp gối sau phẫu thuật có thể hoạt động tự nhiên hơn và bệnh nhân phục hồi nhanh hơn. Tuy nhiên, robot chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò của bác sĩ phẫu thuật.

Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh có dấu hiệu đau nhức khớp gối không nên chờ đến khi khớp gối hư nặng mới điều trị. Việc can thiệp sớm thường giúp quá trình phục hồi tốt hơn.

Đi giày cao gót bao lâu thì bắt đầu ảnh hưởng đến cột sống, khớp gối?

Giày cao gót không chỉ thay đổi chiều cao mà còn thay đổi cách cơ thể chịu lực. Khi gót nâng lên, trọng tâm cơ thể dịch chuyển về trước. Tư thế này buộc mắt cá chân, khớp gối, hông, cột sống điều chỉnh để giữ thăng bằng.

