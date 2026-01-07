Bước xuống cầu thang nhiều có hại khớp gối không?

Khi đi xuống, cơ đùi trước phải dùng lực nhiều hơn để giữ cơ thể không lao xuống, đồng thời khớp gối chịu tải trong tư thế gập gối nhiều hơn. Vì vậy, xuống cầu thang thường làm tăng áp lực lên khớp gối, nhất là khớp bánh chè đùi, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khi bước xuống cầu thang, người bị đau gối nên đặt chân đau xuống trước, trong khi chân còn lại sẽ kiểm soát lực từ phía trên ẢNH: AI

Tuy nhiên, đau hơn không đồng nghĩa chắc chắn là hại khớp hơn. Ở người không có bệnh lý khớp, xuống cầu thang là một hoạt động chức năng tự nhiên của cơ thể nên không có gì đáng ngại. Khớp gối được thiết kế để chịu tải trong các hoạt động hằng ngày, bao gồm cả lên và xuống cầu thang.

Tuy nhiên, với những người đã có thoái hóa khớp gối, đau bánh chè đùi hoặc đang trong giai đoạn đau của viêm khớp, việc xuống cầu thang thường làm triệu chứng khó chịu rõ hơn. Nguyên nhân là do tải trọng dồn lên khớp gối lớn hơn ở tư thế gập gối, khiến dễ kích thích cảm giác đau.

Để giảm áp lực lên khớp gối khi xuống cầu thang, trước hết nên sử dụng tay vịn nếu có. Điều này giúp chia bớt tải trọng và tăng độ ổn định cho toàn cơ thể.

Khi bước xuống, hãy đi chậm và đặt trọn bàn chân lên bậc, tránh thói quen lao người về phía trước hoặc chỉ đặt mũi chân. Nguyên nhân là do những cách đi này làm gối phải hãm phanh mạnh hơn.

Một nguyên tắc đơn giản, thường được khuyên cho người đau gối, là chân khỏe bước lên trước, chân đau bước xuống trước. Cụ thể hơn, khi lên cầu thang, bước lên bằng chân ít đau. Khi xuống, đặt chân đau xuống trước và để chân còn lại kiểm soát lực từ phía trên.

Mọi người nên đi khám nếu tình trạng đau đầu gối kéo dài quá 2–4 tuần hoặc ảnh hưởng rõ đến sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, không được chủ quan nếu khớp gối sưng, nóng, đỏ, cứng khớp hoặc có cảm giác lỏng gối.

Với những người bị chấn thương do té ngã hay chơi thể thao, họ cũng cần đi khám nếu cảm giác đau tăng nhanh, kèm sốt hay mệt toàn thân. Ngoài ra, trạng thái khớp gối yếu, không thể chịu lực hoặc đi lại bình thường cũng là dấu hiệu cảnh báo cần được điều trị y tế thay vì cố tự điều trị tại nhà, theo Healthline.