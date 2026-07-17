Mới đầu tháng 6 âm lịch, quán cà phê đã trang trí Trung thu, hút bạn trẻ check-in

Sắc đỏ Trung thu giữa con hẻm nhỏ

Nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Long Bình, TP.Đồng Nai), quán cà phê Honda trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ khi khoác lên mình không gian Trung thu rực rỡ từ rất sớm. Những đoạn video, hình ảnh về quán được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnh, trải nghiệm.

Lối vào quán được trang trí bằng lồng đèn, quạt giấy và nhiều vật dụng đậm sắc màu Trung thu NGUYỄN TRÚC

Nằm ở cuối hẻm, tách biệt khỏi sự ồn ào của tuyến đường lớn, quán cà phê này mang đến cảm giác yên bình với khoảng sân rộng, nhiều cây xanh và được chia thành nhiều khu vực ngồi khác nhau, từ phòng kính máy lạnh đến không gian ngoài trời.

Bước qua cánh cửa, khách dễ dàng cảm nhận không khí Trung thu bao trùm khắp quán. Hàng trăm chiếc lồng đèn đỏ được treo dọc lối đi và trên trần nhà, đan xen với lồng đèn ông sao, lồng đèn cá chép, lồng đèn bướm.

Hàng trăm chiếc lồng đèn được treo khắp không gian quán, tạo điểm nhấn cho khách đến tham quan, chụp ảnh NGUYỄN TRÚC

Không gian bên trong quán được phủ kín lồng đèn ông sao, đầu lân và đồ trang trí truyền thống NGUYỄN TRÚC

Nhiều góc trong quán được bố trí sẵn bàn ghế, đạo cụ để khách dễ dàng chụp ảnh. Đầu lân, trang phục ông Địa cùng các vật dụng trang trí truyền thống được sắp đặt khéo léo, trở thành điểm nhấn của quán.

Điểm hẹn check-in của giới trẻ

Là khách quen của quán, chị Trình Như Hà (phường Trấn Biên) cho biết trước đây thường đến đây để làm việc hoặc đọc sách vì không gian yên tĩnh.

"Từ ngày quán trang trí Trung thu, tôi thấy không khí rộn ràng hơn rất nhiều. Mỗi lần đến đều bắt gặp các bạn trẻ xúng xính váy áo chụp hình. Nhìn không gian đẹp như vậy, tôi cũng muốn chụp một bộ ảnh Trung thu để lưu giữ kỷ niệm", chị Hà nói.

Chị Huỳnh Thanh Thảo (TP.HCM) cùng bạn tìm đến quán sau khi xem hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội NGUYỄN TRÚC

Theo ghi nhận, từ sáng đến chiều, nhiều nhóm bạn trẻ diện áo dài, trang phục truyền thống đến quán check-in chụp ảnh. Không ít gia đình cũng đưa con nhỏ đến vui chơi, ngắm nhìn những chiếc lồng đèn đầy màu sắc.

Chị Trang - nhân viên quán cho biết quán đã hoạt động được khoảng 6 năm. Thời gian gần đây, sau khi được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, lượng khách biết đến quán tăng lên đáng kể.

Chị Trình Như Hà, khách quen của quán cho biết không gian Trung thu khiến quán trở nên rộn ràng và tạo cảm hứng để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm NGUYỄN TRÚC

"Chúng tôi mất hơn một tuần để hoàn thiện toàn bộ phần trang trí theo chủ đề Trung thu. Từ khi hoàn thành, lượng khách đến check-in, chụp hình đông hơn hẳn, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều người còn quay lại lần thứ hai vì muốn chụp vào những khung giờ khác nhau", chị Trang chia sẻ.

Biết đến quán qua mạng xã hội, chị Huỳnh Thanh Thảo (TP.HCM) cùng bạn dành thời gian xuống Đồng Nai để trải nghiệm.

"Tôi thấy nhiều người chia sẻ nên rủ bạn xuống chụp ảnh. Điều tôi thích nhất là hầu hết đồ trang trí đều mang nét truyền thống, từ lồng đèn giấy, đầu lân đến những chi tiết nhỏ trong quán. Chúng khiến tôi nhớ về tuổi thơ mỗi mùa Trung thu. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hiện đại, tìm được một quán cà phê vừa yên bình vừa giữ được không khí truyền thống như thế này không dễ. Chắc chắn tôi sẽ còn quay lại", chị Thảo chia sẻ.

Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến tết Trung thu, không gian rực rỡ tại quán đã góp phần mang không khí lễ hội đến sớm. Với nhiều người, đây không chỉ là nơi để thưởng thức cà phê hay chụp ảnh, mà còn là dịp tìm lại những ký ức gắn với chiếc lồng đèn giấy và mùa trăng đoàn viên của tuổi thơ.