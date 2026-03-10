Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Mối đe dọa với cáp internet toàn cầu

Kiến Văn
10/03/2026 13:36 GMT+7

Cáp ngầm dưới biển đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải phần lớn lưu lượng truy cập internet quốc tế, vượt xa cả mạng di động, vệ tinh và internet cố định.

Theo BGR, cáp ngầm thực sự là nền tảng của thông tin liên lạc internet toàn cầu. Khi một trong những đường cáp này gặp sự cố, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những lỗi Wi-Fi thông thường và gây rắc rối cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Đây chính là mối đe dọa thầm lặng với cáp Internet toàn cầu - Ảnh 1.

Một phần lớn internet trên toàn cầu vận hành bởi hệ thống cáp ngầm dưới đáy biển

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Sự cố đứt cáp ngầm dưới biển không hiếm gặp

Nguyên nhân chủ yếu của sự cố đứt cáp bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm động đất, sạt lở dưới nước, phá hoại, hoặc các hoạt động hàng hải như đánh bắt cá thương mại và neo đậu tàu không đúng cách. Theo ước tính của Ủy ban Bảo vệ Cáp Quốc tế (ICPC), khoảng 30% sự cố hư hỏng cáp ngầm hằng năm, tương đương 60 sự cố, là do neo tàu kéo lê. Một báo cáo của ICPC từ năm 2011 cho thấy đây là nguyên nhân hàng đầu gây hư hỏng cáp, vượt xa các dự đoán trước đó.

Các sự cố liên quan đến neo tàu rất đa dạng, từ va chạm trực tiếp, kéo lê trên đáy biển, đến việc thả neo ngoài ý muốn hoặc cố ý trong điều kiện thời tiết xấu. Đáng chú ý, có những báo cáo về hành vi phá hoại có chủ đích ở các tuyến cáp ngầm khu vực Bắc Đại Tây Dương-Baltic hay Tây Thái Bình Dương.

Theo ICPC, khoảng 1,7 triệu km cáp ngầm dưới biển gặp từ 150 đến 200 sự cố mỗi năm. Mặc dù số lượng cáp ngày càng tăng, số sự cố vẫn ổn định, với 70 - 80% bắt nguồn từ hoạt động của con người gây ra.

Internet sẽ ra sao khi cáp ngầm dưới biển bị đứt hoặc hư hỏng?

Khi cáp bị đứt, sự cố thường dẫn đến gián đoạn hoặc làm chậm tốc độ kết nối internet. Tuy nhiên, nhờ vào các tuyến cáp dự phòng, các hoạt động liên lạc vẫn có thể duy trì trong nhiều trường hợp, mặc dù tốc độ có thể bị ảnh hưởng.

Đây chính là mối đe dọa thầm lặng với cáp Internet toàn cầu - Ảnh 2.

Neo tàu được cho là chiếm khoảng 30% các sự cố đứt cáp ngầm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Để giải quyết sự cố một tuyến cáp ngầm bị hư hỏng, các phương tiện dưới biển như tàu ngầm và ROV (robot không người lái dưới nước) sẽ được sử dụng để xác định vị trí và sửa chữa. Việc sửa chữa cáp ngầm rất tốn kém, có thể lên tới 500.000 đến 1 triệu USD cho mỗi sự cố đối với cáp viễn thông quang học.

Cáp ngầm vẫn là nguồn chính cho viễn thông và có thể sẽ còn nhiều cáp hơn được lắp đặt trong tương lai, đặc biệt với sự phát triển của công nghệ dữ liệu mới. Mặc dù sự xuất hiện của dịch chuyển dữ liệu lượng tử hứa hẹn sẽ mang lại tốc độ cực nhanh trên cáp quang, nhưng ở giai đoạn này, việc truy cập internet ở nhiều quốc gia trên thế giới vẫn phụ thuộc vào tình hình dưới đáy biển.

