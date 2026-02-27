Cáp quang biển gặp sự cố đầu năm 2026

Tuyến cáp quang biển AAE-1 (Asia Africa Europe 1) vừa gặp sự cố tại phân đoạn Thái Lan, làm mất khoảng 3.700 Gbps dung lượng kết nối quốc tế và hiện chưa được khắc phục. Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), sự việc xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán nhưng không gây tác động đáng kể đến thông tin liên lạc và trải nghiệm của người dùng.

Cơ quan quản lý cho biết, tổng dung lượng kết nối internet quốc tế của Việt Nam hiện đạt khoảng 45.000 Gbps. Do đó, mức hao hụt từ tuyến AAE-1 chỉ chiếm chưa tới 10%. Sự suy giảm này được đánh giá là khá nhỏ so với tổng thể mạng lưới và chưa đủ để làm mất cân đối băng thông.

Mỗi sự cố cáp quang biển cần mất nhiều tuần hoặc vài tháng để khắc phục Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi phát sinh sự cố, các nhà mạng đã triển khai phương án ứng cứu, điều phối lưu lượng sang các hướng kết nối thay thế. Dữ liệu thực tế cho thấy hệ thống của nhà mạng vẫn hoạt động tốt và chưa chạm mức cảnh báo. Cụ thể, sau sự cố, băng thông quốc tế còn lại của FPT Telecom là 5.290 Gbps, trong khi lưu lượng sử dụng cao nhất (ghi nhận ngày mùng 3 Tết Nguyên đán) chỉ đạt 2.467 Gbps, tương đương 46,6%.

Tại MobiFone, mức tải kênh quốc tế trung bình có tăng từ 56% lên 64,2%, song vẫn nằm trong ngưỡng an toàn kỹ thuật. Viettel và VNPT cũng khẳng định đã chuẩn bị nguồn lưu lượng dự phòng dồi dào, đảm bảo không xảy ra tình trạng gián đoạn kết nối cục bộ.

Việt Nam hiện kết nối với thế giới chủ yếu qua 6 tuyến cáp quang biển gồm AAG, IA, AAE-1, APG và hai tuyến mới được đưa vào khai thác là ADC, SJC2. Dù đóng vai trò chủ đạo, cáp biển lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thống kê từ năm 2022 đến nay cho thấy đã có gần 40 sự cố xảy ra.

Để giải quyết bài toán lệ thuộc vào cáp biển, hạ tầng internet Việt Nam đang được đa dạng hóa. Năm 2025, Việt Nam đưa vào vận hành tuyến cáp quang đất liền VSTN với dung lượng thiết kế lên tới 12 Tbps, cho phép các đơn vị trong nước kiểm soát toàn trình và giảm rủi ro đứt cáp.

Ngoài ra, mạng lưới internet vệ tinh cũng bắt đầu được cấp phép. Giữa tháng 2.2026, dịch vụ Starlink đã hoàn tất thủ tục thí điểm tại Việt Nam. Theo đánh giá của Cục Viễn thông, dịch vụ này sẽ đóng vai trò bổ trợ đắc lực cho cáp quang mặt đất, giúp đảm bảo liên lạc tại các vùng lõm sóng, đồi núi, hải đảo và phát huy hiệu quả tối đa trong các tình huống ứng phó thiên tai.