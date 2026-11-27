Ngày 27.11, TAND khu vực 1 thành phố Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "mua bán bộ phận cơ thể người" đối với 2 bị cáo Lý Văn Nhất (37 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) và Lưu Thị Hậu (35 tuổi, hiện ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế) .

Bị cáo Lý Văn Nhất và Lưu Thị Hậu tại phiên xét xử ẢNH: NGỌC MINH

Theo hồ sơ vụ án, Nhất và Hậu quen nhau từ năm 2024 rồi sống chung như vợ chồng tại ngôi nhà ở phường Thủy Xuân. Đáng chú ý, Hậu từng hiến thận trước đó nên nắm rõ nhu cầu tìm người hiến thận của người bệnh, từ đó 2 người nảy sinh ý định tìm người mua, bán thận để môi giới thu lợi bất chính .

Cuối năm 2024, bà N.T.H.N cùng chồng là ông T.T.S đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị bệnh thận cho bà N. Trong lúc chăm sóc vợ tại bệnh viện, ông S. quen biết Nhất, Hậu và nhờ tìm người bán thận để ghép cho vợ, được 2 bị cáo nhận lời .

Ngày 24.2.2025, vợ chồng ông S. gặp Nhất, Hậu tại quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng (phường Thuận Hóa, thành phố Huế) thống nhất chi phí mua bán, ghép thận, xét nghiệm, thủ tục là 1,35 tỉ đồng . Nhất và ông S. sau đó lập hợp đồng, ký thỏa thuận thanh toán theo từng giai đoạn .

Nhận 450 triệu đồng và tìm người hiến không thành

Thực hiện thỏa thuận, Nhất nhiều lần nhận tiền từ ông S. Cụ thể, ngày 24.2.2025 Nhất nhận 100 triệu đồng, ngày 3.3.2025 nhận 50 triệu đồng, ngày 19.3.2025 nhận 200 triệu đồng; chưa kể 2 lần ông S. chuyển khoản vào ngày 29.9.2025 và 13.10.2025 , mỗi lần 50 triệu đồng. Tổng cộng, Nhất và Hậu nhận 450 triệu đồng.

Quá trình môi giới, 2 bị cáo tìm được chị T.T.N.T đăng ký hiến thận cho bà N., song qua xét nghiệm chị T. mắc bệnh về máu nên không đủ sức khỏe .

Không dừng lại, Nhất và Hậu tiếp tục liên hệ anh P.V.Đ đưa đi xét nghiệm, nhưng kết quả kiểm tra cũng cho thấy anh Đ. không phù hợp để hiến thận .

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng triệu tập Nhất và Hậu làm việc, cả hai khai nhận hành vi phạm tội . Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của 2 bị cáo cấu thành tội "mua bán bộ phận cơ thể người", tuyên phạt Lý Văn Nhất 3 năm 6 tháng tù, Lưu Thị Hậu 3 năm tù .