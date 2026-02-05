Mỗi kg bạc giảm hơn 12 triệu, người 'đu đỉnh' lỗ 46 triệu đồng/kg

Sau 2 ngày phục hồi, hôm nay 5.2, giá bạc thế giới và trong nước quay đầu giảm. Giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới tại thời điểm 10 giờ 15 (giờ Việt Nam) là 76,92 USD/ounce, giảm 12,66%.

Tại thời điểm 10 giờ 7 phút, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua bán bạc 1 kg như sau: 77,44 triệu đồng - 79,84 triệu đồng (giảm 12,37 triệu đồng - 12,74 triệu đồng).

Giá bạc sáng 5.2 giảm mạnh so với chốt ngày 4.2 ẢNH: ĐT

Giá bạc 1 kg được Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết lúc hơn 10 giờ ở mức 77,49 triệu đồng - 79,89 triệu đồng (giảm 11,89 triệu đồng - 12,26 triệu đồng).

Trước đó, giá bạc lập đỉnh ngày 29.1 với mức giá thế giới vượt 121 USD/ounce. Trong nước, giá mua bán mỗi kg bạc được các doanh nghiệp niêm yết đầu giờ chiều 29.1 lần lượt là gần 120 triệu đồng - hơn 123 triệu đồng.

Như vậy, nếu mua bạc đúng vùng đỉnh với mức giá hơn 123 triệu đồng/kg hoặc mua ở vùng giá phổ biến ngày 29.1 là 120 triệu đồng/kg, hiện tại, khi bán lại cho doanh nghiệp ở vùng giá khoảng 77 triệu đồng/kg, người mua lỗ khoảng 43 - 46 triệu đồng/kg.

Trên thị trường "chợ đen", vài ngày gần đây, lực bán xuất hiện rõ rệt hơn. Giá chào bán quanh mức 104,5 - 106 triệu đồng/kg. Nhiều người rao bán thể hiện rõ thiện chí khi để lại đầy đủ cả địa chỉ, số điện thoại. Lý do bán bạc đưa ra là, dù lãi rất ít hoặc có lỗ nhưng vẫn bán hết bạc trước tết để bảo toàn vốn, yên tâm ăn tết.

Đáng chú ý, có người còn rao bán cả bạc mới có đơn đặt hàng chứ chưa nhận bạc vật chất về tay.

Tuyệt đối không mua lại đơn đặt bạc của người khác

Hiện do tình trạng cầu vượt cung kéo dài, các doanh nghiệp đều bán bạc theo hình thức chốt giá, chuyển tiền đầy đủ và hẹn trả bạc vật chất sau đó khoảng 2 - 3 tháng. Nếu đặt hàng tại thời điểm hiện tại, lịch hẹn trả bạc có thể tới tận tháng 5, tháng 6.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, khi mua bạc của các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, khách hàng có thể bán lại cho doanh nghiệp bất kỳ thời điểm nào dù bạc vật chất chưa về tay. Giá mua bán chốt tại thời điểm khách hàng có nhu cầu bán lại.

Trên thị trường "chợ đen", giá bạc rao bán quanh mức 104,5 - 106 triệu đồng/kg ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với Ancarat, khi muốn bán lại, khách hàng mang phiếu hẹn gốc đến hệ thống cửa hàng và đại lý ủy quyền chính thức của Ancarat toàn quốc để làm các thủ tục cần thiết. Khách sẽ nhận được tiền ngay sau khi hoàn tất thủ tục bán lại.

Phú Quý cũng áp dụng cách thức tương tự. Đặt mua bạc có thể đặt online, nhưng khi muốn bán lại thì phải ra cửa hàng trực tiếp để làm các thủ tục liên quan.

Đại diện Phú Quý cho biết, tất cả đơn đặt hàng sản phẩm bạc của Phú Quý không có giá trị chuyển nhượng cho bên thứ 3 dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ chính chủ đứng tên đơn hàng (trùng khớp thông tin đặt hàng và giấy tờ tùy thân hợp lệ) mới được nhận sản phẩm đã đặt.

Do vậy, khách hàng tuyệt đối không thực hiện việc mua lại đơn đặt hàng của người khác nhằm tránh các rủi ro về tài chính và quyền lợi phát sinh.

Theo TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, thời gian qua, đà tăng của bạc đã và đang được hỗ trợ đồng thời bởi cả yếu tố vĩ mô, địa chính trị cũng như cung - cầu cơ bản.

Giá bạc tăng nóng, khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn là hiện hữu. Tuy nhiên, về lâu dài, xu hướng tăng của bạc hiện vẫn được hậu thuẫn bởi các yếu tố cấu trúc mang tính dài hạn.

Vị chuyên gia lưu ý, trong bối cảnh biến động cao, bạc nên được nhìn nhận chủ yếu như một công cụ đa dạng hóa danh mục hơn là tài sản đầu cơ thuần túy trong ngắn hạn.