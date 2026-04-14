Mỗi ngày người Việt mua sắm hơn 8.100 xe máy mới

Hơn 8.100 xe máy mới được người Việt mua sắm mỗi ngày trong quý 1/2026

Bất chấp giá nhiên liệu liên tục biến động cùng áp lực cạnh tranh từ phân khúc xe máy điện, nhu cầu mua xe máy xăng của người Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu năm 2026.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong quý 1.2026, cả 5 đơn vị thành viên đã bàn giao tổng cộng 729.121 xe máy các loại đến tay khách hàng. Con số này tăng hơn 20.000 xe so với quý trước đó và cao hơn khoảng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường xe máy lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á, chỉ xếp sau Indonesia.

Sự tăng trưởng này được đánh giá là hoàn toàn dễ hiểu bởi quý đầu năm trùng với mùa mua sắm cao điểm trước Tết Nguyên đán 2026. Bên cạnh đó, các chương trình ưu đãi và kích cầu từ phía nhà sản xuất đã tạo động lực lớn thúc đẩy sức mua, ngay cả khi thị trường không ghi nhận quá nhiều mẫu mã mới ra mắt.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định thị trường sẽ sớm có sự chuyển dịch trong thời gian tới. Các chính sách kiểm soát khí thải dần thắt chặt và lộ trình hạn chế xe máy xăng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM sẽ là rào cản lớn cho dòng xe hai bánh này.