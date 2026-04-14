Mỗi ngày người Việt mua sắm hơn 8.100 xe máy mới

Chí Tâm
Chí Tâm
14/04/2026 14:45 GMT+7

Dù chịu áp lực từ giá nhiên liệu và xe máy điện, thị trường xe máy xăng tại Việt Nam vẫn ghi nhận sức mua ấn tượng với hơn 729.000 xe bán ra trong quý 1/2026. Trung bình mỗi ngày, người Việt chi tiền mua hơn 8.100 xe máy mới.

Hơn 8.100 xe máy mới được người Việt mua sắm mỗi ngày trong quý 1/2026

Bất chấp giá nhiên liệu liên tục biến động cùng áp lực cạnh tranh từ phân khúc xe máy điện, nhu cầu mua xe máy xăng của người Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu năm 2026. 

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong quý 1.2026, cả 5 đơn vị thành viên đã bàn giao tổng cộng 729.121 xe máy các loại đến tay khách hàng. Con số này tăng hơn 20.000 xe so với quý trước đó và cao hơn khoảng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường xe máy lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á, chỉ xếp sau Indonesia.

Mỗi ngày người Việt mua sắm hơn 8.100 xe máy mới các loại trong quý 1, bất chấp giá nhiên liệu biến động

Sự tăng trưởng này được đánh giá là hoàn toàn dễ hiểu bởi quý đầu năm trùng với mùa mua sắm cao điểm trước Tết Nguyên đán 2026. Bên cạnh đó, các chương trình ưu đãi và kích cầu từ phía nhà sản xuất đã tạo động lực lớn thúc đẩy sức mua, ngay cả khi thị trường không ghi nhận quá nhiều mẫu mã mới ra mắt. 

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định thị trường sẽ sớm có sự chuyển dịch trong thời gian tới. Các chính sách kiểm soát khí thải dần thắt chặt và lộ trình hạn chế xe máy xăng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM sẽ là rào cản lớn cho dòng xe hai bánh này. 

Nhu cầu mua sắm xe máy xăng của người Việt vẫn gia tăng đầu năm 2026

Nhu cầu mua sắm xe máy xăng của người Việt vẫn gia tăng đầu năm 2026

Bất chấp giá xăng liên tục biến động cùng nguy cơ bị hạn chế lưu thông trong nội đô một số thành phố lớn… nhu cầu mua sắm xe máy xăng của người Việt vẫn tiếp tục gia tăng trong quý 1/2026, với trung bình hơn 8.100 xe máy mới bán ra mỗi ngày.

Xe tay ga hybrid Yamaha Gear giá từ 30,4 triệu đồng tại Việt Nam

Xe tay ga Honda Square X125 nhập từ Trung Quốc có gì hấp dẫn khách Việt?

