Mỗi ngày xuất hiện hơn 40.000 website độc hại, lừa đảo

Trung bình cứ mỗi giờ có thêm gần 7.000 địa chỉ lừa đảo mới xuất hiện trên internet ẢNH: CHONGLUADAO.VN

Theo số liệu vừa được Dự án Chống lừa đảo (Chongluadao.vn) công bố, chỉ tính riêng trong ngày 6.4, hệ thống của Chống lừa đảo và các đối tác đã ghi nhận hơn 40.000 website độc hại mới xuất hiện. Nhìn vào bảng thống kê, một thực trạng vô cùng nhức nhối là "cơn lũ" website giả mạo, lừa đảo trực tuyến đang tràn ngập khắp nơi: Hơn 700.000 website độc hại được phát hiện chỉ trong 1 tuần, hơn 4,8 triệu website độc hại xuất hiện chỉ trong 1 tháng.

Đáng chú ý, thống kê cho thấy hơn 60% website lừa đảo sử dụng đuôi .com, vốn là tên miền phổ biến nhất thế giới để tạo lòng tin giả tạo. Theo sau là các tên miền giá rẻ hoặc dễ đăng ký như .top (14,2%), .xyz (6,12%), và .cc (5,2%). Hầu hết các tên miền đều tạo sự nhầm lẫn, giả mạo thương hiệu hoặc ngụy tạo tính năng thương mại điện tử để đánh cắp tài khoản của người dùng. Theo Ban Bảo vệ người tiêu dùng (Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia), pháp luật về thương mại điện tử quy định các website hoạt động trong lĩnh vực này được phân loại theo tính chất hoạt động và tương ứng với các nghĩa vụ pháp lý khác nhau, tùy theo tính năng của ứng dụng đó mà thương nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định về website thương mại điện tử bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Đối với website thương mại điện tử bán hàng, chủ sở hữu website có trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương (thường được nhận diện qua biểu tượng "tích xanh"). Với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sàn giao dịch thương mại điện tử), đơn vị vận hành phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công thương trước khi hoạt động (thường được nhận diện qua biểu tượng "tích đỏ").

Bộ Công thương đang quản lý các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử qua hình thức xác nhận tích xanh - tích đỏ ẢNH: UBCTQG

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng cần chủ động thực hiện một số biện pháp phòng ngừa rủi ro như sau:

Thứ nhất, kiểm tra thông tin pháp lý của website, sàn thương mại điện tử thông qua Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công thương (http://online.gov.vn/tra-cuu) trước khi thực hiện giao dịch. Việc tra cứu này giúp xác định nền tảng đã thực hiện thủ tục thông báo hoặc đăng ký theo quy định, từ đó giảm thiểu nguy cơ giao dịch với các website không rõ nguồn gốc.

Thứ hai, người tiêu dùng cẩn thận trong trong việc cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng, đặc biệt đối với các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bất thường. Việc cung cấp thông tin không kiểm soát có thể dẫn đến nguy cơ bị lộ, bị lợi dụng cho các hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, trong quá trình giao dịch, cần lưu giữ đầy đủ các thông tin, chứng từ liên quan như đơn hàng, hóa đơn điện tử, nội dung trao đổi với người bán, xác nhận thanh toán… để làm căn cứ khi cần khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ. Ngoài ra, khi phát hiện các website, ứng dụng thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hoặc hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng cần chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử.