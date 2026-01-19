Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mới: Tết này mua hàng cồng kềnh khỏi lo vận chuyển

Lê Nam
Lê Nam
19/01/2026 15:45 GMT+7

Dịp cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm các mặt hàng gia dụng, nội thất, thiết bị điện tử cồng kềnh tăng mạnh, kéo theo áp lực lớn cho khâu logistics. Một doanh nghiệp chuyển phát vừa thông báo mở rộng sang vận tải hàng nặng được kỳ vọng góp phần giải "bài toán" giao nhận mùa cao điểm.

Ngày 19.1, BEST Express Việt Nam chính thức công bố ra mắt mảng vận tải hàng hóa BEST Cargo, đồng thời đưa vào vận hành bưu cục nhượng quyền chuyên doanh chuyển phát nhanh và chuyển phát hàng nặng, cồng kềnh đầu tiên tại Việt Nam. Động thái này đánh dấu bước nâng cấp từ dịch vụ chuyển phát nhanh truyền thống sang nền tảng logistics tích hợp "chuyển phát nhanh và vận tải hàng hóa".

Theo đại diện doanh nghiệp, sự tăng trưởng nhanh của thương mại điện tử đang kéo theo nhu cầu vận chuyển các mặt hàng có kích thước lớn như máy giặt, tủ lạnh, bàn ghế, sofa, thiết bị gia dụng… Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn thiếu các dịch vụ chuyên biệt cho phân khúc hàng nặng, trong khi nhiều nhà bán hàng nhỏ lẻ gặp khó vì chi phí cao, thời gian giao chậm và rủi ro hư hỏng.

BEST Cargo ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng cồng kềnh dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Mô hình chuyên doanh hàng cồng kềnh vừa được đưa vào vận hành dịp cận tết

BEST Cargo được phát triển nhằm giải quyết khoảng trống này, với khả năng giao nhận tận nơi các kiện hàng có trọng lượng lên đến 150 kg. Dịch vụ hướng đến nhóm khách hàng là các sàn TMĐT, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các shop online đang kinh doanh hàng cồng kềnh. Mô hình "one-stop express" cho phép doanh nghiệp bán lẻ mở rộng quy mô kinh doanh mà không phải tách rời nhiều nhà cung cấp logistics khác nhau.

Ông Gavin Lu, Tổng giám đốc BEST Express Việt Nam, nhận định việc ra mắt BEST Cargo không chỉ là mở rộng dịch vụ mà là bước nâng cấp mang tính cấu trúc. Theo ông, khi đối tác có thể sử dụng trọn gói từ chuyển phát hàng tiêu dùng đến vận tải lô hàng lớn trên cùng một hệ sinh thái, chuỗi cung ứng sẽ vận hành linh hoạt hơn, giảm chi phí và rút ngắn thời gian giao hàng.

Trong bối cảnh cận Tết Nguyên đán, thời điểm được xem là mùa cao điểm nhất của thương mại điện tử, việc bổ sung thêm một đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng cồng kềnh được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho hệ thống logistics, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho người bán và người tiêu dùng. Nhiều shop kinh doanh nội thất, đồ điện gia dụng cho biết, khả năng giao hàng nặng nhanh, an toàn là yếu tố then chốt quyết định trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

