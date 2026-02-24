Mới tháng 2 đã nắng cháy da, nhiều người bị 'sốc nhiệt' vì quá nóng

Những ngày gần đây, thời tiết Nam Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài, trời oi bức, khô hanh khiến nhiều bạn trẻ tại TP.HCM rơi vào trạng thái mệt mỏi. Không ít người cho biết cơ thể chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sau kỳ nghỉ tết.

Nguyễn Phúng (23 tuổi), ngụ P.Vườn Lài (TP.HCM), kể lại trải nghiệm "sốc nhiệt" khi vừa trở lại thành phố làm việc.

Chàng trai quê ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết những ngày ở quê vui xuân, nhiệt độ chỉ khoảng 19-20 độ C, không khí dễ chịu. "Vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mình đã không chịu nổi vì thời tiết oi bức. Cảm giác chóng mặt, choáng váng. Về tới nhà mình phải bật máy lạnh ngay, nếu không thì rất khó chịu", Phúng chia sẻ.

Thời tiết quá nóng khiến nhiều bạn trẻ thấy mệt mỏi ẢNH: AN VY

Thời tiết nắng nóng đến sớm cũng khiến chị Nguyễn Tố Nga (31 tuổi), ngụ đường Nguyễn Văn Hưởng, P.An Khánh (TP.HCM), cảm thấy mệt mỏi. Chị Nga cho biết hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết.

"Ở nhà, mình ăn dưa hấu, uống nhiều nước, bật máy lạnh, đắp mặt nạ để hạ nhiệt. Bạn bè rủ đi cà phê cũng lười ra ngoài vì nóng quá", chị Nga nói.

Theo chị Nga, thông thường phải đến tháng 3 hoặc tháng 4 mới bước vào cao điểm nắng nóng, nhưng năm nay mới cuối tháng 2 thời tiết đã gay gắt. "Nắng kinh hoàng này kem chống nắng nào chịu cho nổi. Mình đặt liền mấy tuýp kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, mặt nạ… để duy trì làn da", chị Nga nói.

Nguyễn Thị Ngọc Nhi (29 tuổi), ngụ đường Đặng Văn Bi, P.Thủ Đức (TP.HCM), cũng cho biết cảm giác oi bức rõ rệt, đặc biệt trong dịp tết. Thay vì hẹn gặp bạn bè vào ban ngày du xuân như mọi năm, cô chủ động dời lịch sang chiều tối để tránh nắng. Nếu buộc phải ra ngoài, Nhi ưu tiên các quán xá có máy lạnh. "Nóng quá nên hầu như mình chỉ muốn ở trong nhà", Nhi than thở.

Nhi trùm kín khi đi ra đường để tránh nắng ẢNH: AN VY

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước và rối loạn điện giải do mồ hôi tiết ra nhiều nhưng không được bù kịp thời. Đây là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nóng như nóng trong người, mụn nhọt, nhiệt miệng, phát ban, mẩn ngứa…

Bác sĩ Vũ cho biết khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải kích hoạt cơ chế làm mát bằng cách giãn mạch và tăng tiết mồ hôi. Quá trình này giúp hạ nhiệt nhưng đồng thời làm mất nước, muối và các chất điện giải. Nếu không bổ sung đầy đủ, người dân có thể gặp tình trạng chuột rút do nhiệt, phù do nhiệt, ngất xỉu, kiệt sức vì nóng, thậm chí đột quỵ.

Bác sĩ Vũ nói tiếp nắng nóng cũng có thể gây rối loạn nhịp tim. Khi nhiệt độ cơ thể tăng, các mạch máu giãn ra để tăng diện tích tỏa nhiệt. Tuy nhiên, việc giãn mạch làm giảm áp lực trong lòng mạch, khiến huyết áp hạ. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người đang sử dụng thuốc hạ huyết áp, bởi có thể dẫn đến tụt huyết áp đột ngột và ngất xỉu.

Người dân trùm kín trong thời tiết nóng bức ẢNH: AN VY

Bác sĩ Vũ cho rằng trong y học cổ truyền có thể áp dụng các biện pháp thanh nhiệt để hỗ trợ cơ thể trong mùa nắng nóng. Một số thức uống quen thuộc như nước sâm, bột sắn dây, mía lau, rau má, cúc hoa, nha đam… có tác dụng giải nhiệt, bù nước. Các món ăn như canh rau muống, canh nghêu, khổ qua, hoa thiên lý cũng phù hợp trong thời tiết oi bức.

Ngoài ra, bác sĩ Vũ nói nhiều vị thuốc dân gian được sử dụng để thanh nhiệt như lá tre, lá sen giúp trừ nhiệt, an thần; rễ sậy, rễ cỏ tranh có tác dụng lợi tiểu, giải khát; sinh địa, mạch môn hỗ trợ làm mát cơ thể; đậu xanh thanh nhiệt, giải độc. Các vị có thể phối hợp thành nước uống giải khát tùy điều kiện thực tế.

Bên cạnh việc dùng các món ăn, bài thuốc thanh nhiệt, bác sĩ Vũ lưu ý bạn trẻ cần bổ sung đủ nước mỗi ngày, lựa chọn trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Khi làm việc hoặc di chuyển ngoài trời nắng, cần đội mũ, đeo kính mát, mặc trang phục bảo hộ phù hợp và hạn chế hoạt động trong khung giờ nắng gắt. Môi trường làm việc nên thông thoáng, nhiệt độ điều hòa hợp lý để tránh chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong nhà và ngoài trời.