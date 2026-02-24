Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Mới tháng 2 đã nắng cháy da, nhiều người bị 'sốc nhiệt' vì quá nóng

An Vy
An Vy
24/02/2026 15:22 GMT+7

Chưa bước vào cao điểm mùa khô, TP.HCM đã xuất hiện những ngày nắng gắt trên 34 độ C. Nhiều người than mệt, chóng mặt, ngại ra ngoài vì ngại nắng nóng.

Những ngày gần đây, thời tiết Nam Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài, trời oi bức, khô hanh khiến nhiều bạn trẻ tại TP.HCM rơi vào trạng thái mệt mỏi. Không ít người cho biết cơ thể chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sau kỳ nghỉ tết.

Nguyễn Phúng (23 tuổi), ngụ P.Vườn Lài (TP.HCM), kể lại trải nghiệm "sốc nhiệt" khi vừa trở lại thành phố làm việc. 

Chàng trai quê ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết những ngày ở quê vui xuân, nhiệt độ chỉ khoảng 19-20 độ C, không khí dễ chịu. "Vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mình đã không chịu nổi vì thời tiết oi bức. Cảm giác chóng mặt, choáng váng. Về tới nhà mình phải bật máy lạnh ngay, nếu không thì rất khó chịu", Phúng chia sẻ.

Mới tháng 2 đã nắng cháy da, nhiều người bị 'sốc nhiệt' vì quá nóng- Ảnh 1.

Thời tiết quá nóng khiến nhiều bạn trẻ thấy mệt mỏi

ẢNH: AN VY

Thời tiết nắng nóng đến sớm cũng khiến chị Nguyễn Tố Nga (31 tuổi), ngụ đường Nguyễn Văn Hưởng, P.An Khánh (TP.HCM), cảm thấy mệt mỏi. Chị Nga cho biết hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết.

"Ở nhà, mình ăn dưa hấu, uống nhiều nước, bật máy lạnh, đắp mặt nạ để hạ nhiệt. Bạn bè rủ đi cà phê cũng lười ra ngoài vì nóng quá", chị Nga nói.

Theo chị Nga, thông thường phải đến tháng 3 hoặc tháng 4 mới bước vào cao điểm nắng nóng, nhưng năm nay mới cuối tháng 2 thời tiết đã gay gắt. "Nắng kinh hoàng này kem chống nắng nào chịu cho nổi. Mình đặt liền mấy tuýp kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, mặt nạ… để duy trì làn da", chị Nga nói.

Nguyễn Thị Ngọc Nhi (29 tuổi), ngụ đường Đặng Văn Bi, P.Thủ Đức (TP.HCM), cũng cho biết cảm giác oi bức rõ rệt, đặc biệt trong dịp tết. Thay vì hẹn gặp bạn bè vào ban ngày du xuân như mọi năm, cô chủ động dời lịch sang chiều tối để tránh nắng. Nếu buộc phải ra ngoài, Nhi ưu tiên các quán xá có máy lạnh. "Nóng quá nên hầu như mình chỉ muốn ở trong nhà", Nhi than thở.

Mới tháng 2 đã nắng cháy da, nhiều người bị 'sốc nhiệt' vì quá nóng- Ảnh 2.

Nhi trùm kín khi đi ra đường để tránh nắng

ẢNH: AN VY

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước và rối loạn điện giải do mồ hôi tiết ra nhiều nhưng không được bù kịp thời. Đây là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nóng như nóng trong người, mụn nhọt, nhiệt miệng, phát ban, mẩn ngứa…

Bác sĩ Vũ cho biết khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải kích hoạt cơ chế làm mát bằng cách giãn mạch và tăng tiết mồ hôi. Quá trình này giúp hạ nhiệt nhưng đồng thời làm mất nước, muối và các chất điện giải. Nếu không bổ sung đầy đủ, người dân có thể gặp tình trạng chuột rút do nhiệt, phù do nhiệt, ngất xỉu, kiệt sức vì nóng, thậm chí đột quỵ.

Bác sĩ Vũ nói tiếp nắng nóng cũng có thể gây rối loạn nhịp tim. Khi nhiệt độ cơ thể tăng, các mạch máu giãn ra để tăng diện tích tỏa nhiệt. Tuy nhiên, việc giãn mạch làm giảm áp lực trong lòng mạch, khiến huyết áp hạ. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người đang sử dụng thuốc hạ huyết áp, bởi có thể dẫn đến tụt huyết áp đột ngột và ngất xỉu.

Mới tháng 2 đã nắng cháy da, nhiều người bị 'sốc nhiệt' vì quá nóng- Ảnh 3.
Mới tháng 2 đã nắng cháy da, nhiều người bị 'sốc nhiệt' vì quá nóng- Ảnh 4.
Mới tháng 2 đã nắng cháy da, nhiều người bị 'sốc nhiệt' vì quá nóng- Ảnh 5.
Mới tháng 2 đã nắng cháy da, nhiều người bị 'sốc nhiệt' vì quá nóng- Ảnh 6.
Mới tháng 2 đã nắng cháy da, nhiều người bị 'sốc nhiệt' vì quá nóng- Ảnh 7.

Người dân trùm kín trong thời tiết nóng bức

ẢNH: AN VY

Bác sĩ Vũ cho rằng trong y học cổ truyền có thể áp dụng các biện pháp thanh nhiệt để hỗ trợ cơ thể trong mùa nắng nóng. Một số thức uống quen thuộc như nước sâm, bột sắn dây, mía lau, rau má, cúc hoa, nha đam… có tác dụng giải nhiệt, bù nước. Các món ăn như canh rau muống, canh nghêu, khổ qua, hoa thiên lý cũng phù hợp trong thời tiết oi bức.

Ngoài ra, bác sĩ Vũ nói nhiều vị thuốc dân gian được sử dụng để thanh nhiệt như lá tre, lá sen giúp trừ nhiệt, an thần; rễ sậy, rễ cỏ tranh có tác dụng lợi tiểu, giải khát; sinh địa, mạch môn hỗ trợ làm mát cơ thể; đậu xanh thanh nhiệt, giải độc. Các vị có thể phối hợp thành nước uống giải khát tùy điều kiện thực tế.

Bên cạnh việc dùng các món ăn, bài thuốc thanh nhiệt, bác sĩ Vũ lưu ý bạn trẻ cần bổ sung đủ nước mỗi ngày, lựa chọn trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Khi làm việc hoặc di chuyển ngoài trời nắng, cần đội mũ, đeo kính mát, mặc trang phục bảo hộ phù hợp và hạn chế hoạt động trong khung giờ nắng gắt. Môi trường làm việc nên thông thoáng, nhiệt độ điều hòa hợp lý để tránh chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong nhà và ngoài trời.

Tin liên quan

Mưu sinh dưới cái nắng nóng như đổ lửa

Mưu sinh dưới cái nắng nóng như đổ lửa

Nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày gây ra không ít khó khăn hiệu suất làm việc của người lao động, nhiều người trẻ vì mưu sinh bất chấp cái nắng nóng như đổ lửa để hoàn thành tốt công việc.

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội ở TP.HCM trong những ngày... nắng nóng

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng nắng TPHCM thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận