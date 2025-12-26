Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Món ăn từ bông gừng bất ngờ gây sốt mạng xã hội, nhiều người lần đầu ăn thử

Cao An Biên
Cao An Biên
26/12/2025 11:49 GMT+7

Những món ăn chế biến từ bông gừng bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò tìm mua, ăn thử và chia sẻ trải nghiệm về hương vị lạ miệng.

Thời gian qua, mạng xã hội liên tục có những clip "triệu view" chia sẻ cách chế biến và ăn thử các món làm từ bông gừng. Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên biết tới loại thực phẩm này nên khá tò mò về hương vị, tìm mua ăn cho bằng được.

Món ăn từ bông gừng đang 'hot trend': Nhiều người lần đầu ăn 'quá bất ngờ' - Ảnh 1.

Nhiều người bất ngờ khi lần đầu biết tới bông gừng. Tuy nhiên bông gừng và các món ăn từ thực phẩm này đã được nhiều người ưa chuộng từ lâu

ẢNH: THANH NIÊN

Trong một clip nhận về gần 1,5 triệu view trên mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm lần đầu ăn thử món bông gừng xào hải sản, chủ tài khoản cho biết: "Mấy hôm nay thấy mọi người ăn bông gừng nhiều quá nên mình cũng thử xào với mực ăn thử. Tính ra mọi người không nói mình cũng không biết cây gừng có bông luôn".

Tài khoản này mô tả hình dáng bông gừng tương tự như bông hạnh phúc, tuy nhiên loại bông này màu đỏ và không ăn được, trong khi bông gừng có màu xanh và ăn được.

Lần đầu tới tận vườn hái, người này chia sẻ bông gừng rất thơm, tốn nhiều công để sơ chế để lấy phần non bên trong. Món ăn này có thể dùng để xào với thịt bò hoặc hải sản theo như chia sẻ của nhiều bà nội trợ.

Món ăn từ bông gừng có hương vị thế nào?

Ăn món bông gừng xào mực, cô gái chia sẻ phần bông gừng có vị ngọt nhẹ, giòn và có chút xơ, đặc biệt có mùi thơm dễ chịu của gừng tạo nên trải nghiệm ẩm thực thú vị. Khi ăn kèm với cơm trắng, món ăn được đánh giá là rất hợp.

Lần đầu tiên ăn bông gừng xào bò, chị Tuyền Saphia, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cũng cho biết hương vị món ăn mang tới sự bất ngờ vì độ ngon. “Từ lúc xào đã thơm mùi gừng, phần hoa giòn, ngọt, ăn với bò rất hợp và ăn với cơm trắng là đúng bài. Mọi người nên thử", chị nhận xét.

Xem clip trên mạng xã hội, chị Thu Anh (29 tuổi) cũng tìm đặt mua bông gừng trên mạng xã hội về xào với thịt bò ăn thử và quá bất ngờ về hương vị. Chị chia sẻ từ trước đến nay, gừng là loại thực phẩm quen thuộc trong gian bếp của chị, tuy nhiên đây là lần đầu tiên chị biết bông gừng có thể ăn được.

Sau khi tìm hiểu, chị cũng thấy bông gừng có nhiều lợi ích cho sức khỏe nên cho biết sẽ đặt mua nhiều lần nữa để nấu ăn cho gia đình nhỏ.

Món ăn từ bông gừng đang 'hot trend': Nhiều người lần đầu ăn 'quá bất ngờ' - Ảnh 2.

Nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ clip chế biến và ăn bông gừng, nhận về hàng triệu lượt xem

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên thực tế, bông gừng không phải là món ăn mới mà đã quá quen thuộc với nhiều người. Ở nhiều tỉnh thành phía bắc, đây là loại cây mọc trong rừng và là món ăn của người vùng cao. Gừng cũng được trồng phổ biến trên khắp cả nước, tuy nhiên không phải ai cũng nhìn thấy bông của chúng.

Búp bông gừng chỉ to bằng ngón tay cái và phần cuống dài khoảng 10 - 15 cm, màu xanh đậm mà nếu nhìn qua bạn sẽ dễ nhầm đây là mầm non măng tây. Khi bóc tách lớp vỏ xơ bên ngoài bông gừng, hương gừng thơm dịu, lưu hương lâu. Loại bông này cũng chỉ có mùa, không xuất hiện quanh năm nên không phải lúc nào cũng tìm mua được.

Bạn đã từng ăn các món làm từ bông gừng chưa? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

