Món cháo... lạ, chỉ bán vài giờ mỗi sáng: Khách đến trễ hết phần

Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ cháo sát giống cháo bánh canh. Thế nhưng, món ăn này lại mang hương vị hoàn toàn khác biệt, từ sợi bột cho đến cách chế biến.

Cháo lạ từ bột gạo lứt

Ở khu vực bùng binh Bắc Lý cũ (đường Hà Huy Tập giao với đường Phan Đình Phùng), quán cháo sát cá lóc Thiện Thu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương suốt hơn 15 năm qua. Sáng nào cũng vậy, từ lúc trời còn se lạnh, khách đã bắt đầu ngồi kín bàn để chờ một tô cháo nóng hổi.

Món cháo sát cá lóc làm từ loại bột gạo lứt mang lại hương vị độc đáo ẢNH: THANH XUÂN

Chủ quán, chị Hoàng Thị Thu (ngụ phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), cho biết món cháo sát là nghề gia truyền từ nhà chồng để lại. "Ngày mới bán, khách chưa nhiều, chủ yếu người quen trong vùng. Sau này, mình điều chỉnh hương vị theo góp ý của thực khách nên ngày càng đông người tìm tới", chị Thu kể.

Cá lóc đồng được chủ quán trộn cùng dầu hành mang lại hương vị thơm ngon hơn ẢNH: THANH XUÂN

Điều khiến món ăn này trở nên đặc biệt nằm ngay ở phần bột. Nếu cháo canh hay bánh canh thường dùng bột mì hoặc bột lọc thì cháo sát lại được làm hoàn toàn từ bột gạo lứt, gạo đỏ.

Bột sau khi nhồi kỹ sẽ được cán mỏng rồi "xắt" trực tiếp vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục. Cũng từ thao tác "xắt" ấy mà cái tên "cháo sát" ra đời.

Bí quyết nằm ở nồi nước dùng ninh hàng giờ

Theo chị Thu, để làm được một nồi cháo sát đúng vị không hề đơn giản. Gạo lứt và gạo đỏ phải được ngâm đủ độ mềm rồi đem xay nhuyễn, sau đó giã thật kỹ đến khi bột đạt độ dai, dẻo và không dính tay.

Bột được xắt và nấu trực tiếp khi khách đến ăn ẢNH: THANH XUÂN

"Khó nhất là canh lúc xắt bột. Nước phải sôi mạnh, tay phải đều thì sợi bột mới dai tự nhiên, không bị nát", chị nói.

Nguyên liệu cá cũng được chọn lựa kỹ lưỡng. Cá lóc dùng để nấu phải là cá đồng chắc thịt, ít tanh để giữ được độ ngọt thanh đặc trưng.

Những chiếc ram giòn ngon chuẩn vị đem lại hương vị thơm ngon hơn ẢNH: THANH LỘC

Điểm tạo nên "linh hồn" cho tô cháo sát ở quán Thiện Thu chính là phần nước dùng. Xương và đầu cá được ninh suốt nhiều giờ để lấy vị ngọt tự nhiên, thơm nhẹ nhưng không hề tanh.

Trên mặt tô cháo là lớp hành phi rim sa tế đỏ au, giòn thơm và cay nồng. Chỉ cần trộn đều, hương thơm đã bốc lên nghi ngút, kích thích vị giác ngay từ muỗng đầu tiên.

Chỉ bán vài giờ, nhưng lúc nào cũng kín khách

Quán mở bán từ khoảng 6 giờ sáng nhưng thường chỉ sau khoảng 3 giờ đã hết. Trung bình mỗi buổi sáng, quán bán khoảng 300 tô, riêng cuối tuần lượng khách đông hơn.

Anh Đặng Văn Hùng (35 tuổi, khách quen của quán) cho biết gần như tuần nào anh cũng ghé ăn vài lần. "Đi đầu tuần thì dễ có chỗ hơn, cuối tuần đông nghịt. Có hôm đến trễ là hết sạch luôn. Tô cháo nóng, đủ chất, ăn rất ấm bụng", anh Hùng nói.

Cháo sát cá lóc của chị Thu được mệnh danh là “quán cháo sát ngon nhất nhì Đồng Hới” ẢNH: THANH XUÂN

Một tô cháo sát tại đây có giá từ 25.000 đồng. Nhiều thực khách còn gọi thêm đĩa ram vàng giòn ăn kèm với giá chỉ 2.500 đồng/cái.

Cái hay của món ăn nằm ở sự hòa quyện rất riêng: sợi bột gạo lứt dai mềm, thịt cá lóc ngọt thơm, nước dùng thanh vị và chút cay nồng của hành sa tế. Cắn thêm miếng ram giòn rụm đúng kiểu Ba Đồn càng khiến bữa sáng trở nên tròn vị.

Combo chuẩn của món cháo sát cá lóc ẢNH: THANH XUÂN

Giữa nhịp sống hiện đại, quán cháo sát nhỏ ở Đồng Hới vẫn giữ nguyên cách làm thủ công truyền thống suốt nhiều năm qua. Có lẽ cũng vì vậy mà món ăn mang cái tên lạ tai này vẫn đủ sức níu chân thực khách, từ người dân địa phương cho đến du khách phương xa.