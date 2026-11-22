Mè đen kết hợp bách hợp có công dụng gì?

Bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, cho biết khi thời tiết chuyển sang đầu đông, không khí lạnh và những thay đổi về nhiệt độ có thể khiến cơ thể dễ cảm thấy lạnh, mệt mỏi hoặc khó chịu, đặc biệt ở người nhạy cảm với thời tiết. Đây cũng là thời điểm thích hợp để quan tâm hơn đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và những thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Mè đen (vừng đen) là thực phẩm chứa chất béo, protein cùng nhiều thành phần dinh dưỡng khác. Trong y học cổ truyền, mè đen được sử dụng với công năng bổ can thận, ích tinh huyết, nhuận táo và hỗ trợ thông tiện. Trong khi đó, bách hợp (còn có tên gọi khác là tỏi rừng, huệ tây) có vị ngọt, tính hơi hàn. Theo y học cổ truyền, bách hợp có công năng dưỡng âm, nhuận phế và thanh tâm an thần.

Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này tạo nên món chè mè đen bách hợp có vị thơm, béo nhẹ, thích hợp dùng với lượng vừa phải trong chế độ ăn đa dạng. Đây cũng là cách chế biến giúp đưa các nguyên liệu thường được sử dụng trong món ăn dưỡng sinh vào thực đơn hằng ngày.

Chè mè đen bách hợp ẢNH: L.C TẠO BỞI CHAT GPT

Cách nấu chè mè đen bách hợp tại nhà

Để chế biến món chè mè đen này, cần chuẩn bị 50 g mè đen, 10 g bách hợp khô loại dùng làm thực phẩm, một ít bột sắn dây, đường phèn tùy khẩu vị và nước lọc.

Trước tiên, mè đen được nhặt sạch, rang trên lửa nhỏ đến khi dậy mùi thơm. Cần chú ý đảo đều, tránh rang quá lâu khiến mè bị cháy. Sau đó, cho mè vào máy xay nhuyễn cùng nước lọc. Tùy sở thích, có thể lọc lấy phần nước mè hoặc giữ nguyên phần mè đã xay.

Bách hợp khô rửa sạch, ngâm cho mềm rồi nấu đến khi chín. Tiếp tục cho phần nước mè đen vào nồi cùng bách hợp, đun trên lửa nhỏ và khuấy đều.

Hòa một ít bột sắn dây với nước nguội, sau đó từ từ cho vào nồi để tạo độ sánh. Cuối cùng, thêm đường phèn tùy khẩu vị, tiếp tục khuấy đến khi chè chín. Món chè có thể dùng khi còn ấm.

Những ai cần thận trọng khi ăn?

Theo bác sĩ Phối, dù được sử dụng như món ăn dưỡng sinh, chè mè đen bách hợp vẫn cần được dùng phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người, không dùng để thay thế thuốc điều trị ho hoặc các bệnh lý hô hấp.

Người mắc tiểu đường cần đặc biệt lưu ý lượng đường phèn thêm vào trong quá trình chế biến để phù hợp với chế độ ăn kiểm soát đường huyết.

Bên cạnh đó, người thường xuyên bị tiêu lỏng, đầy bụng hoặc có tình trạng tỳ vị hư hàn theo y học cổ truyền nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng bách hợp thường xuyên.