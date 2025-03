Mòn mỏi 22 năm chờ sổ đỏ vì sai sót của huyện

22 NĂM ĐI "ĐÒI" SỔ ĐỎ

Năm 1994, chính quyền H.Nghi Lộc, Nghệ An vận động người dân ở xã Nghi Long đến vùng đất ven sông Cấm, giáp với tuyến QL1A để sinh sống, khai hoang nuôi trồng thủy sản phát triển kinh tế. "Xã cho người đến từng nhà vận động nhưng mãi vẫn không ai đi vì lúc đó vùng đất này còn hoang vu, sình lầy. Khi đó đang là thanh niên nên tôi xung phong đến đây để khai hoang. Để làm được nhà ở, chúng tôi phải mất rất nhiều công sức san lấp mặt bằng. Điện chưa có, vùng này gần biển, sông bị nhiễm mặn không thể sử dụng nước để sinh hoạt, chúng tôi phải đi xa 1,5 km để gánh nước về dùng", ông Nguyễn Thanh Hoài (54 tuổi) kể lại.

Khu đất của người dân chưa được cấp sổ đỏ dù đã được cấp từ năm 1994 ẢNH: K.HOAN

Ngoài ông Hoài, 30 hộ dân khác cũng lần lượt ra vùng đất nằm cách trung tâm xã Nghi Long khoảng 3 km này để khai hoang, làm nhà và nuôi trồng thủy sản. Mỗi hộ dân được UBND H.Nghi Lộc ra quyết định cấp 400 m2 đất, trong đó có 200 m2 đất làm nhà ở, 200 m2 đất vườn và hơn 1.000 m2 đất để nuôi trồng thủy sản ven sông Cấm. Trong quyết định cấp đất, UBND H.Nghi Lộc yêu cầu người dân "phải định cư tại đây lâu dài để khai hoang phục hóa, sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, trồng và bảo vệ cây lâm nghiệp". "Lúc đó, tôi phải nộp 300.000 đồng cho huyện để được cấp quyết định giao đất ở, cán bộ nói đó là phí trước bạ. Quyết định này hiện nay tôi đang giữ, lúc đó được coi như là sổ đỏ. Hằng năm, chúng tôi đều đóng thuế đất đầy đủ", ông Hoài cho hay.

Năm 2003, ông Hoài và nhiều hộ dân được cấp đất đến xã để làm thủ tục cấp sổ đỏ nhưng xã trả lời do các lô đất này nằm trong vùng quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam nên tạm thời chưa cấp được. Hơn 10 năm sau, khi có chủ trương cấp sổ đỏ mới, người dân tiếp tục đến xã làm thủ tục cấp sổ đỏ, địa chính xã đã đến đo đạc nhưng không có hồi âm. "Sau đó, chúng tôi đã nhiều lần đến xã hỏi và làm đơn kiến nghị lên huyện. Cách đây vài năm, thanh tra huyện về kiểm tra rồi mời dân đến xã để họp. Tại đây, cán bộ huyện nói sẽ về xem xét rồi trả lời cho người dân sau, nhưng vẫn không thấy phản hồi", ông Hoài nói.

Bà Hoàng Thị Sáu, người đã mua lại 4 lô đất của người dân được cấp năm 1994 và đã nhiều lần đi làm thủ tục cấp sổ đỏ nhưng vẫn không có kết quả mà không hiểu vì sao. "Tôi lên huyện, được hướng dẫn về xã. Nộp hồ sơ xong ở trung tâm một cửa của xã, đợi mãi không thấy phản hồi, tôi lên xã hỏi thì được trả lời xã đã rất cố gắng rồi nhưng không cấp sổ đỏ được", bà Sáu nói.

H UYỆN SAI, DÂN KHỔ

Ông Phùng Cảnh Thành, công chức địa chính xã Nghi Long, cho biết ông mới chuyển về công tác nên không rõ lịch sử của các lô đất này. Tuy nhiên, theo hồ sơ lưu lại, nguyên nhân khiến 18 hộ dân này chưa được cấp sổ đỏ là do có sự lệch nhau trong các quyết định của UBND H.Nghi Lộc thời điểm quy hoạch và cấp đất năm 1994. Cụ thể, trong quyết định chung của UBND H.Nghi Lộc lúc đó ghi cấp cho mỗi hộ dân 250 m2 đất ở, còn bản đồ quy hoạch phân lô đất ở thì ghi mỗi hộ được cấp 255 m2. Nhưng trong các quyết định cho từng hộ dân thì lại ghi là 400 m2 đất, trong đó có 200 m2 đất ở. Theo ông Cảnh, do mỗi quyết định ghi một nẻo, không khớp nhau nên hiện nay rất khó để cấp sổ đỏ. "Ngoài ra, hiện trạng sử dụng đất hiện nay của các hộ dân so với bản đồ quy hoạch cũng bị lệch nên rất khó khăn để xác định vị trí của các lô đã cấp. Xã đã kiến nghị lên huyện để huyện cho hướng xử lý vì việc này vượt quá thẩm quyền của xã và đang chờ phản hồi", ông Thành nói.

Ông Nguyễn Thanh Hoài và quyết định cấp đất ở của UBND H.Nghi Lộc năm 1994 ẢNH: K.HOAN

Trong khi đó, 31 hộ dân được cấp đất, có 13 lô đã được cấp sổ đỏ, trong đó hầu hết là những lô mua lại đất của chủ cũ. "Chúng tôi không hiểu vì sao các lô đất đó thì được cấp sổ, còn đất của gia đình tôi và 17 hộ còn lại thì không cấp được?", ông Nguyễn Thanh Hoài thắc mắc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND H.Nghi Lộc, cho biết huyện đã nhận được đơn kiến nghị của người dân và đang đề nghị cán bộ chuyên môn rà soát để xử lý.