Giáo dục

Món quà 800 triệu đồng tặng ngôi trường Thịnh Vượng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
19/11/2025 19:38 GMT+7

Phòng học tiếng Anh khang trang cùng thư viện hàng ngàn đầu sách, tổng trị giá 800 triệu đồng là món quà ý nghĩa mà Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng các đơn vị, nhà hảo tâm gửi tặng Trường PTCS Thịnh Vượng, xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng.

Sáng 14.11, tại xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp các nhà tài trợ khánh thành công trình phòng học tiếng Anh và thư viện mới Trường PTCS Thịnh Vượng. 

Công trình trị giá 800 triệu đồng là sự đồng hành của bạn đọc thiếu nhi, các nhà hảo tâm và cộng đồng dành cho thầy trò vùng cao - nơi bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão Yagi năm 2024.

Món quà 800 triệu đồng tặng ngôi trường Thịnh Vượng - Ảnh 1.

Các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình

ẢNH: T.P

Niềm vui ở ngôi trường Thịnh Vượng

Tại buổi lễ khánh thành, về phía Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng có sự hiện diện của nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng biên tập; nhà báo Phan Việt Hùng, Phó tổng biên tập; nhà báo Trần Thị Lan Phương, Phó tổng biên tập; nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó tổng biên tập cùng đại diện các nhà trường, doanh nghiệp tài trợ và cán bộ, phóng viên của báo.

Về phía lãnh đạo tỉnh và địa phương, có nhà giáo Nguyễn Xuân Hiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng; anh Hà Ngọc Huy, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng; ông Nông Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bạch Đằng; nhà giáo Lương Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường PTCS Thịnh Vượng và đông đảo các nhà giáo, học sinh.

Món quà 800 triệu đồng tặng ngôi trường Thịnh Vượng - Ảnh 2.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

ẢNH: TP

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê chia sẻ: "Năm 2024, bão Yagi là một trong những cơn bão khủng khiếp nhất mà nhiều địa phương phía bắc phải hứng chịu. Cao Bằng chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Khi đó, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng bạn đọc thiếu nhi và các nhà hảo tâm quyết tâm thực hiện chương trình từ thiện nhằm giúp các em học sinh vùng cao sớm ổn định cuộc sống và học tập".

Ông Nguyễn Phan Khuê cho biết việc lựa chọn địa điểm xây dựng công trình có sự đồng hành chặt chẽ của Bộ GD-ĐT: "Khi chúng tôi xin ý kiến Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng nói sẽ chọn địa phương chịu thiệt hại nặng. Từ sự gợi ý của người đứng đầu ngành giáo dục, chúng tôi đã quyết định chọn Trường PTCS Thịnh Vượng, tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ. Chúng tôi bắt đầu xây những viên gạch đầu tiên từ sự gửi gắm đầy tin tưởng đó".

Điều khiến ông Nguyễn Phan Khuê xúc động nhất là tấm lòng của những em thiếu nhi trên khắp cả nước, cho tới doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Nhiều em học sinh gửi về tòa soạn từng phong bì 10.000 đồng, 50.000 đồng tiết kiệm từ tiền ăn sáng. Tất cả đã góp từng viên gạch nhỏ, dựng xây phòng học, thư viện khang trang.

Món quà giúp trường vượt khó sau thiên tai

Nhà giáo Nguyễn Xuân Hiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng, cho biết công trình không chỉ là sự hỗ trợ cơ sở vật chất mà còn là động lực tinh thần, giúp nhà trường vượt khó sau thiên tai và nâng cao chất lượng giáo dục vùng núi.

Món quà 800 triệu đồng tặng ngôi trường Thịnh Vượng - Ảnh 3.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Hiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng

ẢNH: TP

Ông Hiến cho hay công trình mới hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại Trường PTCS Thịnh Vượng, giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng núi.

Cô Lương Thị Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ công trình tiếp thêm niềm hy vọng cho thầy, trò nhà trường. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi sự hỗ trợ đều là động lực giúp thầy trò tiếp tục cố gắng.

Tại lễ khánh thành, các nhà tài trợ đã dành tặng nhiều phần quà gồm áo đồng phục, sữa, học bổng tiếng Anh, máy tính để bàn, máy lọc nước,...; Quỹ Học bổng Vừ A Dính tặng học bổng cho 10 bạn học sinh vượt khó của Trường PTCS Thịnh Vượng.

Công trình tại Trường PTCS Thịnh Vượng được đầu tư từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và các đơn vị, cá nhân ủng hộ, với tổng mức đầu tư 800 triệu đồng, gồm phòng học tiếng Anh và thư viện mới, quy mô 135,72 m², thực hiện trong năm 2025.

Món quà 800 triệu đồng tặng ngôi trường Thịnh Vượng - Ảnh 4.

Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng học bổng cho 10 bạn học sinh

ẢNH: TP

Món quà 800 triệu đồng tặng ngôi trường Thịnh Vượng - Ảnh 5.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê trao thư cảm ơn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đến các nhà tài trợ đồng hành

ẢNH: TP

Món quà 800 triệu đồng tặng ngôi trường Thịnh Vượng - Ảnh 6.

Phòng học tiếng Anh hiện đại đã được bàn giao cho ngôi trường Thịnh Vượng

ẢNH: TP

Món quà 800 triệu đồng tặng ngôi trường Thịnh Vượng - Ảnh 7.

Các đại biểu tham quan thư viện mới của Trường PTCS Thịnh Vượng

ẢNH: TP

Món quà 800 triệu đồng tặng ngôi trường Thịnh Vượng - Ảnh 8.

Niềm vui của các em học sinh ở ngôi trường Thịnh Vượng

ẢNH: TP

Món quà 800 triệu đồng tặng ngôi trường Thịnh Vượng - Ảnh 9.

Nhiều món quà được gửi tới các em trong ngày khánh thành công trình

ẢNH: TP

