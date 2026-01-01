Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Thanh Niên và tôi

Món quà đặc biệt ngày đầu năm cho người 'tri kỷ' của Báo Thanh Niên

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
01/01/2026 15:50 GMT+7

Sáng nay 1.1, trong cái se lạnh của ngày đầu năm mới 2026, phóng viên Thanh Niên mang theo món quà tri ân đặc biệt, trở lại căn nhà cấp 4 đơn sơ trên đường Phan Bội Châu của cụ Nguyễn Xuyến - bạn đọc đã gắn bó với Thanh Niên tròn 40 năm.

Ở tuổi 102, cụ Xuyến vẫn giữ nếp sinh hoạt đều đặn, sáng nay cụ lại thức dậy lúc 5 giờ để chờ tiếng tờ báo Thanh Niên thả vào thùng thư trước cổng. Dù đôi tay đã run và đôi mắt không còn tinh anh, cụ vẫn minh mẫn đọc từng dòng tin tức thời sự trên báo in.

Cụ xuyến có mối nhân duyên với Báo Thanh Niên bắt đầu từ năm 1986, đúng thời điểm cụ nghỉ hưu và tờ báo phát hành số đầu tiên. Suốt 4 thập kỷ, tờ báo đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu bên tách trà sáng của cụ.

Món quà đặc biệt cho người 'tri kỷ' 102 tuổi của Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

Cụ Xuyến là đọc bạn của Báo Thanh Niên 40 năm nay

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau khi bài viết về cụ được tác giả Trần Văn Toản gửi dự thi cuộc thi Thanh Niên và tôi đăng tải, câu chuyện về người độc giả 102 tuổi tại Huế đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng. Để cảm kích tấm lòng ấy, lãnh đạo Báo Thanh Niên đã quyết định trao tặng cụ những phần quà ý nghĩa nhân dịp năm mới 2026. Đặc biệt, Ban Biên tập đã quyết định gửi tặng báo in mỗi ngày đến cụ.

Gặp lại phóng viên trong ngày đầu năm, cụ Xuyến không giấu được sự xúc động. Cầm tờ báo mới trên tay, cụ run run nói: "Tôi cảm kích tấm lòng của những người làm Báo Thanh Niên. Như tôi đã nói, Thanh Niên với tôi đã như tri kỷ 40 năm nay, khi đã yêu rồi thì phải yêu đến khi mình nằm xuống. Tôi sẽ đọc Thanh Niên cho đến khi tôi ra đi".

Món quà đặc biệt cho người 'tri kỷ' 102 tuổi của Báo Thanh Niên - Ảnh 2.

Món quà đặc biệt của Báo Thanh Niên gửi đến cụ Xuyến trong ngày đầu năm 2026

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong không khí ấm áp của ngày đầu năm, cụ Xuyến đã gửi gắm những lời chúc chân tình đến đội ngũ những người làm báo. Cụ mong muốn Báo Thanh Niên sẽ luôn giữ vững vị thế là địa chỉ tin cậy của độc giả khắp cả nước. Cụ Xuyến nhắn nhủ: "Chúc tờ báo luôn giữ vững chỗ đứng, những người làm báo sẽ mãi bút sắc, lòng trong, hào hiệp - tử tế - nhân văn - tin cậy như những gì báo đã và đang thực hiện".

Tin liên quan

Thanh Niên và tôi: Cụ ông 102 tuổi 40 năm mê Báo Thanh Niên

Thanh Niên và tôi: Cụ ông 102 tuổi 40 năm mê Báo Thanh Niên

Đó là cụ Nguyễn Xuyến, ở đường Phan Bội Châu (phường Thuận Hóa, thành phố Huế), cụ sinh năm 1924, sắp bước qua tuổi 102, gắn bó với Báo Thanh Niên gần 40 năm qua.

Khám phá thêm chủ đề

Báo Thanh Niên Cụ Xuyến bạn đọc Tri kỷ thanh niên 40 năm Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận