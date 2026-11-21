Khi đi bộ hoặc đứng, khớp gối phải chịu áp lực gấp 5 lần trọng lượng cơ thể

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Anh, Phó chủ tịch Hội Y học Thể thao TP.HCM, cho biết để đánh giá môn thể thao nào gây thoái hóa khớp nhiều nhất cần xét trên 3 yếu tố: Độ phổ biến, mức độ chịu lực của khớp gối và độ tuổi của người tham gia.

Hiện nay, các bộ môn phổ biến nhưng dễ gây tổn thương khớp gối hàng đầu bao gồm: Đá bóng, chạy bộ, tennis, cầu lông và đặc biệt là pickleball. Điểm chung của các môn này là đòi hỏi người chơi phải chạy nhảy liên tục, đổi hướng đột ngột, giữ thăng bằng hoặc dồn toàn bộ trọng lực lên một chân trụ.

Người bệnh tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp ẢNH: C.M

"Có môn thể thao tưởng nhẹ nhưng lại nặng mà người ta không biết, đó là pickleball. Người lớn tuổi khớp vốn đã có nguy cơ thoái hóa sẵn, khi bước vào sân chơi với các động tác di chuyển, xoay trở liên tục sẽ rất dễ gặp chấn thương đầu gối", bác sĩ Anh chia sẻ bên lề Hội nghị khoa học Bệnh viện quốc tế Carmel diễn ra với chủ đề "Những tiến bộ trong điều trị thay khớp".

Theo nghiên cứu về gánh nặng bệnh thoái hóa khớp gối toàn cầu dựa trên dữ liệu Global Burden of Disease, công bố năm 2025, thế giới có khoảng 375 triệu người mắc thoái hóa khớp gối vào năm 2021.

Lộ trình điều trị thoái hóa khớp và cập nhật tiến bộ y khoa mới

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Trâm Em, Tổng giám đốc Bệnh viện quốc tế Carmel, cho biết khi thoái hóa khớp tiến triển nặng gây đau kéo dài, hạn chế vận động và không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị bảo tồn, phẫu thuật thay khớp có thể được cân nhắc nhằm cải thiện chức năng vận động và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Phẫu thuật thay lại khớp nhân tạo là một trong những thách thức của lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. Khi khớp nhân tạo bị lỏng, mất vững, xuất hiện tổn thương xương hoặc nhiễm trùng, việc can thiệp lại thường phức tạp hơn so với phẫu thuật lần đầu.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Trâm Em, Tổng giám đốc Bệnh viện quốc tế Carmel, phát biểu tại sự kiện ẢNH: C.M

"Thông qua những hoạt động trao đổi với chuyên gia quốc tế, bệnh viện mong muốn tạo cơ hội để đội ngũ y tế tiếp cận các tiến bộ y khoa, cập nhật kinh nghiệm thực hành và từng bước ứng dụng những phương pháp điều trị phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân", bác sĩ Trâm Em phát biểu tại hội nghị.

Phòng ngừa thoái hóa khớp khi chơi thể thao

Theo bác sĩ Trọng Anh, để phòng ngừa thoái hóa khớp khi chơi thể thao, cần lưu ý 4 nguyên tắc cốt lõi:

Kiểm soát cân nặng: Đây là yếu tố tiên quyết vì khớp gối phải chịu lực gấp 5 lần trọng lượng cơ thể khi đi bộ và gấp 9 - 10 lần khi chạy bộ.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Xử lý dứt điểm các chấn thương cũ và bệnh nền (như viêm khớp) trước khi tập.

Tập luyện an toàn: Khởi động kỹ, đúng kỹ thuật, chọn mặt sân đạt chuẩn và dùng đồ bảo hộ phù hợp (giày giảm chấn tốt, tránh dùng bóng thấm nước nặng).

Dinh dưỡng đầy đủ: Bù đủ nước, điện giải và ăn uống cân bằng các nhóm chất để cơ thể vận hành trơn tru.