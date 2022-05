Mong lãnh đạo Sở TN-MT cấp sổ hồng cho 50.000 căn hộ như đã hứa

Như Thanh Niên đã thông tin, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) Lê Hoàng Châu cho biết đến nay có những dự án hơn 20 năm vẫn chưa được nộp tiền sử dụng đất, nên không thể cấp sổ hồng cho người mua. Trong những năm trở lại đây, TP đã có nhiều cuộc họp trực tiếp với doanh nghiệp, người dân để giải quyết vấn đề này nhưng vẫn bế tắc. Có điểm chung là hồ sơ trình lên Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) xin được cấp sổ hồng đều được giải quyết rất chậm.

Số liệu thống kê của hiệp hội cho biết, có 11 doanh nghiệp với 44 dự án gồm hơn 22.000 căn hộ chưa được cấp sổ hồng. Điều này đồng nghĩa với khoảng 22.000 hộ gia đình đang bị treo quyền lợi.

Trước những bức xúc của người dân và doanh nghiệp, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM, cho biết trong giai đoạn 2022 - 2025 sẽ giải quyết dứt điểm 50.000 căn hộ còn tồn đọng của các dự án chung cư xây dựng trong giai đoạn trước đó nhưng chưa được cấp sổ hồng. Bởi trước đây có những dự án nhà ở chưa có văn bản thẩm định nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân vào ở nên việc cấp sổ bị vướng đủ thứ.

Theo ông Thắng, hiện TP.HCM đang tồn tại 3 nhóm dự án chung cư chưa được cấp sổ hồng. Nhóm 1 là các dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nhóm 2 gồm dự án xây dựng xong nhưng chưa được nghiệm thu do có hạng mục xây dựng sai so với giấy phép. Nhóm 3 là chủ đầu tư thế chấp sổ hồng tại ngân hàng. Do đó, trong 2 năm 2022 và 2023 sẽ giải quyết, cấp sổ hồng cho 3 nhóm chung cư này, nếu đủ điều kiện. Còn lại, nếu vi phạm thì xử lý xong rồi cấp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng khẳng định trong năm 2021 và các tháng đầu năm 2022 TP đã nỗ lực tập trung tháo gỡ thủ tục để các dự án chung cư được cấp sổ hồng. Trong đó, TP đẩy nhanh các thủ tục hoàn công, cấp sổ cho các công trình nhà ở xây khác với thiết kế.

Người mua nhà thiệt đủ đường !

Phản hồi về bài viết, bạn đọc (BĐ) Hai Son Pham bức xúc cho biết: “Chuyện khá lạ lùng đối với chủ dự án và chính quyền quản lý đô thị là dự án xây rần rần, bán ào ào xong rồi thì 2 bên đổ qua đổ lại là vướng cái này cái kia, cứ im lặng vô thời hạn, chẳng chế tài gì cả, xem người mua căn hộ chẳng ra gì. Cư dân cứ chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không được cấp sổ hồng, chịu biết bao thiệt hại, thậm chí còn thấy bất an khi sống trong căn hộ mình bỏ tiền mua mà không có sổ”.





Đề nghị cho thanh tra, kiểm tra các thủ tục, các dự án, chủ đầu tư và Sở TN-MT; xử lý nghiêm và công khai các chủ đầu tư, cơ quan nào làm chậm trễ. Khoi Minh Chung cư bán hết cho dân mà ở mãi không có sổ hồng là do ai, phải có người cụ thể chịu trách nhiệm chứ? Bao nhiêu năm rồi... Thoabinh Khu dân cư T.H ở Q.Bình Thạnh, nhiều người mua nền đã nộp 95% tiền nhưng hàng chục năm trôi qua vẫn chưa có sổ do chủ đầu tư không chịu nộp những khoản tiền phải nộp. Việc này sẽ bị xử lý làm sao? Minh Binh

Cùng ý kiến, BĐ Bqti...@gmail.com sốt ruột: “Nếu doanh nghiệp sai thì xử lý doanh nghiệp. Còn nếu nguyên nhân chính chậm cấp sổ là do phía chính quyền mà cụ thể ở đây là Sở TN-MT, thì sở này có chịu trách nhiệm do sự chậm trễ của ngành mình mà mọi thiệt thòi người dân phải chịu và doanh nghiệp lãnh đủ không? Vậy, Sở TN-MT có bị phạt do chậm xử lý không?”. BĐ Hạnh Bảo thì phản ánh: “Công ty nơi tôi mua nhà ở làm ăn ngon lành, ngoại trừ việc không có thông báo sổ hồng gì cả đến người dân, dù đã thu 98% và cư dân đã vào ở 5 năm rồi”.

Mong sớm có tiếng nói chung để giải quyết dứt điểm

“Tôi rất mong mỏi sau lần khẳng định này của Sở TN-MT sẽ nhanh chóng cấp sổ hồng cho 50.000 căn hộ trong giai đoạn 2022 - 2025. Lãnh đạo Sở TN-MT đã nói thì mong “làm được”. Tôi sẽ giữ tờ báo này để làm kỷ niệm. Mong là kỷ niệm vui cho những cư dân đang trông chờ sổ hồng”, BĐ Thế Nam bày tỏ.

Trong khi đó, BĐ Mai Le đề nghị: “Sở TN-MT, ngành thuế, các doanh nghiệp và những đơn vị liên quan ngồi lại tháo gỡ ngay tất cả những vướng mắc, tìm ra được tiếng nói chung để giải quyết dứt điểm chuyện sổ hồng. Cái gì có lợi cho dân thì làm ngay. Người dân đã chờ đợi sổ hồng lâu lắm rồi”. BĐ Khangquang…@gmail.com mong mỏi: “Người ta đã vào ở và thực hiện nghĩa vụ tài chính rồi thì xem xét cấp sổ hồng để người dân an cư lạc nghiệp. Rất mong các cấp có thẩm quyền ở TP.HCM sớm giải quyết”.

“Hy vọng cư dân các chung cư đã nhận bàn giao nhà để vào ở như cư dân của chung cư Cao ốc Xanh chúng tôi cũng sớm được đóng thuế vào ngân sách và được nhận sổ hồng cho căn hộ mình đang ở hợp pháp”, BĐ Phuong dien gio gửi gắm.