Mong sớm chấm dứt cảnh 'cầu xây xong vẫn phải đi đường vòng'

Bài báo Cầu xây xong "đắp chiếu" chờ đường dẫn trên Thanh Niên cho biết công trình được xây dựng với kỳ vọng rút ngắn quãng đường đi lại, tạo thuận lợi cho vận chuyển nông sản và kết nối giao thông trong khu vực. Thế nhưng sau khi hoàn thành, phần đường dẫn vẫn chưa được thi công đồng bộ nên phương tiện chưa thể qua lại bình thường. Vì vậy, tuyến đường cũ vẫn là lựa chọn duy nhất của nhiều người dân.

C ẦU ĐÃ CÓ NHƯNG ĐƯỜNG… VẪN VÒNG

Cho biết nhà chỉ cách công trình chưa tới một cây số, bạn đọc (BĐ) Nguyễn Văn Lộc nhớ lại ngày dự án khởi công cả xóm đều háo hức vì tin rằng đi lại sẽ thuận tiện hơn, nhưng thực tế lại khác. "Dù cây cầu đã hoàn thành khá lâu nhưng đường dẫn vẫn chưa hoàn chỉnh, vào mùa mưa đường đất trơn trượt, xe máy còn khó di chuyển, huống hồ là xe tải. Vì vậy, cây cầu nằm đó nhưng bà con vẫn phải đi tuyến đường cũ", BĐ này bức xúc.

Phần cầu Na Phày - Đỏn Chám (xã Quế Phong, Nghệ An) chơ vơ vì chưa có đường dẫn lên cầu khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính hiệu quả của dự án ẢNH: KHÁNH HOAN

Cùng nỗi niềm, BĐ Lê Minh Phúc "nhà ở gần khu vực công trình" chia sẻ: "Nhìn cây cầu đã xây xong nhưng chưa thể sử dụng khiến nhiều người vừa tiếc vừa khó hiểu. Bà con vẫn phải chạy vòng qua con đường cũ, xa hơn cả chục cây số". Còn BĐ Trần Quốc Khánh viết: "Ban đầu nhiều người kỳ vọng khi có cầu mới thì việc vận chuyển nông sản sẽ thuận lợi hơn. Nhưng đến giờ mọi người vẫn phải đi đường vòng, thậm chí có người nói vui rằng cây cầu giống như để ngắm hơn là để đi".

Thực trạng "cầu chờ đường" khiến nhiều BĐ đặt câu hỏi về hiệu quả đầu tư. BĐ Võ Minh Tâm bộc bạch: "Tôi tiếc nhất là công trình chưa phát huy được tác dụng. Tiền đầu tư cho những công trình như vậy chắc chắn không nhỏ, nên khi công trình hoàn thành mà không sử dụng được thì chẳng khác nào tiền chôn ở đó". BĐ Trần Đình Huy cùng chung cảm nhận và thổ lộ "nhiều người dân chỉ biết lắc đầu khi nhìn cây cầu mới xây". "Đường dẫn chưa xong nên xe lớn không thể qua lại. Người dân vẫn phải đi tuyến cũ. Nhìn thấy cây cầu nằm đó mỗi ngày mà chưa phát huy tác dụng khiến nhiều người cảm giác như một khoản tiền lớn bị bỏ phí", BĐ này ghi lại.

Còn Phạm Minh Quân lưu ý: "Nếu các hạng mục chưa thể hoàn thiện đồng bộ thì việc triển khai dự án cần được tính toán kỹ hơn". Tùng Lâm cũng nhìn nhận, "một công trình giao thông nếu không có xe cộ qua lại thì gần như mất đi ý nghĩa ban đầu", "tình trạng này dễ khiến người dân đặt câu hỏi về hiệu quả đầu tư".

K HÔNG CHỈ LÀ CHUYỆN MỘT CÂY CẦU…

Ngoài cảm giác tiếc nuối, nhiều BĐ đã mổ xẻ câu chuyện từ góc độ quản lý dự án thường thấy hiện nay, là nguyên nhân dẫn đến lãng phí. BĐ Nguyễn Hữu Cường viết: "Nhiều dự án hạ tầng hiện nay thường được chia thành các gói đầu tư khác nhau. Cầu có thể thuộc một gói, còn đường dẫn lại nằm ở gói khác. Nếu nguồn vốn bố trí theo từng giai đoạn, phần này hoàn thành trước nhưng phần kia chậm tiến độ thì công trình khó vận hành đồng bộ". BĐ Trần Minh Tấn phân tích thêm: "Một số dự án phải triển khai theo từng giai đoạn vì nguồn vốn phân bổ theo kế hoạch trung hạn. Nếu phần cầu được làm trước nhưng đường dẫn chưa được bố trí vốn kịp thời thì công trình buộc phải chờ".

Theo BĐ Phạm Đức Long, cầu và đường dẫn vốn là hai hạng mục phải đi cùng nhau, nhưng trong thực tế quản lý đầu tư công nhiều dự án lại được chia thành nhiều phần để thuận tiện phê duyệt. Do đó, cầu hoàn thành trước nhưng đường dẫn chậm hơn thì công trình chưa thể khai thác ngay.

Từ thực tế công trình, nhiều BĐ nhấn mạnh quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng hoàn thiện các phần còn lại của dự án. BĐ Nguyễn Thành Trung bày tỏ: "Người dân mong nhất là các hạng mục còn lại sớm hoàn thiện để cây cầu được đưa vào sử dụng. Tiến độ dự án cũng nên được công khai để mọi người nắm rõ". BĐ Phạm Minh Tài đề nghị: "Cần rà soát lại toàn bộ quá trình triển khai dự án. Trước hết phải hoàn thiện phần đường kết nối để công trình phát huy tác dụng, đồng thời xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan nếu dự án bị chậm hoặc thiếu đồng bộ".

"Cần hoàn thiện ngay phần đường dẫn để cây cầu có thể đưa vào khai thác. Một công trình giao thông chỉ thực sự có ý nghĩa khi xe cộ lưu thông được, vì vậy các hạng mục còn thiếu cần được đẩy nhanh tiến độ, các vấn đề khác sẽ xem xét sau", BĐ Hoàng Minh Tuấn viết.