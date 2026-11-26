Tối 25.11, chương trình tưởng niệm cố nghệ sĩ Thương Tín diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp từng gắn bó với nam tài tử. Có mặt tại sự kiện, nghệ sĩ Mộng Tuyền không giấu được cảm xúc khi nhắc lại kỷ niệm với người đồng nghiệp quá cố, đồng thời chia sẻ về cuộc sống và chặng đường làm nghề sau những thăng trầm.

Nữ nghệ sĩ cho biết bà và Thương Tín từng có nhiều dịp gặp gỡ trước năm 1975, dù chưa có cơ hội đóng phim cùng nhau. Nhắc đến cuộc đời tài hoa của cố diễn viên, bà cho rằng sự nổi tiếng cùng vẻ ngoài điển trai khiến ông nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, song cũng trải qua không ít chuyện buồn trong cuộc sống.

Ở tuổi U.80, nghệ sĩ Mộng Tuyền giữ nét rạng rỡ, gần gũi khi trò chuyện cùng đồng nghiệp và khán giả ẢNH: HỮU TÍN

Cuộc sống tuổi xế chiều của nghệ sĩ Mộng Tuyền

Ở tuổi 79, Mộng Tuyền cho biết bà hài lòng với cuộc sống độc thân. Theo bà, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc sống một mình hay có người đồng hành, mà đến từ những niềm vui giản dị trong cuộc sống, tình bạn và tình cảm của khán giả. Từng có thời gian có cuộc sống sung túc với nhà cửa, xe hơi, bà khẳng định không chạnh lòng khi hiện tại sống bình dị hơn. Với bà, mỗi lần được khán giả nhận ra, vui vẻ hỏi thăm sau nhiều năm là phần thưởng quý giá mà tiền bạc không thể thay thế.

Trải qua 3 lần đổ vỡ, hiện nghệ sĩ 4X quan niệm không màng những chuyện đã qua mà ưu tiên cho sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Bà bày tỏ mong muốn vẫn có thể đi hát, diễn xuất khi còn đủ sức khỏe và thậm chí "nếu có kiếp sau, cô vẫn muốn được làm nghệ sĩ". Đáng chú ý, bà chọn hiến xác cho y học như một nghĩa cử cao đẹp để bản thân "trả nợ" cho đời, đem những điều tốt đẹp đến với người khác.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Bà bén duyên với nghệ thuật từ năm 14 tuổi, từng gắn bó với đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, đoạt Huy chương vàng giải Thanh Tâm và giải Ảnh hậu năm 1972. Bên cạnh sân khấu cải lương, bà còn ghi dấu ấn trên màn ảnh Sài Gòn thập niên 1960 - 1970 qua các phim Gánh hàng hoa, Tình yêu của em… Sau nhiều năm định cư tại Pháp, nữ nghệ sĩ trở về TP.HCM sinh sống, duy trì thói quen tập thể dục, tham gia các hoạt động thiện nguyện.