Moscow cáo buộc Đức 'cuồng loạn bài Nga'

"Sự cuồng loạn bài Nga được thúc đẩy một cách có hệ thống bởi các cuộc tấn công công khai của các thành viên chính phủ Đức nhằm vào đất nước chúng tôi gần như hàng ngày", Bộ Ngoại giao Nga nói trong tuyên bố, theo Reuters.

Tuyên bố cáo buộc giới chức ở Berlin "gần đây đã phá hoại quá trình hòa giải lịch sử giữa người Nga và người Đức" sau Thế chiến 2. Theo Moscow, Berlin "phá hoại kết quả của những nỗ lực mà Nga và Đức đã thực hiện trong nhiều thập kỷ nhằm vượt lên sự thù địch và mất lòng tin sau chiến tranh giữa người dân hai nước".

Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích việc Đức, một thành viên NATO, tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới phía tây của Nga, "gợi nhớ đến những giai đoạn cay đắng nhất của quan hệ Nga - Đức đối với người dân chúng tôi, bao gồm những sự kiện trước tháng 5.1945".

Đức chưa lập tức bình luận về tuyên bố của Nga. Song Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng ngày cho biết các đối tác của NATO ở Đông Âu có thể trông cậy vào Đức, vì nước này đang tái trang bị cho quân đội để có thể bảo vệ đồng minh cũng như chính mình trước mọi cuộc tấn công trong tương lai, theo Reuters.





"Giữa cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất châu Âu trong nhiều thập niên, Đức - nền kinh tế lớn nhất và là quốc gia đông dân nhất của EU - đang gánh vác một trọng trách rất đặc biệt", ông Scholz phát biểu trước quốc hội về các hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu, G7 và NATO sắp tới. "Không chỉ vì an ninh của chính chúng ta mà còn là vì an ninh của các đồng minh".

Ngày 22.6 là ngày kỷ niệm quan trọng tại Nga, đánh dấu thời điểm Thế chiến 2 bắt đầu đối với Liên Xô. Vào ngày này năm 1941, quân đội của Hitler đã tấn công Liên Xô, mở ra giai đoạn mà Moscow gọi là "cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại". Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã đến đặt hoa tại Mộ Liệt sĩ Vô danh gần Điện Kremlin ở Moscow.

Ngày này cũng được kỷ niệm ở Ukraine và Belarus, hai nước khi đó là một phần của Liên Xô. Cuộc chiến kéo dài 1.418 ngày kể từ ngày 22.6.1941, và các nhà sử học ước tính khoảng 27 triệu binh lính và dân thường Liên Xô đã thiệt mạng.