Một bức tranh của Rembrandt giá 15.000 USD, nay lên 18 triệu USD

Bức tranh The Adoration of the Kings (tạm dịch Sự sùng kính của các vị vua) của Rembrandt hầu như không được biết đến kể từ những năm 1950, khi nó lần đầu tiên được công bố.

Bức tranh được nhà sưu tập JCH Heldring ở Amsterdam (Hà Lan) mua lại vào năm 1955. Người vợ của ông sau đó đã bán nó cho một gia đình người Đức vào năm 1985. Và 2 năm trước, tác phẩm này được nhà đấu giá Christie's bán ở Amsterdam.

Bức tranh The Adoration of the Kings CNN

Vào thời điểm bán, Christie's cho rằng bức tranh được sinh viên hoặc một nghệ sĩ thân cận với họa sĩ nổi tiếng thực hiện. Ước tính giá trị của nó vào khoảng từ 10.600-15.800 USD.

Bức tranh đơn sắc có kích thước 24,5 cm x 18,5 cm, được một người ẩn danh mua với giá 908.000 USD trong cuộc đấu giá của Christie's.

Theo thông cáo báo chí từ nhà đấu giá Sotheby's, mặc dù con số này cao gấp nhiều lần giá trị ước tính ban đầu của bức tranh vào thời điểm đó, nhưng giờ đây nó được kỳ vọng sẽ thu về thêm hàng triệu USD sau khi được xác định là "một tác phẩm có ý nghĩa to lớn" của họa sĩ người Hà Lan.

Sau khi người mua ẩn danh giao tranh cho Sotheby's, nhà đấu giá đã bắt tay vào một dự án nghiên cứu kéo dài 18 tháng để xác định giá trị và nguồn gốc thực sự của bức tranh.

Cuộc kiểm tra bao gồm chụp X-quang và chụp ảnh hồng ngoại, cũng như các cuộc thảo luận chuyên sâu với các học giả hàng đầu về Rembrandt. Và Sotheby's đã kết luận bức tranh là "tác phẩm có chữ ký của Rembrandt". Hiện tại, Sotheby's định giá tác phẩm ở mức từ 12,2 triệu - 18,3 triệu USD.

Nhà đấu giá tin rằng bức tranh này được vẽ từ rất sớm trong sự nghiệp của Rembrandt, vào khoảng năm 1628, khi ông mới 22 tuổi và sống ở thành phố Leiden, Hà Lan.

Một phát hiện hiếm có

Theo thông cáo của Sotheby's, phần lớn các tác phẩm của Rembrandt được treo trong các viện bảo tàng trên khắp thế giới và gần như tất cả tác phẩm được bán đấu giá trong 3 thập kỷ qua "đều là những bức chân dung".

Sự sùng kính của các vị vua mô tả cuộc gặp gỡ giữa 3 nhà thông thái và Chúa Giêsu hài đồng, trở thành "cơ hội tuyệt vời trong giới nghệ thuật", George Gordon - đồng chủ tịch Old Master Paintings Worldwide tại Sotheby's nói với CNN.

Trong cuộc trả lời điện thoại với CNN, Gordon cho biết: "Tôi có thể nói rằng điều đó đặc biệt quan trọng vì nó làm tăng thêm sự hiểu biết của chúng ta về Rembrandt ở thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp của ông".

Tài liệu tham khảo sớm nhất về bức tranh xuất phát từ bản kiểm kê năm 1714 của một nhà sưu tập ở Amsterdam - Constantijn Ranst. Sau đó bức tranh được rao bán vào năm 1814 và một lần nữa vào năm 1822 rồi biến mất cho đến giữa thế kỷ 20.

Chân dung tự họa của Rembrandt MET MUSEUM

Bức tranh được đưa vào triển lãm tại nhiều bảo tàng và được các học giả hàng đầu về Rembrandt coi là tác phẩm Rembrandt trong những năm 1950. Tuy nhiên năm 1960, nhà sử học nghệ thuật Đức Kurt Bauch - người chỉ biết đến bức tranh qua một bức ảnh đen trắng - đã mô tả nó như một sản phẩm của Trường Rembrandt và bỏ nó ra khỏi danh mục mà ông đang biên soạn. Sau đó, bức tranh "hoàn toàn bị bỏ qua trong danh mục tranh Rembrandt", theo Sotheby's.

Gordon nói với CNN rằng những người tham gia đấu giá tại Christie's vào năm 2021 "chắc hẳn đã nghĩ rằng nó đẹp hơn nhiều so với mô tả và đó có thể là một bức tranh của Rembrandt".

Theo nhà đấu giá, cuộc kiểm tra kỹ lưỡng của Sotheby's đã tiết lộ một số thay đổi và sửa đổi mà Rembrandt từng thực hiện, bao gồm cả vầng hào quang của Chúa Giêsu hài đồng và chiếc mũ của Đức Mẹ Maria.

Gordon cho biết trong thông cáo báo chí: "Rất ít bức tranh tả thực của Rembrandt thuộc sở hữu tư nhân, khiến đây trở thành cơ hội cho một nhà sưu tập tư nhân hoặc một tổ chức sở hữu".

"Bức tranh tinh xảo này là sản phẩm của tài năng và trí tuệ Rembrandt. Tất cả những đặc điểm nổi bật trong phong cách của ông vào cuối những năm 1620 đều thể hiện rõ ràng, cả trên bề mặt sơn có thể nhìn thấy và các lớp bên dưới, minh chứng cho nhiều thay đổi trong quá trình tạo ra nó", Gordon nói thêm.

Bức tranh của Rembrandt hiện được trưng bày tại Sotheby's Hồng Kông, sau đó sẽ được chuyển đến New York, Los Angeles và sau cùng là London, nơi nó sẽ được bán đấu giá vào ngày 6.12.