Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc được thành lập ngày 16.6.2010, thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) Bộ Công an, là đơn vị tác chiến đặc biệt, có trách nhiệm giúp Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động quản lý, chỉ huy đơn vị thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp tác chiến chống khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giúp dân, tham gia cứu nạn, phòng chống thiên tai.

Một buổi luyện tập của chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc

Thượng tá Tạ Văn Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc cho hay khu vực Tây Bắc là địa bàn chiến lược về an ninh, trật tự của tổ quốc và Trung đoàn này được giao phụ trách 6 tỉnh khu vực này và 3 tỉnh phụ cận.

Những năm qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã xây dựng nhiều chương trình, thường xuyên huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện tác chiến theo các tình huống để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật, quân sự, võ thuật cho các chiến sĩ, đảm bảo chiến đấu hiệu quả cao. Trung đoàn luôn đảm bảo quân số, phương tiện, vũ khí chiến đấu và sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ theo mệnh lệnh cũng như cấp báo động trên địa bàn được phân công.

Các cán bộ, chiến sĩ của E24 tích cực rèn luyện, chuẩn chỉnh từ tác phong, xứng danh các chiến sĩ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại TRẦN CƯỜNG

Kể lại một nhiệm vụ khó quên hồi những năm 2011, 2012, thượng tá Tạ Văn Hùng cho biết năm đó, một nhóm đối tượng phản động lưu vong tuyên truyền, kích động và lôi kéo theo hơn 3.000 người dân đòi thành lập cái gọi là "Vương quốc Mông", dựng lều trại tại bản Huổi Khom, thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai các phương án tác chiến, xóa sổ nhóm phản động, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ngoài chiến công đó, Trung đoàn còn tham gia đấu tranh với tội phạm, dẹp bạo loạn và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, giúp bà con khu vực Tây Bắc và các tỉnh phụ cận xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ Công an tỉnh Điện Biên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Các cán bộ, chiến sĩ E24 tuần tra tại những khu vực biên giới để nắm địa bàn, giữ vững biên cương TRẦN CƯỜNG

Trong năm 2023, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã điều hàng chục chiến sĩ hỗ trợ Công an tỉnh Điện Biên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Qua đó đã phối hợp hơn 200 vụ, bắt gần 200 đối tượng mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ gần 70 bánh heroin, hơn 75.000 viên ma túy tổng hợp, gần 1,5 kg ma túy các loại và 4 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

Song song với công tác, học tập, huấn luyện và ra quân thực hiện nhiệm vụ thì lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc luôn thực hiện công tác tư tưởng và giải quyết tốt các chế độ, chính sách để cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm công tác, sẵn sàng ra quân và thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an cũng như Bộ Tư lệnh Cảnh sát phối hợp giao.

Công tác và rèn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã 10 năm, thượng úy Trần Trọng Vinh chia sẻ trong quá trình công tác, bản thân thượng úy và các cán bộ, chiến sĩ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là những lần ra quân tuần tra các tuyến biên giới.



Tranh thủ nghỉ ngơi giữa đại ngàn Tây Bắc TRẦN CƯỜNG

"Một lần thì đi tuần tra biên giới, chúng tôi bắt gặp những nhóm người mang vác vận chuyển hàng qua biên giới, đa phần đều là người dân. Chúng tôi tuyên truyền và vận động để bà con nhân dân không được làm những cái việc mà vi phạm quy định của pháp luật. Cũng có nhiều trường hợp những đối tượng buôn bán ma túy qua biên giới, chúng tôi tổ chức và xin ý kiến của chỉ huy để triển khai lực lượng, vây bắt" - thượng úy Vinh kể.

Thượng úy Trần Trọng Vinh chia sẻ đa số cán bộ, chiến sĩ tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đều công tác xa nhà nhưng vẫn động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để sang năm bố trí, sắp xếp thời gian về thăm gia đình. Mục tiêu của các cán bộ, chiến sĩ là bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.