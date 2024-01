Cảnh sát cơ động xắn tay dọn đường, thắp sáng bản làng vùng cao biên giới

Phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng và hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15.4.1974 - 15.4.2024), từ ngày 10 - 13.1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) Bộ Công an đã triển khai nhiều hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, an sinh xã hội tại H.Mường Tè, một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu.

Lực lượng Cảnh sát cơ động thăm khám và phát thuốc miễn phí cho người dân NGUYỄN HẰNG

Đoàn tình nguyện của K02 do thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó tư lệnh K02, dẫn đầu, chỉ đạo tổng thể các nội dung theo kế hoạch.

Cụ thể, đoàn tình nguyện đã ký quy chế phối hợp và tặng 600 lá cờ Tổ quốc cho Huyện đoàn Mường Tè, tặng công trình đèn năng lượng mặt trời nội bản cho xã Tà Tổng (H.Mường Tè); sửa chữa, cải tạo 2 ngôi nhà cho gia đình chính sách, người đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tà Tổng. Tư vấn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân; tặng 11 suất quà cho trưởng bản, người có uy tín và 1 bộ máy tính cho Công an xã Tà Tổng; tổ chức dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm đường làng, thôn bản tại xã Tà Tổng.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động dọn sạch đường làng, ngõ thôn cho nhân dân NGUYỄN HẰNG

Ngoài ra, đoàn thiện nguyện của K02 tặng 1 công trình khu vui chơi giải trí ngoài trời, 1 tivi 55 inch và 1 máy lọc nước cho điểm Trường mầm non bản Giàng Ly Cha; tặng 300 suất quà và 1.000 khăn quàng đỏ cho các học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS tại H.Mường Tè.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh bàn giao công trình đèn năng lượng mặt trời nội bản cho xã Tà Tổng NGUYỄN HẰNG

Ngày 12.1, đoàn thăm, tặng quà Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Tà Tổng, dù không nằm trong kế hoạch, song thấy các học sinh ăn uống đạm bạc, đoàn công tác đã hỗ trợ 10 triệu đồng để phần nào giúp nhà trường cải thiện bữa ăn cho 800 em học sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh bàn giao công trình ngôi nhà nhân ái do các chiến sĩ cảnh sát cơ động sửa chữa, cải tạo cho người dân NGUYỄN HẰNG

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh cho hay, đoàn công tác của K02 rất vui mừng đến thăm và thực hiện một số hoạt động tình nghĩa, tình nguyện an sinh xã hội tại H.Mường Tè nhân kỷ niệm 20 năm ngày chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (1.1.2020 - 1.1.2024).

Nghe báo cáo về công tác phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thiếu tướng Bảnh bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, dù còn khó khăn nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp và đặc biệt là sự đoàn kết chung tay xây dựng thôn, bản của các trưởng bản, người có uy tín và nhân dân mà tình hình an ninh xã hội được ổn định, kinh tế được phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tặng quà, áo mới cho các học sinh NGUYỄN HẰNG

Theo thiếu tướng Bảnh, K02 là đơn vị nòng cốt trong Công an nhân dân, thực hiện các biện pháp vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội trên phạm vi toàn quốc và các đơn vị trực thuộc đóng quân tại địa bàn trọng yếu tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những năm qua, công an các tỉnh khu vực Tây Bắc và các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lực lượng cảnh sát cơ động, trong đó có Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (thuộc K02) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tạo niềm tin của nhân dân dành cho Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Giao lưu văn nghệ cùng đồng bào NGUYỄN HẰNG

Thiếu tướng Bảnh mong muốn chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu tiếp tục gắn bó, khăng khít hơn tình quân - dân và tin yêu, ủng hộ, đồng hành cùng lực lượng công an, đặc biệt là công an tỉnh, huyện, xã và K02 để an ninh trật tự luôn ổn định, bà con có cuộc sống bình yên, ngày càng ấm no, hạnh phúc.