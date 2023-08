'Quả đấm thép' của cảnh sát cơ động

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an và cấp ủy các cấp, trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) luôn giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, dũng cảm, chiến đấu hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước.



"Khắc tinh" của mọi loại tội phạm

Theo Bộ Công an, lực lượng CSCĐ tinh nhuệ không ngại khó, ngại khổ, từng tham gia chống chiến tranh xâm lược ở biên giới phía bắc và tây nam; tăng cường lực lượng hỗ trợ Campuchia đấu tranh chống chế độ Khmer Đỏ năm 1978 và 1979; truy quét phản động Fulro ở Tây nguyên những năm 1980; tham gia xử lý biểu tình bất hợp pháp tại Tây nguyên; tham gia xử lý vụ việc lợi dụng tà đạo "Hà Mòn" để tuyên truyền chống phá nhà nước tại xã Hra (H.Măng Yang, Gia Lai) năm 2012 và vụ tụ tập đông người, gây mất an ninh, trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức, Hà Nội); đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của một số đối tượng âm mưu lập "Nhà nước Mông" tại H.Mường Tè (Lai Châu) năm 2020...

Lực lượng CSCĐ tập luyện tại thao trường Đình Huy

Đặc biệt, gần đây nhất là việc truy bắt các đối tượng trong vụ khủng bố sử dụng vũ khí tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin, Đắk Lắk) làm 9 người tử vong, 2 người bị thương (trong đó có 4 cán bộ công an xã hy sinh) vào rạng sáng 11.6. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Tư lệnh CSCĐ (K02), Bộ Công an đã thành lập tổ công tác đặc biệt do 1 tư lệnh và 1 phó tư lệnh khẩn trương vào Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, K02 cũng huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ của các trung đoàn CSCĐ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 với đầy đủ vũ khí, phương tiện phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thiết lập hệ thống thông tin chỉ huy tiến hành truy xét nhanh, khép chặt vòng vây, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng khủng bố.

Hơn 1 tuần, lực lượng CSCĐ đã phối hợp bắt giữ 115 đối tượng, thu nhiều súng đạn, lựu đạn, dao kiếm… bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý, trả lại sự yên bình cho mảnh đất Tây nguyên.

Ngoài dẹp bạo loạn, chống khủng bố, lực lượng CSCĐ cũng là "khắc tinh" của nhiều loại tội phạm khi trực tiếp tham gia, phối hợp hợp truy quét các băng nhóm tội phạm có tổ chức như băng nhóm Khánh Trắng, Năm Cam; các băng nhóm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở các tỉnh Tây Bắc (chuyên án ma túy đặc biệt nguy hiểm tại xã Hang Kia, H.Mai Châu, Hòa Bình và xã Lóng Luông, H.Vân Hồ, Sơn La); các vụ án kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Tĩnh…

Lực lượng CSCĐ tham gia xóa sổ “vương quốc ma túy” Thái Sơn

Xóa sổ "vương quốc ma túy"

Xã Lóng Luông (H.Vân Hồ, Sơn La) được coi là "vương quốc ma túy", nơi hàng chục đối tượng bị truy nã tụ tập về đây và tiếp tục điều hành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Trong số này, Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, quê Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, quê Hà Nam) được xác định là 2 trùm khét tiếng, mang nhiều lệnh truy nã đặc biệt.

Cuối năm 2012, đầu năm 2013, Tuân và Thuận lên bản Tà Dê (xã Lóng Luông) thuê đất, mua nhà làm nơi trú ngụ, thiết kế dãy nhà gồm 4 căn, lắp camera, đào hầm sát bìa rừng làm nơi trú ẩn và tẩu thoát khi có biến cố. Từ khi băng nhóm này hoạt động, người dân địa bàn luôn sống trong lo sợ, ám ảnh bởi những tiếng súng nổ. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng bị vô hiệu hóa, tình hình an ninh, trật tự nóng hơn bao giờ hết.

Trước tình hình này, Bộ Công an đã chỉ đạo K02 phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch tấn công, triệt xóa "vương quốc ma túy" để trả lại bình yên cho nhân dân. Gần 100 cảnh sát đặc nhiệm, 4 xe bọc thép cùng các trang thiết bị, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tổ chức bao vây, tấn công vào nơi ẩn náu của 2 đối tượng. Kết quả, đã tiêu diệt tại chỗ 2 đối tượng cầm đầu và bắt giữ một số đối tượng, thu 17 quả lựu đạn, 49 khẩu súng và hơn 7.000 viên đạn các loại.

Việc đấu tranh thành công chuyên án đã làm thay đổi cục diện an ninh, trật tự tại địa bàn Lóng Luông, lấy được niềm tin trong quần chúng nhân dân và nâng cao uy tín của lực lượng công an nhân dân.

Trả lại bình yên cho người dân

Là người trực tiếp tham gia vào trận đánh tại Lóng Luông, thiếu tá Vũ Đình Lập, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (thuộc K02) vẫn nhớ như in giây phút chỉ huy xe bọc thép S5 húc đổ tường nhà 2 trùm ma túy Tuân, Thuận.

Theo thiếu tá Lập, từ 2012 - 2015, Sơn La là điểm nóng về ma túy, đặc biệt là tại các bản Tà Dê và Lũng Xá (xã Lóng Luông). "Vương quốc ma túy" này mỗi ngày có từ 20 - 50 đối tượng được trang bị vũ khí đầy đủ như súng AK, súng ngắn, lựu đạn, đeo ba lô chứa ma túy đi theo kiểu "hành quân" qua biên giới. Nếu phát hiện "có biến", các đối tượng lập tức nổ súng chống trả để thoát thân.

Theo thiếu tá Lập, thời điểm đó, công tác trinh sát vô cùng khó vì không ai có thể tiếp cận vào điểm nóng buôn bán ma túy. Khi chính quyền đề nghị làm đường vào bản thì các đối tượng nhất định không đồng ý. Lúc kéo đường dây điện, các đối tượng chỉ cho kéo đến đầu bản và có tủ điện tổng, hằng tháng sử dụng hết bao nhiêu sẽ có người đi trả tiền mà không phải đi thu từng nhà.

"Có lần, tôi và đồng đội lái ô tô lên trinh sát nhưng bị chặn đường từ xa. Thanh niên đứng trên đồi lăn khúc gỗ xuống ngăn cản ô tô tiến lên và dùng súng AK bắn chỉ thiên uy hiếp khiến chúng tôi phải rời xe để đảm bảo an toàn. Sau đó, chúng tôi phải nhờ chính quyền đến đàm phán để lấy lại chiếc xe", thiếu tá Lập nhớ lại.

Ngày 26.6.2018, hàng chục chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan trang bị khí tài, tiến về bản Tà Dê cùng xe bọc thép. Tại đây, cảnh sát nhiều lần kêu gọi các đối tượng buông súng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nhưng các đối tượng kiên quyết cố thủ, nổ súng chống trả khiến lực lượng buộc phải trấn áp bằng phương pháp mạnh nhất.

"Tuân từng được học về quân sự, nên đã chọn sào huyệt ở một vị trí "dễ thủ khó công". Nhà của đối tượng này xung quanh là núi đá và được xây tường bao bên ngoài. Khi chúng tôi nhận được lệnh bắn, dùng súng hỏa lực mạnh trên xe S5 bắn vào nhà thì đạn bắn xuyên qua tường bao, đập vào đá bay đi tứ tung", thiếu tá Lập nói.

Thiếu tá Lập cho hay chiều 29.6.2018, bản Tà Dê ngừng tiếng súng, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để tổ chức khám nghiệm thì phát hiện thi thể của Tuân, Thuận cùng 2 đồng bọn. Ngoài 4 đối tượng bị tiêu diệt, lực lượng CSCĐ cũng phối hợp bắt giữ nhiều đối tượng, xóa sổ "vương quốc ma túy", trả lại bình yên cho người dân.