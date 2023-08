Phá án vụ bỏ ma túy vào cốp xe để hãm hại đối thủ

Điển hình là chuyên án Nguyễn Hữu Thêm (34 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng người yêu đồng giới "gài" bỏ ma túy vào cốp xe, móc khóa xe máy... của một cô gái, rồi gọi báo công an đến bắt. Tuy nhiên, màn kịch này sớm bị Công an TP.HCM vạch trần, trả lại tự do cho người vô tội.

Thanh Tuyền

L ÊN KẾ HOẠCH GÀI BẪY NGƯỜI VÔ TỘI

Ngày 15.8, có mặt tại Đội phòng ngừa đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Đội 4), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM, PV Thanh Niên được nghe kể lại về quá trình vạch trần màn kịch hãm hại cô gái bán chó cảnh vì mâu thuẫn nhỏ trong việc mua bán chó.

Một trinh sát Đội 4 nhớ lại, trước đó, sáng 3.2, số điện thoại trực ban của Công an P.17 (Q.Gò Vấp) liên tục nhận cuộc gọi của một người đàn ông, tố giác một cô gái dừng xe trên đường Lê Đức Thọ đang bán ma túy. Đến nơi, công an thấy N.B.P.A (20 tuổi) đứng bên lề đường có đặc điểm như tố giác nên kiểm tra hành chính, phát hiện ma túy đá giấu trong 2 túi bánh tráng trộn, cốp xe, giấu trong ví treo móc khóa xe máy. Khám xét nhà A. ở Q.12, công an thu giữ thêm một số gói ma túy cất giấu trong lỗ thông gió của phòng trọ.

Tại trụ sở công an, A. liên tục kêu oan, cho rằng số ma túy trên không phải của mình, bị người khác hãm hại nhưng không biết ai hại.

"Công an Q.Gò Vấp xin ý kiến Ban giám đốc Công an TP.HCM, sau khi nghiên cứu hồ sơ, Đội 4 phối hợp Công an Q.Gò Vấp và nhận định khả năng A. bị hãm hại. Do tình tiết phức tạp, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu đổ oan cho người vô tội nên Ban giám đốc chỉ đạo phải tìm ra chân tướng sự thật, minh oan cho người vô tội, người có tội sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. PC04 nhanh chóng mở chuyên án tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời theo chứng cứ khách quan thì xác định N.B.P.A không liên quan số ma túy nói trên", lãnh đạo Đội 4 nói.

Làm việc với công an, A. cho hay bản thân mua bán chó mèo cảnh trên các trang mạng xã hội. Khoảng 8 giờ 30 ngày 3.2, có khách hàng sử dụng tài khoản Facebook "Trần Thị Mỹ Hạnh" liên hệ A. đặt cọc 500.000 đồng để mua chó cảnh và yêu cầu giao đến 530 Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp) vào lúc 9 giờ 30. Lúc đi giao chó, người phụ nữ này nhờ A. ghé qua chân cầu Trường Đai (thuộc Q.12) cầm giúp 2 bịch bánh tráng trộn. A. làm theo lời người phụ nữ này, nhưng khi mang chó và bánh tráng trộn đến điểm hẹn thì không gọi được khách. Khi A. đang loay hoay thì công an đến kiểm tra, phát hiện ma túy.

A. nghi ngờ vụ việc có liên quan Nguyễn Hữu Thêm vì hai bên có mâu thuẫn gần đây. A. trình các tin nhắn hai bên có sự trao đổi căng thẳng, bóc phốt nhau trên các trang mua bán chó mèo cảnh.

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an xác định N.B.P.A không liên quan đến số ma túy trên, khả năng bị người khác vu khống nên đã ra quyết định trả tự do cho A.

A. khai: "Nguyễn Hữu Thêm có coi bói, làm quen một cậu sinh viên cũng làm nghề bán chó cảnh. A. và cậu sinh viên này có trao đổi bán chó qua lại thì Thêm ngăn cản, không cho hai người giao dịch với nhau nên A. có chửi Thêm".

L Ộ DIỆN KẺ ĐỨNG SAU MÀN KỊCH

Sau thời gian điều tra, bước đầu công an nhận định Thêm là đối tượng chính, nhưng để xử lý hình sự được Thêm thì rất khó. Sau khi Công an Q.Gò Vấp bàn giao hồ sơ, Đội 4 cử trinh sát theo dõi Thêm để thu thập chứng cứ.

Một trinh sát (tham gia chuyên án) cho hay, Thêm rất tinh ranh, chuẩn bị kịch bản đối phó với lực lượng công an. Sau khi hãm hại P.A, Thêm biết công an sẽ nghi ngờ nên không ở nhà mình mà qua nhà bạn ở (trên QL1, Q.12). Thêm ở trong nhà mấy ngày không ra đường, mỗi khi ra đường rất cảnh giác, đi ngược chiều để tránh bị theo dõi.

"Thời gian Thêm trốn ở nhà này, có một người (sau đó được xác định là Đỗ Xuân Khánh, 31 tuổi, quê Đà Nẵng) thường xuyên lui tới đưa đồ ăn cho Thêm như bún bò, bánh xèo… Từ nhà của Khánh đến nhà của Thêm đang ở gần 5 km, đi rất xa và trời nắng nóng nên lực lượng công an đánh giá phải có mối quan hệ thân thiết đặc biệt thì mới quan tâm như vậy", trinh sát nhìn nhận.

Nghi ngờ việc vu oan cho P.A không thể nào một người thực hiện vì ma túy cất giấu rất nhiều vị trí, nên công an nhận định phải có đồng phạm. Mở rộng giám sát Khánh, công an xác định Thêm và Khánh có quan hệ đồng tính. Khánh phụ việc cho tiệm spa chó mèo ở Q.12.

Sau khoảng 45 ngày đêm vất vả, thu thập chứng cứ cơ bản đầy đủ, Ban chuyên án quyết định phá án. Một ngày giữa tháng 3.2023, Thêm đi ra ngoài, còn Khánh đi bán chó cảnh thì bị trinh sát Đội 4 (PC04) mời về trụ sở công an làm việc.

"Ban đầu Thêm và Khánh không thừa nhận đã hãm hại A. Sau nửa ngày đấu tranh, với những chứng cứ thuyết phục không thể chối cãi, Thêm thừa nhận hành vi hãm hại A., nhưng khai không có đồng phạm, tự mình nhét ma túy vào các lỗ thông gió phòng trọ A., giấu vào ví móc khóa xe và bịch bánh tráng trộn để hãm hại A. do mâu thuẫn trước đó. Còn người phụ nữ đưa bánh tráng cho A. là Thêm thuê người bán vé số không quen biết, lúc đầu Thêm quyết bao che cho Khánh", một điều tra viên (tham gia chuyên án) cho hay. Sau 2 ngày quanh co chối tội thì Khánh đã thừa nhận cùng Thêm lên kế hoạch gài bẫy P.A.

Khởi tố 5 bị can

Khánh khai nhận, do đang quen nhau nên Khánh và Thêm hay tâm sự ở khách sạn, thấy A. chửi người yêu nên tức giận, cả hai lên kế hoạch hãm hại A. để mượn tay công an bắt A. Còn Thêm khai cài bẫy, hãm hại A. do giữa hai người có mâu thuẫn cá nhân trong thời gian mua bán chó mèo cảnh. Thêm rủ Khánh thực hiện "kế hoạch", lập tài khoản Facebook giả liên hệ mua chó của A., đặt cọc 500.000 đồng và nhờ giao đến nhà.

Sau đó, Thêm và Khánh đi mua ma túy, chia nhỏ; rồi Khánh lẻn vào phòng trọ giấu ma túy trong các lỗ thông gió, trong ví móc khóa xe. Đồng thời lên "kế hoạch" bỏ ma túy vào hai bịch bánh tráng trộn nhờ P.A lấy giúp từ một người phụ nữ (hàng xóm của Thêm). Thêm cho người phụ nữ này 200.000 đồng, nhờ đưa 2 bịch tráng trộn cho A., chứ người này không hay biết trong 2 bịch bánh tráng có ma túy... Ngay sau đó, Thêm gọi công an đến kiểm tra P.A.

Ngày 29.4, PC04 đã khởi tố Nguyễn Hữu Thêm, Đỗ Xuân Khánh để điều tra về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "vu khống", và nhận định hành vi gài ma túy nhằm trả thù cá nhân của Thêm và Khánh là động cơ đê hèn.

Mở rộng điều tra vụ án, 3 người khác gồm: Trần Trọng Nghĩa (quê Bình Định), Trần Kim Thành, Nguyễn Ngọc Trọng (cùng ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng bị bắt giữ, khởi tố về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "mua bán trái phép chất ma túy". Công an xác định Thêm mua số ma túy trên từ Thành để hại N.B.P.A.

Theo PC04, vụ án này nghĩ là đơn giản nhưng chứng minh phạm tội rất phức tạp vì đối tượng tạo chứng cứ ngoại phạm tinh vi. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng cảnh sát ma túy phải quyết tâm chứng minh người vô tội, trả lại sự công bằng cho người vô tội, bảo vệ cái thiện, chứng minh cái ác, bắt giữ được đối tượng dàn dựng kịch bản gài bẫy. (còn tiếp)