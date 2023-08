Tạm giữ nghi phạm vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Đồng Tháp

Chiều 18.8, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Dương Huỳnh Bảo (33 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an kiểm tra số ma túy tang vật CACC

Khoảng 1 giờ cùng ngày, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an H.Cao Lãnh làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Khi đến địa bàn xã An Bình, H.Cao Lãnh, lực lượng chức năng phát hiện Dương Huỳnh Bảo chạy xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên người Bảo có gần 200 gram ma túy tổng hợp, 100 nỏ thủy tinh, cùng nhiều vật dụng khác có liên quan.

Bước đầu, Bảo khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ TP.HCM về Đồng Tháp, khi đang đi thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ vận chuyển trái phép chất ma túy nêu trên đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.