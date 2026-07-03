Một cá nhân bị xử phạt kịch khung 1,5 tỉ đồng khi thao túng cổ phiếu DPG

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi thao túng thị trường chứng khoán và cho mượn tài khoản chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán DPG).

Một cá nhân bị xử phạt 1,5 tỉ đồng do thao túng cổ phiếu ẢNH: TNO

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt ông Đặng Văn Vinh (phường Phương Liệt, Hà Nội) số tiền 1,5 tỉ đồng và bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 năm. Nguyên nhân trong thời gian từ 2.5 - 2.7.2024, ông Đặng Văn Vinh đã sử dụng 8 tài khoản chứng khoán để liên tục mua với khối lượng chi phối cổ phiếu DPG của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, qua đó thao túng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Đặng Văn Vinh cho thấy không có khoản thu trái pháp luật. Mức xử phạt vi phạm hành chính 1,5 tỉ đồng là kịch khung theo quy định cho hành vi này.

Đồng thời, ông Đặng Văn Vinh cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 1.7.2026.

Song song, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cá nhân, tổ chức ở Hà Nội do cho ông Đặng Văn Vinh mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Danh sách gồm ông Trần Huy Tài, ông Nguyễn Đức Anh, Công ty CP Vintrust, Công ty TNHH Trustvalue, Công ty CP Đầu tư VAT Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Bằng Lăng. Các cá nhân, tổ chức này bị giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1.7. Đối với hai cá nhân là ông Trần Huy Tài và ông Nguyễn Đức Anh còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm.