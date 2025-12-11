Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Một cái like cũng có thể phạm tội

Hoa Nữ
Hoa Nữ
11/12/2025 06:00 GMT+7

Chỉ vì vài lượt like, share một hành vi vi phạm pháp luật đã bị đẩy lên mức độ nghiêm trọng hơn, gây mất an ninh trật tự...

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cảnh báo đừng chạy theo trào lưu kích động bạo lực trên mạng xã hội. Một cái like tiếp tay bạo lực, có thể đẩy bạn hoặc bạn bè vào con đường phạm tội.

Theo thông tin từ PC02, thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận trường hợp một thanh niên thường xuyên đăng tải các nội dung thách thức, hẹn đánh nhau tại khu vực công cộng, thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Cẩn trọng một cú like tiếp tay bạo lực, đẩy bạn vào con đường phạm tội - Ảnh 1.

Công an khuyến cáo đừng để mạng xã hội điều khiển bạn

ẢNH: HOA NỮ

Trước vài ngày xảy ra sự việc, người này công khai ý định gây rối trên sân đua và nhận được nhiều bình luận cổ vũ, kích động.

Đến ngày cuối tuần, đối tượng thực hiện đúng những gì đã đăng, đến khu vực sân vận động gây hấn và đánh nhau với người khác.

Hành vi này còn được nhờ người quay video và phát trực tiếp trên TikTok, có thời điểm hơn 2.400 người cùng xem.

Theo PC02, chỉ vì vài lượt like, share, một hành vi vi phạm pháp luật đã bị đẩy lên mức độ nghiêm trọng hơn, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng hình ảnh của giới trẻ Việt Nam.

Cẩn trọng một cú like tiếp tay bạo lực, đẩy bạn vào con đường phạm tội - Ảnh 2.

Đừng để một cái like sẽ tiếp tay bạo lực

ẢNH: C.T.V

PC02 khuyến cáo mạng xã hội không phải là nơi để thể hiện bản thân bằng bạo lực và gây rối. Đừng để mạng xã hội điều khiển bạn. Những hành động như: đăng nội dung kích động bạo lực; thách thức, hẹn đánh nhau công khai; livestream gây rối tại nơi đông người đều là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lực lượng công an khuyến cáo hãy sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm; suy nghĩ trước khi làm theo trào lưu nguy hiểm; không cổ súy, bình luận kích động bạo lực. Khi thấy người khác có hành vi lệch chuẩn hãy báo ngay cho cơ quan chức năng.

Mạng xã hội là công cụ để học tập và lan tỏa điều tích cực, không phải là "sân khấu" cho hành vi vi phạm pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

