Một cán bộ trẻ tạo ra giá trị tiền tỉ cho khởi nghiệp ở Cà Mau

Nhắc đến phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và các hoạt động cộng đồng tại Cà Mau trong những năm gần đây, anh Lê Trần Anh Hùng (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Đoàn cơ sở Sở VH-TT-DL Cà Mau) là cái tên để lại dấu ấn rõ nét.

Lê Trần Anh Hùng cũng là cán bộ trẻ được ghi nhận là gương điển hình tiên tiến toàn quốc giai đoạn 2020-2025, với hướng đi đổi mới sáng tạo gắn kết chặt chẽ giữa khởi nghiệp, cộng đồng và quảng bá hình ảnh địa phương.

Anh Lê Trần Anh Hùng tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào cuối tháng 12.2025 ẢNH: NVCC

Khoảng 5 năm trước, từ thực tiễn nhiều bạn trẻ khởi nghiệp thiếu thông tin, thiếu kết nối và thiếu công cụ định hướng, anh Hùng đã mạnh dạn tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành "Sổ tay hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau". Thời điểm đó, đây là mô hình chưa từng có tiền lệ tại khu vực. Không dừng ở một cuốn sổ tay, giải pháp này được xây dựng như một hệ thống thông tin mở, liên tục cập nhật chính sách, kết nối dự án khởi nghiệp với các nguồn lực hỗ trợ.

Sau thời gian triển khai, hiệu quả thể hiện rõ. Hơn 500 dự án đăng ký tham gia, không chỉ tại Cà Mau mà còn lan tỏa đến nhiều tỉnh, thành; tổng nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp huy động trên 2 tỉ đồng. "Sổ tay hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau" trở thành điểm sáng trong cải cách hành chính và hỗ trợ khởi nghiệp địa phương.

Anh Lê Trần Anh Hùng chia sẻ, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện của ý tưởng hay vốn liếng, mà là hành trình của khát vọng và niềm tin, nơi người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám biến ước mơ thành giá trị cho quê hương.

Từ tinh thần đó, nhiều sáng kiến tiếp tục được triển khai, như: không gian khởi nghiệp tỉnh Cà Mau, cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh, chuỗi Startup Talkshow, ngày hội khởi nghiệp CamaUP cùng hàng loạt chương trình tập huấn, đào tạo, triển lãm trong và ngoài nước. Những hoạt động này từng bước hình thành mạng lưới khởi nghiệp năng động, kết nối doanh nghiệp, trường học, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng sáng tạo trẻ.

Không gian mở cho ý tưởng trẻ không chỉ ở Cà Mau

Trong hành trình ấy, mô hình "Không gian khởi nghiệp tỉnh Cà Mau" ra đời đầu năm 2022, được xem là dấu ấn nổi bật. Không chỉ là nơi làm việc chung, đây còn là điểm hẹn để thanh niên giao lưu, chia sẻ và ươm mầm ý tưởng sáng tạo.

Tác phẩm "Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau - Di sản xanh trên bản đồ đất Việt" đoạt giải ba Cuộc thi sáng tạo video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" năm 2025 ẢNH: NVCC

Mỗi tháng, không gian này thu hút gần 10.000 lượt khách tham quan, với gần 50 câu lạc bộ và doanh nghiệp khởi nghiệp sinh hoạt thường xuyên tại khu vực Co-Working Space. Đặc biệt, 3 năm liên tiếp, các dự án của tỉnh Cà Mau đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL, qua đó khẳng định hiệu quả thực tiễn và vị thế ngày càng rõ nét của phong trào khởi nghiệp địa phương.

Không dừng ở khởi nghiệp kinh tế, anh Hùng mở rộng tư duy sang khởi nghiệp văn hóa. Với anh, mỗi sản phẩm sáng tạo còn là một cách kể câu chuyện về con người và vùng đất Cà Mau bằng ngôn ngữ hiện đại, giàu cảm xúc.

MV rap "Cà Mau đâu xa" là một thử nghiệm đáng chú ý. Lần đầu tiên, hình ảnh rừng đước, chợ nổi, lễ hội Nghinh Ông, con người thân thiện của Cà Mau được thể hiện bằng rap – ngôn ngữ của giới trẻ. Ca khúc được chọn mở màn đêm khai mạc Festival Tôm Cà Mau 2023, tạo dấu ấn mới mẻ, thể hiện tinh thần sáng tạo và năng động của tuổi trẻ Đất Mũi.

Ở lĩnh vực điện ảnh, tác phẩm "Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau - Di sản xanh trên bản đồ đất Việt" đoạt giải ba cuộc thi sáng tạo video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" năm 2025, góp phần đưa hình ảnh Cà Mau lan tỏa trên bản đồ du lịch Việt.

Cho đi để lan tỏa

Song hành với khởi nghiệp và sáng tạo, hành trình của anh Lê Trần Anh Hùng còn được đánh dấu bằng hơn 16 dự án cộng đồng, hơn 100 chương trình, chiến dịch trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, với tổng kinh phí gần 5 tỉ đồng.

Dự án "Cho em" đã lan tỏa đến gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Cà Mau và khu vực ĐBSCL ẢNH: NVCC

Tiêu biểu là dự án "Cho em", khởi đầu năm 2021 giữa đại dịch COVID-19. Từ những suất ăn nhỏ hỗ trợ người dân trong giai đoạn phòng, chống dịch, dự án nhanh chóng phát triển theo hướng bền vững: hỗ trợ hơn 20.000 lao động được bố trí chỗ ăn ở, trao 50.000 trang thiết bị y tế, hơn 10 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thông qua các bếp ăn và gian hàng 0 đồng.

Đến nay, "Cho em" đã lan tỏa đến gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Cà Mau và khu vực ĐBSCL, mang theo bữa ăn, sách vở, học bổng và thông điệp nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống.

Anh Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, đánh giá dự án "Cho em" là điểm sáng trong công tác thiện nguyện, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Dù ở vai trò nào, anh Lê Trần Anh Hùng vẫn cho thấy sự chủ động, bền bỉ và nhất quán trong hành trình cống hiến cho cộng đồng.

Từ một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, anh Lê Trần Anh Hùng đang tiếp tục viết tiếp hành trình khơi nguồn khởi nghiệp, sáng tạo và sẻ chia cho thế hệ trẻ nơi cực Nam Tổ quốc. Không ồn ào, không phô trương, những giá trị anh tạo ra đang âm thầm lan tỏa, góp phần để Cà Mau vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.