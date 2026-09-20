Một công ty ở TP.HCM đóng cửa, nợ lương lao động: BHXH nói về khởi kiện

Sẵn sàng bổ sung hồ sơ khi viện kiểm sát yêu cầu

BHXH TP.HCM vừa có văn bản trả lời PV Thanh Niên về việc tiến độ phối hợp Viện KSND sau khi cơ quan bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Sinh cho Viện KSND khu vực 15 để xem xét khởi kiện theo quy định.

Theo BHXH TP.HCM, việc bàn giao hồ sơ nhằm để Viện KSND khu vực 15 xem xét khởi kiện doanh nghiệp theo quy định, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tập thể người lao động.

"Về công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ và chủ động cập nhật tình hình xử lý vụ việc, BHXH cơ sở Bình Dương đã liên hệ qua điện thoại với Viện KSND nhằm trao đổi, đồng thời sẵn sàng cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu cần thiết khi có yêu cầu", BHXH TP.HCM cho biết.

Về hướng xử lý tiếp theo, BHXH cơ sở Bình Dương khẳng định luôn sẵn sàng và sẽ ngay lập tức phối hợp giải quyết khi nhận được phản hồi hoặc yêu cầu chính thức từ Viện KSND, nhằm sớm bảo vệ quyền lợi chính đáng về BHXH, BHYT cho người lao động.

Công ty Hoàng Sinh không dự buổi làm việc liên ngành

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, Công ty Hoàng Sinh đóng cửa, để lại khoản nợ lương và các loại bảo hiểm gần 63 tỉ đồng, kéo dài từ năm 2024 đến nay, khiến hàng trăm công nhân gặp khó khăn.

Đến nay, cơ quan BHXH đã hoàn tất chốt sổ cho 837 trường hợp đến tháng 3.2023. Còn 454 trường hợp chưa được xác nhận quá trình tham gia BHXH. Trong đó, 152 trường hợp bắt đầu tham gia sau tháng 3.2023; 302 trường hợp còn lại đang được cơ quan BHXH đôn đốc Công ty Hoàng Sinh lập danh sách gửi sang để chốt sổ bổ sung.

Theo BHXH TP.HCM, tính đến tháng 7.2026, Công ty Hoàng Sinh mới trích nộp BHXH đến tháng 3.2023. Từ tháng 1.2026, doanh nghiệp đã giảm toàn bộ lao động.

BHXH cơ sở Bình Dương đã liên tục áp dụng nhiều biện pháp đôn đốc và xử lý, từ biện pháp hành chính đến phối hợp liên ngành.

Cuối năm 2024, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương cũ đã thanh tra chuyên ngành. Sau đó, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này.

Từ tháng 10.2025 đến tháng 7.2026, BHXH cơ sở Bình Dương tiếp tục ban hành 7 văn bản đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp nộp số tiền chậm đóng.

Ngày 9.12.2025, BHXH cơ sở Bình Dương phối hợp Cơ quan Thuế cơ sở 25 và Công an phường Bình Dương lập biên bản về việc đóng BHXH tại Công ty Hoàng Sinh.

Sau đó, doanh nghiệp đề xuất phương án thanh toán và có văn bản cam kết thực hiện. Tuy nhiên, theo cơ quan BHXH, công ty không thực hiện đúng cam kết.

Gần nhất, ngày 29.7.2026, BHXH cơ sở Bình Dương mời đại diện Công ty Hoàng Sinh làm việc liên ngành với sự tham gia của BHXH cơ sở Bình Dương, Viện KSND khu vực 15, Công an phường Bình Dương và Cơ quan Thuế cơ sở 25.

Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp không tham dự buổi làm việc và cũng không có văn bản thông báo lý do vắng mặt.