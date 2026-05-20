Một 'đặc sản' quen thuộc của iPhone đã biến mất sau 17 năm

Bên cạnh danh tiếng khó mở để mang đến cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên 'đập hộp' iPhone mới, hộp đựng iPhone còn có một thành phần quen thuộc suốt nhiều năm: nhãn dán logo Apple. Tuy nhiên, những người nâng cấp lên iPhone 16 hoặc iPhone 17 sẽ không còn thấy những nhãn dán logo này mỗi khi mở hộp sản phẩm mới nữa.

Theo đó, kể từ năm 2024, Apple quyết định loại bỏ nhãn dán logo Apple khỏi hộp iPhone vì lý do bảo vệ môi trường. Công ty đã chuyển sang sử dụng hộp đựng hoàn toàn bằng sợi, đồng nghĩa với việc các nhãn dán nhựa đã bị loại bỏ.

Trong thực tế, hành động này bắt đầu từ đầu năm 2024 khi Apple ra mắt Vision Pro vào tháng 2 và không kèm nhãn dán trong hộp. Đến tháng 5, các mẫu iPad Pro M4 và iPad Air mới cũng không có nhãn dán logo Apple. Ra mắt vào tháng 9, dòng iPhone 16 tiếp tục xu hướng này với hộp đựng được làm hoàn toàn từ sợi.

Nhãn dán logo Apple liệu có trở lại với hộp đựng iPhone?

Apple đang theo đuổi mục tiêu trở thành công ty trung hòa carbon vào năm 2030, vì vậy sẽ không bất ngờ với thay đổi mà công ty thực hiện với các hộp đựng iPhone. Trước đó, Apple cũng loại bỏ củ sạc khỏi hộp đựng iPhone vào năm 2020 nhằm giảm kích thước hộp và tối ưu hóa vận chuyển.

Chiến lược tặng kèm nhãn dán logo Apple không phải là điều mới mẻ. Từ cuối những năm 1970, Apple bắt đầu tặng nhãn dán miễn phí với các sản phẩm của mình, từ Apple II cho đến các dòng sản phẩm hiện tại như Mac, iPod, iPhone và iPad. Những nhãn dán này đã trở thành một phần không thể thiếu đối với người hâm mộ Apple, giúp quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả.

Điều thú vị, theo thông tin từ BasicAppleGuy, việc loại bỏ nhãn dán khỏi hộp iPhone tương đương với việc giảm khoảng 400 tấn nhựa. Trừ khi Apple tìm ra cách sản xuất nhãn dán thân thiện với môi trường, khả năng chúng quay trở lại là rất thấp.