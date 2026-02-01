Một đêm – đủ mặt thần tượng: Tuổi Hồng Minh Khai 30 khiến gen Z mê mệt

Ở nhóm nghệ sĩ lần đầu góp mặt Tuổi Hồng Minh Khai 30, (S)TRONG Trọng Hiếu tạo điểm nhấn với loạt hit quen thuộc "Bước đến bên em", "Em là bà nội của anh" và bản phối rock của "Kho báu". Sân khấu cũng trở nên náo nhiệt với màu sắc indie - rap khi Minh Tốc, Lam, 52Hz và Liu Grace mang đến những tiết mục bắt nhịp đúng gu nghe nhạc của khán giả gen Z.
Không kém phần được mong đợi là màn tái ngộ của The Flob - nhóm nhạc từng để lại dấu ấn ở Tuổi Hồng 25. Trở lại sau 7 năm, The Flob mang đến các ca khúc mới như "Tối thượng", "Đại khải hoàn", "Nhiều chuyện", "Khế ước", "Nhất bái thiên địa" đồng thời khiến khán giả phấn khích với những khoảnh khắc kết hợp cùng Phùng Khánh Linh trong "Khóc block" và "Thì vui biết mấy".
Một điểm nhấn khác của mùa kỷ niệm 30 năm là sự trở lại của Seachains - Nam rapper tiếp tục cho thấy màu sắc âm nhạc ngày càng rõ nét, mang tinh thần trẻ trung đúng "chất" Tuổi Hồng. Cùng đó, Vũ. đánh dấu lần thứ ba nhận lời biểu diễn tại chương trình, lần đầu giới thiệu mashup "Bình yên - Bước qua nhau" bên cạnh những bản hit quen thuộc.
Sân khấu năm nay cũng chào đón Xuân Nghi - gương mặt trưởng thành từ những ca khúc thiếu nhi và gần đây được khán giả chú ý trở lại. Trở về mái trường gắn với ký ức thanh xuân, nữ ca sĩ mang đến loạt ca khúc giàu hoài niệm. Ngoài ra, chương trình có sự góp mặt của MingJi, DJ Zan và MC hype SoPho, giúp không khí đêm diễn giữ nhịp liên tục, trẻ trung và bắt trend.
Bên cạnh dàn nghệ sĩ khách mời, Tuổi Hồng Minh Khai vẫn giữ nét đặc trưng "cây nhà lá vườn" với các tiết mục do học sinh và cựu học sinh nhà trường biểu diễn. Những màn trình diễn được đầu tư công phu, tập luyện trong nhiều tháng, tạo nên sự giao thoa giữa tinh thần học đường và hơi thở âm nhạc đương đại.
Tuổi Hồng Minh Khai lần thứ 30 diễn ra tối 31.1 tại TP.HCM, là nhạc hội học đường truyền thống do Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức. Không chỉ là sân chơi giải trí dành cho giới trẻ, chương trình còn mang ý nghĩa xã hội khi toàn bộ lợi nhuận sau tổ chức được dùng cho các hoạt động thiện nguyện, trao học bổng và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
