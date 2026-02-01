Một đêm – đủ mặt thần tượng: Tuổi Hồng Minh Khai 30 khiến gen Z mê mệt

Ở nhóm nghệ sĩ lần đầu góp mặt Tuổi Hồng Minh Khai 30, (S)TRONG Trọng Hiếu tạo điểm nhấn với loạt hit quen thuộc "Bước đến bên em", "Em là bà nội của anh" và bản phối rock của "Kho báu". Sân khấu cũng trở nên náo nhiệt với màu sắc indie - rap khi Minh Tốc, Lam, 52Hz và Liu Grace mang đến những tiết mục bắt nhịp đúng gu nghe nhạc của khán giả gen Z.

Không kém phần được mong đợi là màn tái ngộ của The Flob - nhóm nhạc từng để lại dấu ấn ở Tuổi Hồng 25. Trở lại sau 7 năm, The Flob mang đến các ca khúc mới như "Tối thượng", "Đại khải hoàn", "Nhiều chuyện", "Khế ước", "Nhất bái thiên địa" đồng thời khiến khán giả phấn khích với những khoảnh khắc kết hợp cùng Phùng Khánh Linh trong "Khóc block" và "Thì vui biết mấy".

Khán giả đứng kín khu vực sân khấu, cổ vũ cuồng nhiệt và nán lại đến phút cuối dù chương trình đã kéo dài, tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt đêm Tuổi Hồng Minh Khai 30

Một điểm nhấn khác của mùa kỷ niệm 30 năm là sự trở lại của Seachains - Nam rapper tiếp tục cho thấy màu sắc âm nhạc ngày càng rõ nét, mang tinh thần trẻ trung đúng "chất" Tuổi Hồng. Cùng đó, Vũ. đánh dấu lần thứ ba nhận lời biểu diễn tại chương trình, lần đầu giới thiệu mashup "Bình yên - Bước qua nhau" bên cạnh những bản hit quen thuộc.

Vũ. xuất hiện trên sân khấu Tuổi Hồng Minh Khai 30 với phong cách trình diễn giàu cảm xúc, tạo nên một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất của đêm nhạc

Seachains mang màu sắc hip-hop – rap hiện đại đến Tuổi Hồng Minh Khai 30, khuấy động sân khấu bằng năng lượng mạnh mẽ và phong cách biểu diễn cá tính

Một tiết mục kịch – múa mang màu sắc biểu tượng do học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai dàn dựng, kể câu chuyện tuổi trẻ bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc

Phùng Khánh Linh xuất hiện trong không gian âm nhạc lãng mạn, kết hợp cùng ban nhạc mang đến những giai điệu nhẹ nhàng giữa cao trào đêm diễn

Sân khấu năm nay cũng chào đón Xuân Nghi - gương mặt trưởng thành từ những ca khúc thiếu nhi và gần đây được khán giả chú ý trở lại. Trở về mái trường gắn với ký ức thanh xuân, nữ ca sĩ mang đến loạt ca khúc giàu hoài niệm. Ngoài ra, chương trình có sự góp mặt của MingJi, DJ Zan và MC hype SoPho, giúp không khí đêm diễn giữ nhịp liên tục, trẻ trung và bắt trend.

Liu Grace mang đến hình ảnh ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính, ghi dấu ấn với phong cách biểu diễn trẻ trung, đúng tinh thần gen Z

Minh Tốc xuất hiện với phong thái tự tin, mang đến những bản hit quen thuộc và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả học đường

The Flob mang đến Tuổi Hồng Minh Khai 30 loạt ca khúc trong album mới, kết hợp phong cách rock hiện đại và tinh thần trẻ trung, tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu học đường

Bên cạnh dàn nghệ sĩ khách mời, Tuổi Hồng Minh Khai vẫn giữ nét đặc trưng "cây nhà lá vườn" với các tiết mục do học sinh và cựu học sinh nhà trường biểu diễn. Những màn trình diễn được đầu tư công phu, tập luyện trong nhiều tháng, tạo nên sự giao thoa giữa tinh thần học đường và hơi thở âm nhạc đương đại.

Xuân Nghi, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trở lại sân khấu Tuổi Hồng Minh Khai 30 với phần trình diễn giàu cảm xúc, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả

52Hz mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc tại Tuổi Hồng Minh Khai 30, nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình từ khán giả trẻ

Tuổi Hồng Minh Khai lần thứ 30 diễn ra tối 31.1 tại TP.HCM, là nhạc hội học đường truyền thống do Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức. Không chỉ là sân chơi giải trí dành cho giới trẻ, chương trình còn mang ý nghĩa xã hội khi toàn bộ lợi nhuận sau tổ chức được dùng cho các hoạt động thiện nguyện, trao học bổng và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.