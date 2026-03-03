Một địa điểm ngắm ‘view triệu đô’ mới giữa trung tâm thành phố thu hút nhiều người

Nằm trên đường Tôn Đức Thắng (khu vực Q.1 cũ), một đoạn ven sông Sài Gòn sau khi được chỉnh trang, lát đá, lắp đặt lan can và bổ sung hệ thống chiếu sáng đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn mới mỗi tối. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, gió sông thổi mát rượi lại nằm ngay trung tâm thành phố giúp nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng để dạo bộ, ngắm cảnh hay đơn giản là tìm một góc thư giãn.

Tấp nập người đến ngắm cầu, ngắm phố

Ghi nhận vào một buổi tối đầu tuần, khu vực này khá đông người. Nhiều nhóm bạn trẻ ngồi uống nước trên những chiếc ghế nhựa nhỏ, vừa trò chuyện vừa hướng mắt về phía dòng sông lấp lánh ánh đèn.

Địa điểm mới này đang thu hút nhiều bạn trẻ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Từ đây, người dân có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng hàng loạt biểu tượng của thành phố khi lên đèn. Nổi bật nhất là cầu Ba Son, phía xa là những tòa nhà cao tầng của khu trung tâm và khu đô thị Thủ Thiêm, tạo nên một khung cảnh lung linh, phản chiếu xuống mặt nước.

Một nhóm bạn trẻ đang chụp ảnh với khung hình "triệu đô" ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ ngồi ngắm cảnh, nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh check-in. Chỉ cần đứng gần lan can, lấy trọn cây cầu và ánh đèn phía sau là đã có ngay một bức hình “đậm chất Sài Gòn” về đêm.

Lan Nhi (bìa phải) cùng bạn check-in với "view triệu đô" ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đinh Nguyễn Lan Nhi (20 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết cô tình cờ đi ngang qua đây, thấy đông người nên tò mò ghé vào xem thử. “Mình thật sự rất bất ngờ khi đến đây. Không gian thoáng đãng, gió nhiều nên mát lạnh. Ngắm cảnh là tuyệt vời luôn, chụp ảnh lên hình cũng rất đẹp. Ở trung tâm mà có chỗ vừa miễn phí vừa có view như vậy thì còn gì bằng”, Lan Nhi chia sẻ.

Điểm hẹn mới để “chill” giữa lòng thành phố

Huỳnh Hoàng Anh Thư, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết từ nhỏ đến lớn sống tại thành phố nên cô khá quen với các không gian công cộng ven sông.

Các cặp đôi, nhóm bạn trẻ ra đây để uống nước, trò chuyện và ngắm cảnh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một bên là cảnh sông nước, phía ngược lại là những tòa nhà cao tầng với những ánh đèn rực rỡ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Ở thành phố có rất nhiều địa điểm như vậy, mình hay đi bên công viên bờ sông Sài Gòn hay công viên Sáng Tạo. Nhưng đây là một địa điểm mới lại nằm ở vị trí rất thuận lợi, ngay trung tâm nên tiện di chuyển. Mình thuộc kiểu người thích những nơi ngoài trời, không gian mở thế này nên cảm thấy rất dễ chịu. Đi dạo nhìn sông nước là thấy nhẹ đầu hẳn”, Anh Thư nói.

Đang cùng hai người bạn tạo dáng chụp ảnh với cầu Ba Son phía sau, Nguyễn Minh Nhựt, sinh viên Trường ĐH Công nghệ, cho biết cậu biết đến địa điểm này thông qua mạng xã hội.

“Mấy ngày gần đây mình thấy mọi người hay check-in ở đây nên hôm nay rủ bạn đến thử. Không gian ở đây rất thoáng, mình không nghĩ là lại có đông người đến vậy. Thường tụi mình cũng thích đi ‘chill chill’ ở mấy địa điểm như thế này, vừa không tốn chi phí mà vẫn có không khí thoải mái”, Nhựt chia sẻ.

Tâm (bia phải) cho biết đây sẽ là một điểm hẹn mới của cậu và bạn bè ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đi cùng Minh Nhựt, Nguyễn Vương Tâm (22 tuổi, làm việc tại P.Phú Lâm (Q6 cũ)) cho biết anh đặc biệt ấn tượng với góc chụp có thể lấy trọn cây cầu và ánh đèn thành phố. “Mình thích nhất là góc chụp ảnh với cầu Ba Son, khung cảnh buổi tối rất nhiều màu sắc. Sau khi đi ăn uống rồi ghé ra đây dạo mát là hợp lý. Vừa mát, vừa dễ chịu”, Tâm nói.