Sở Nội vụ Bắc Ninh vừa công bố báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng tết và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Mức thưởng tết 2027 bình quân của người lao động tại Bắc Ninh là gần 8,92 triệu đồng/người ẢNH: THU HƯƠNG

Theo tổng hợp từ báo cáo của 3.427 doanh nghiệp đang sử dụng 677.686 lao động, tiền lương bình quân năm 2026 đạt 11,09 triệu đồng/người/tháng. Mức lương cao nhất được ghi nhận là 690 triệu đồng/tháng, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Đối với kế hoạch thưởng tết dương lịch 2027, có 2.199 doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng cho 360.659 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 820.000 đồng/người. Đáng chú ý, mức thưởng cao nhất lên đến 461 triệu đồng/người, thuộc khối doanh nghiệp FDI.

Trong khi đó, mức thưởng tết dương lịch thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Với tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, có 2.954 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng cho 613.476 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 8,915 triệu đồng/người; mức cao nhất là 564,25 triệu đồng/người, cũng thuộc doanh nghiệp FDI.

Mức thưởng tết âm lịch thấp nhất được ghi nhận là 100.000 đồng/người.

Trước đó, theo thông tin từ Sở Nội vụ Tây Ninh, qua tổng hợp báo cáo của hơn 900 doanh nghiệp trên địa bàn, tiền lương bình quân của người lao động năm 2026 đạt 15,98 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất tại doanh nghiệp FDI là 745,25 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 300 triệu đồng/tháng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 105,6 triệu đồng/tháng và công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 98,17 triệu đồng/tháng.

Về thưởng tết dương lịch 2027, mức thưởng bình quân tại Tây Ninh đạt 3,28 triệu đồng/người, cao nhất 621 triệu đồng/người.