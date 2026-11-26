Chiều 26.11, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Bùi Công Hoan, Phó trưởng bộ phận Chính sách pháp luật - quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM, đã thông tin về tình hình tiền lương, thưởng tết 2027.



Theo ông Hoan, từ tháng 10, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các công đoàn rà soát tình hình tiền lương, thưởng tết tại các doanh nghiệp.

Cuộc họp báo định kỳ tổ chức chiều 26.11 do Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó, công đoàn tập trung nắm bắt tình hình những doanh nghiệp đang gặp khó khăn để kịp thời đưa ra các nhóm giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về việc vận động doanh nghiệp trả tiền thưởng tết trong tháng 11 và tháng 12.2026, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng đã chỉ đạo các công đoàn thống kê, rà soát, giám sát tình hình tiền lương, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội và thưởng tết năm 2027.

Phấn đấu công khai kế hoạch thưởng tết 2027 trước ngày 30.11

Ngày 2.11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM đã ban hành công văn số 1893, chỉ đạo các cấp công đoàn làm việc với doanh nghiệp để nắm tình hình sản xuất, việc làm và phương án chăm lo tết năm 2027.

Theo đó, công đoàn cơ sở giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn cho người lao động; kiến nghị doanh nghiệp sớm công khai kế hoạch thưởng tết, phấn đấu trước ngày 30.11.2026.

Đối với những doanh nghiệp chưa chốt mức thưởng tết, cần thông báo tiến độ xây dựng kế hoạch thưởng và thời điểm công bố chính thức.

Ông Bùi Công Hoan, Phó trưởng bộ phận Chính sách pháp luật - quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các cấp công đoàn cũng rà soát những doanh nghiệp còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, không có thưởng tết hoặc có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động để phối hợp xử lý, hỗ trợ người lao động.

Những vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động hoặc có nguy cơ xảy ra ngừng việc tập thể phải được báo cáo ngay.

Liên đoàn Lao động TP.HCM yêu cầu các công đoàn khu công nghiệp và tổ công tác gửi báo cáo sơ bộ trước ngày 3.12.2026, báo cáo đợt 2 trước ngày 15.1.2027 và tiếp tục cập nhật khi có thay đổi.

Nội dung báo cáo gồm số đơn vị, số người lao động được thống kê; mức thưởng bình quân, cao nhất và thấp nhất theo từng loại hình đơn vị; tình hình nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội và các trường hợp không có thưởng tết. Bộ phận Chính sách pháp luật - quan hệ lao động là đầu mối tổng hợp các thông tin này.

Về thời điểm công bố thông tin thưởng tết năm 2027, ông Hoan cho biết Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan để công bố thông tin trong phạm vi phụ trách.