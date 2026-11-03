Công đoàn TP.HCM đang vận động doanh nghiệp thưởng tết sớm từ tháng 11

Thông tin trên được ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, nhấn mạnh khi công bố kế hoạch giám sát thực hiện lương, thưởng và chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 của tổ chức công đoàn, ngày 2.11.

Theo đó, tổ chức công đoàn thành phố yêu cầu các công đoàn cơ sở chủ động làm việc với người sử dụng lao động, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh để đưa ra phương án chăm lo phù hợp.

Tổ chức công đoàn đề nghị doanh nghiệp trả lương tháng 1.2027 sớm hoặc thống nhất phương án tạm ứng để người lao động mua sắm tết.

Công đoàn cơ sở được giao tập trung kiến nghị doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch chi thưởng tết, đặc biệt là mức thưởng, thời điểm chi trả... Đồng thời, vận động doanh nghiệp có điều kiện chi thưởng hoặc tạm ứng một phần từ tháng 11, tháng 12.2026 để người lao động có kinh phí mua vé tàu xe về quê, sắm tết sớm.

Việc vận động thưởng tết sớm cần căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng của doanh nghiệp, phấn đấu trước ngày 30.11.2026 công khai kế hoạch.

Công nhân mua sắm tết, năm 2026 ẢNH: PHAN DIỆP

Ông Phùng Thái Quang cho biết, thưởng tết có nhiều hình thức, thường được gọi là "lương tháng 13", đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận, quy chế và cam kết hợp pháp.

Công đoàn cần tham gia ý kiến đối với quy chế thưởng trước khi người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai theo quy định; thương lượng để duy trì, nâng cao phúc lợi phù hợp khả năng của doanh nghiệp.

Trường hợp công ty chưa chốt mức thưởng, công đoàn đề nghị thông báo tiến độ và thời điểm công bố chính thức để người lao động yên tâm làm việc.

Công đoàn cơ sở cũng cần rà soát các trường hợp bị nợ lương, mất việc, giảm việc làm, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động và các trường hợp khó khăn khác để đề xuất chăm lo theo nguồn lực và kế hoạch của Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Ông Phùng Thái Quang trong hội nghị về công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 diễn ra ngày 21.10 ẢNH: PHAN DIỆP

Bên cạnh đó, lịch nghỉ tết, ngày trở lại làm việc, phương án sản xuất và chế độ đối với người làm việc trong dịp tết cũng cần công bố sớm. Công đoàn giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn; tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm, ngày nghỉ, lễ, tết và thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định.

Tết Đinh Mùi 2027, TP.HCM dự kiến chăm lo khoảng 370.000 người lao động khó khăn. Người lao động được chăm lo trong chương trình của thành phố và chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại TP.HCM với nhiều hỗ trợ như: tặng 500.000 đồng - 2 triệu đồng/người, tùy đối tượng, bên cạnh tặng quà, vé tàu, xe về quê...