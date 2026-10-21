TP.HCM tặng tiền, quà, vé về quê cho người lao động chăm lo Tết Đinh Mùi 2027

Chiều 21.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức hội nghị về công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027. Người lao động sẽ được chăm lo trong chương trình của thành phố và chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại TP.HCM.

Chăm lo "tết sớm" và hỗ trợ tiền mặt từ 15.11.2026

Chủ trì hội nghị, ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết năm nay, tổ chức công đoàn triển khai các hoạt động chăm lo và hỗ trợ tiền mặt sớm hơn, bắt đầu từ ngày 15.11.2026.



Theo đó, LĐLĐ TP.HCM cũng chỉ đạo các cấp công đoàn vận động, đối thoại với doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch, mức thưởng và thời điểm chi trả thưởng tết. Đặc biệt, đẩy mạnh thương lượng để doanh nghiệp chi thưởng hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng tết sớm, trong các tháng 11 - 12, giúp người lao động chủ động nguồn tài chính mua sắm tết.

Ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM thông tin về kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027, chiều 21.10 Ảnh: Phan Diệp

Với chương trình của Công đoàn TP.HCM, địa phương dự kiến chăm lo khoảng 370.000 người có hoàn cảnh khó khăn. Ưu tiên người mất việc, giảm việc, thu nhập thấp, bị nợ lương, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo hoặc gia đình gặp biến cố.



Mức hỗ trợ thông thường tối đa 1 triệu đồng/người theo nhóm đối tượng; người lao động tại doanh nghiệp chưa có công đoàn nhưng có đóng kinh phí công đoàn tối đa 500.000 đồng/người. Trường hợp đặc biệt khó khăn thuộc chế độ riêng, đủ điều kiện và hồ sơ, tối đa 2 triệu đồng/người.

Chương trình Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng, dự kiến tổ chức từ ngày 22.1 - 3.2.2027 tại 9 điểm, ưu tiên tổ chức tại cơ sở đông công nhân, khu nhà trọ, khu lưu trú. Mức quà dự kiến 1 triệu đồng/người bằng tiền mặt; kết hợp văn nghệ, chúc tết và trao vé về quê cho người được duyệt.

Chương trình Chợ tết công đoàn - Xuân 2027: Dự kiến diễn ra từ ngày 23 - 25.1.2027, khai mạc ngày 23.1 tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM (phường Bến Thành). Quy mô dự kiến 10.000 người, đề xuất hỗ trợ mua sắm cho 10.000 đoàn viên, mức 1 triệu đồng/người. Chợ có hàng thiết yếu giá ưu đãi, gian hàng 0 đồng, trao quà và hoạt động văn hóa, giải trí.

Chuyến xe, tàu, máy bay về quê của TP.HCM có 7.500 vé 1 chiều về quê đón tết, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay. Người tham gia chương trình còn được hỗ trợ tiền ăn dọc đường và 1 phần quà/người.

Đồng thời, công đoàn tổ chức "Bữa cơm tất niên Công đoàn", "Tết không xa nhà", chăm lo người ở lại thành phố và người phải trực, làm việc trong dịp tết.





Người lao động được hỗ trợ về quê trên chuyến tàu công đoàn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 Ảnh: Phan Diệp





Mục tiêu 100% người lao động khó khăn sẽ tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ

Với chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại TP.HCM, thành phố được phân bổ 1.200 vé tàu 2 chiều và 260 vé máy bay 2 chiều, kèm 1.460 suất quà bằng tiền, mỗi suất 500.000 đồng. Người lao động được xét tham gia chuyến bay có thể đi kèm 1 người thân; tham gia chuyến tàu không quá 3 người thân là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con.

Người được đề nghị phải đáp ứng tiêu chí của Tổng LĐLĐ Việt Nam như: làm việc theo hợp đồng tại đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 31.10.2026, có quê từ Đà Nẵng trở ra phía bắc; có hoàn cảnh khó khăn hoặc thành tích được khen thưởng đúng tiêu chí, có nhu cầu về quê và cam kết trở lại làm việc. Ưu tiên người từ 3 năm chưa về quê đối với chuyến bay, từ 2 năm đối với chuyến tàu.

"Chương trình chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 đặt mục tiêu phấn đấu 100% người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện chăm lo sẽ được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ. Việc triển khai các hoạt động chăm lo tết bắt đầu triển khai sau hội nghị, đảm bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, kịp thời", ông Phùng Thái Quang nhấn mạnh.