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    Ông Võ Khắc Thái làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

    Phan Diệp
    Phan Diệp
    Chiều 16.10, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bầu ông Võ Khắc Thái làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

    Ngày 16.10, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Đến dự hội nghị có ông Phan Lê Vũ, Phó ban Xây dựng Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể TP.HCM.

    Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM bỏ phiếu kín, thống nhất bầu ông Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Ông Võ Khắc Thái làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM thay cho ông Bùi Thanh Nhân đã nhận nhiệm vụ làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM vào sáng 16.10.

    Ông Võ Khắc Thái làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM - Ảnh 1.

    Ông Võ Khắc Thái phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM vào chiều 16.10

    Ảnh: Phan Diệp

    Ông Võ Khắc Thái sinh năm 1967, quê xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp, trình độ cử nhân hành chính học, cao cấp lý luận chính trị.

    Ngày 18.6.2024, ông Võ Khắc Thái được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM. Sau ngày 1.7.2025, khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, ông Thái giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ TP.HCM.

    Trước đó, ông Võ Khắc Thái từng là nhân viên Công ty nhựa Nguyễn Chí Thanh, Ban Cải tạo thương nghiệp TP.HCM (từ tháng 3.1989 đến tháng 4.1994) và từng công tác tại Phòng Kế hoạch, Xí nghiệp Tân Long, Sư đoàn 367 (từ tháng 4.1994 - 3.2001).

    Ông từng trải qua nhiều vị trí từ chính quyền cơ sở như Phó bí thư Đảng ủy phường 9, quận 3 cũ; Bí thư Đảng ủy phường 12, quận 3 cũ; cho tới chức vụ Phó chủ tịch UBND quận 3 cũ; Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3 cũ. Từ tháng 4.2020, ông là Bí thư Quận ủy quận 7 cũ. Ông Võ Khắc Thái cũng là đại biểu HĐND TP.HCM hai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026.

    Nhận nhiệm vụ mới, ông Võ Khắc Thái cho biết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM giữ gìn đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

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