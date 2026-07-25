Điều gì giúp Công ty PouYuen 'giữ lửa' quan hệ lao động ổn định suốt nhiều năm?

Ngày 24.7, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hội nghị "Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp". Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ trì hội nghị.



"Thực hiện dân chủ cơ sở không chỉ là bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn quyết định sự phát triển của doanh nghiệp, của thành phố. Việc đảm bảo doanh nghiệp hoạt động ổn định tạo tiền đề cho phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế", bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị ngày 24.7 Ảnh: Phan Diệp





Kinh nghiệm từ Công ty PouYuen, đông công nhân nhất TP.HCM

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép thể thao, hiện có đông công nhân nhất TP.HCM với 40.886 lao động. Trong đó, số đoàn viên là 40.720 người, chiếm 99,6%. Lao động nữ ở công ty chiếm 81,4% với 33.219 người. Lúc cao điểm nhất, công ty có trên 86.000 lao động.

Tại hội nghị, ông Đặng Huy Cường, đại diện Công đoàn Công ty PouYuen nêu một số kinh nghiệm thực hiện dân chủ cơ sở của đơn vị.

Ông Đặng Huy Cường chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dân chủ cơ sở của Công ty PouYuen tại hội nghị Ảnh: Phan Diệp

Thứ nhất, công khai thông tin tại nơi làm việc: Người sử dụng lao động thực hiện công khai đầy đủ các nội dung theo quy định pháp luật, gồm: tình hình sản xuất kinh doanh, nội quy lao động, thang bảng lương, các loại phụ cấp, chế độ phúc lợi và điều kiện làm việc.

Các thông tin được niêm yết tại bảng thông báo, phổ biến qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ và các kênh thông tin điện tử của công ty.

Thứ hai, công ty tổ chức hội nghị người lao động hằng năm. Người lao động được trực tiếp đối thoại với chủ doanh nghiệp đề xuất kiến nghị về tiền lương, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động và các chế độ phúc lợi. Nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động đã được ban giám đốc tiếp thu và giải quyết kịp thời.

Thứ ba, công ty duy trì cơ chế đối thoại định kỳ theo quý giữa đại diện ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn cơ sở. Đây là diễn đàn quan trọng để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, ngăn ngừa tranh chấp leo thang thành đình công, lãn công.

Từ năm 2025 đến quý 1.2026, công ty tổ chức 60 buổi hội nghị tọa đàm tại các phân xưởng.

Doanh nghiệp đ ặt người lao động làm trung tâm

Tại đơn vị, ban giám đốc cam kết và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc: những gì đã được thông qua tại hội nghị người lao động phải được triển khai thực hiện trong thực tế, có lộ trình thực hiện, kiểm tra và theo dõi.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM đánh giá cao Công ty PouYuen luôn đặt người lao động là trung tâm của sự phát triển. Khi doanh nghiệp thực sự coi người lao động là tài sản quan trọng nhất, tự nguyện công khai thông tin, lắng nghe và giải quyết kiến nghị một cách thực chất - đó chính là nền tảng của dân chủ ở cơ sở.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Bên cạnh đó, công ty tôn trọng và tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động độc lập, thực chất. Công đoàn cơ sở chỉ có thể phát huy vai trò đại diện, bảo vệ người lao động khi doanh nghiệp tôn trọng tính độc lập của tổ chức này.



Quan hệ lao động bền vững không thể được xây dựng trên nền tảng của sự áp đặt một chiều.

"Chúng tôi ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi ban giám đốc ngày càng cởi mở hơn trong việc chia sẻ thông tin về tình hình sản xuất, định hướng phát triển và các chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Điều này tạo nên sự tin tưởng - yếu tố quan trọng nhất trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa", ông Đặng Huy Cường cho biết.