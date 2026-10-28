Sáng 28.10, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ, công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với ông Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM.

Trước đó, tại hội nghị Ban Chấp hành (phiên đột xuất) nhiệm kỳ 2025 - 2030, LĐLĐ TP.HCM đã bỏ phiếu kín, thống nhất bầu ông Võ Khắc Thái làm Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quyết định cho ông Võ Khắc Thái (bên phải) giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết TP.HCM là địa bàn có số lượng đoàn viên lớn nhất cả nước, chiếm gần 1/4 tổng số đoàn viên cả nước, quan hệ lao động phức tạp và yêu cầu phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, khắt khe.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh một số nhiệm vụ giao cho tân Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM và Ban Thường vụ LĐLĐ TP.HCM. Cụ thể, các hoạt động của tổ chức công đoàn cần bám sát định hướng phát triển của thành phố. Đổi mới hoạt động chăm lo thiết thực cho công nhân, tập trung vào các vấn đề sát sườn như chăm sóc sức khỏe đoàn viên, kết nối nhà ở xã hội và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động lâu dài để nâng cao năng suất bền vững.

"LĐLĐ TP.HCM phải tiếp tục là nơi khởi nguồn các mô hình, phương thức tập hợp và đại diện người lao động mới để các địa phương có thể học hỏi, áp dụng...", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu, giao chỉ đạo cho tân Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Ông Võ Khắc Thái giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Nhận nhiệm vụ mới, ông Võ Khắc Thái cho biết bản thân sẽ tiếp tục tận tâm, tận lực phục vụ tổ chức công đoàn, chăm lo người lao động, phát huy thành quả từ những người đi trước để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

"LĐLĐ TP.HCM sẽ luôn lấy lợi ích của người lao động làm trung tâm trong việc tổ chức mọi hoạt động. Thời gian tới, tổ chức công đoàn thành phố đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiếp tục bám sát cơ sở...", ông Võ Khắc Thái chia sẻ.