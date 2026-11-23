Tối 23.11, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn. Tham dự chương trình có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM... cùng 300 người lao động đại diện cho đợt nhận quà Tết Đinh Mùi 2027.

Sau khi n ghi thức bấm nút khởi động chuỗi hoạt động chăm lo tết, công nhân, người lao động cũng được chuyển khoản ngay 1 triệu đồng. Bí thư Trần Lưu Quang cùng đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM trao tặng phiếu mua sắm 100.000 đồng, tiền lì xì và các quà tặng khác đến tận tay công nhân.

Bí thư Trần Lưu Quang tặng lì xì, phiếu mua hàng cho người lao động Ảnh: Phan Diệp

Công nhân vui mừng khi nhận chuyển khoản 1 triệu đồng và được Bí thư Trần Lưu Quang tặng thêm lì xì, phiếu mua sắm Ảnh: Phan Diệp

Tại chương trình, Bí thư Trần Lưu Quang cũng trao biểu trưng tặng vé tàu, xe cho đại diện các lãnh đạo các Công đoàn khu công nghiệp, Công đoàn khối trường cao đẳng - đại học, cơ sở y tế và nghiệp đoàn TP.HCM...

Ông Phùng Thái Quang, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM, cho biết Công đoàn TP.HCM dự kiến chăm lo khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm, bị nợ lương, lao động nữ mang thai/nuôi con nhỏ dưới 36 tháng...). Mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người từ nguồn kinh phí Công đoàn thành phố.

Riêng trường hợp người lao động đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người. Toàn bộ kinh phí ưu tiên chuyển khoản trực tiếp để đảm bảo sự thuận lợi, công khai, minh bạch.

Bí thư Trần Lưu Quang trao biểu trưng tặng vé tàu, xe cho đại diện lãnh đạo các Công đoàn khu công nghiệp Ảnh: Phan diệp

Ngoài ra, chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Xuân 2027" sẽ trao tặng 2.000 vé tàu, 5.000 vé xe, 500 vé máy bay 1 chiều, xuất phát ngày 31.1.2027. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam dành tặng thêm 1.200 vé tàu và 260 vé máy bay 2 chiều cho công nhân tiêu biểu.

Đơn vị cũng tổ chức các phiên chợ tết phục vụ dự kiến 60.000 lượt công nhân mua sắm hàng hóa thiết yếu giá ưu đãi.

Chương trình "Tự hào công nhân thành phố Bác" đưa 10.000 công nhân không về quê tham quan di tích, cảnh quan thành phố; đưa hơn 2.000 công nhân làm việc trong môi trường độc hại đi nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, hoạt động chăm lo tết còn có c ác hoạt động khác như: Chợ tết công đoàn, Bữa cơm tất niên, "Tết không xa nhà", thăm hỏi nhà trọ, gói bánh chưng/bánh tét...

Người lao động vui mừng khi nhận lì xì Ảnh: Phan Diệp

"Thời điểm cuối năm, đơn vị cũng tăng cường nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động và giám sát việc thực hiện các chế độ tết tại cơ sở. V ận động doanh nghiệp công khai phương án thưởng sớm và tạm ứng từ tháng 11, 12 để người lao động chủ động tài chính mua sắm tết sớm. Phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động khó khăn được tiếp cận ít nhất một hình thức chăm lo", ông Phùng Thái Quang nói.

Nhận được chuyển khoản 1 triệu đồng cùng tiền lì xì, quà tết, chị Nguyễn Quỳnh Thảo (33 tuổi, ở phường Sài Gòn) làm kế toán tại Công ty Mitra Adiperkasa cho biết: "Hiện công ty khó khăn, có thể tôi không được thưởng lương tháng 13, chỉ nhận được lương cứng. Tôi có con nhỏ dưới 2 tuổi nên được nằm trong danh sách nhận quà. Đây là năm đầu tiên tôi được nhận quà tết sớm đến vậy nên rất mừng".

Đồng hành cùng Liên đoàn Lao động TP.HCM trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết Đinh Mùi 2027, chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) triển khai các hoạt động trao tặng quà trực tiếp và cung cấp phiếu ưu đãi điện tử dành cho công nhân tham dự. Sau chương trình, người lao động còn có thể tiếp cận và sử dụng các phiếu ưu đãi điện tử của Vibrant HCMC thông qua hai nền tảng hello.hochiminhcity.gov.vn và songdong.hochiminhcity.gov.vn. Thông qua hoạt động này, chương trình mong muốn mang thêm những lợi ích thiết thực đến người lao động, đồng thời kết nối họ với các hoạt động mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Không khí phấn khởi tại buổi tặng quà tết sớm 23.11



