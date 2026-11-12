Bí thư Trần Lưu Quang giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong

Ngày 12.11, HĐND TP.HCM đã thực hiện quy trình miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Được thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 để nhận nhiệm vụ mới là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Sau đó, các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc mừng ông Lê Quốc Phong được HĐND TP.HCM tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu đồng thuận tuyệt đối.

Theo ông Quang, TP.HCM đứng trước khối lượng công việc rất lớn với không gian phát triển rộng hơn, quy mô quản lý lớn hơn với nhiều cơ chế mới đang được triển khai.

"Sau khi kiện toàn nhân sự, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo công việc được tiếp nối, bộ máy vận hành thông suốt", ông Quang lưu ý.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp ẢNH: QUANG ĐỊNH

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá ông Lê Quốc Phong đã trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương. Trong thời gian đảm nhiệm vị trí Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Phong đã thể hiện sự nhạy bén, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với khối lượng công việc lớn và những việc mới, chưa có trong tiền lệ.

Nêu các nhiệm vụ trọng tâm trên cương vị mới, ông Quang đề nghị tân Chủ tịch UBND TP.HCM tập trung tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể thành phố, triển khai luật Phát triển đô thị với cơ chế mới, thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn, giải quyết các vấn đề giao thông, chỉnh trang đô thị, môi trường. Song song đó, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, mới sáng tạo, Trung tâm tài chính quốc tế và các động lực tăng trưởng mới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý cần xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, điều phối hiệu quả tổ chức bộ máy, tập trung xử lý các vấn đề khó, tồn đọng, dám quyết định trong khuôn khổ pháp luật vì lợi ích chung.

"Kết quả được thể hiện bằng sự chuyển biến và người dân, doanh nghiệp cảm nhận được", ông Quang nhìn nhận.

Thường trực Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Được và ông Lê Quốc Phong ẢNH: HĐND TP.HCM

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cũng đề nghị tập thể UBND TPHCM, các sở, ngành, địa phương giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm với Chủ tịch UBND TP.HCM, thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao. Đặc biệt, người đứng đầu phải giữ kỷ luật, xác định rõ trách nhiệm và thúc đẩy cả bộ máy làm việc hiệu quả.

"Các nhiệm vụ phải được tiếp tục triển khai, không để quá trình chuyển giao làm chậm công việc, dự án đang thực hiện phải được thúc đẩy, vấn đề đã có chủ trương phải được xử lý, những việc người dân, doanh nghiệp đang chờ không được chậm trễ hơn nữa", ông Quang yêu cầu.